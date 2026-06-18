Fußball heute WM Spiel heute: Aufstellungen Mexiko – Südkorea bei der WM 2026

Beim WM 2026 Spiel Mexiko gegen Südkorea treffen in der Nacht auf Freitag, den 19. Juni 2026, (3.00 Uhr MESZ) die beiden Sieger des ersten Spieltags in WM 2026 Gruppe A aufeinander. Gastgeber Mexiko bekommt es im Guadalajara-Stadion mit Südkorea zu tun. Beide Mannschaften starteten mit einem Erfolg in das Turnier und können mit einem weiteren Sieg einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Im Spitzenspiel der WM 2026 Gruppe A geht es um die Tabellenführung. Die Partie kommt live und exklusiv auf MagentaTV.

Weltmeisterschaften Mexiko - - Südkorea

Duell um die Tabellenführung in Gruppe A

Mexiko setzte sich zum Auftakt mit 2:0 gegen Südafrika durch und übernahm damit die Führung in Gruppe A. Südkorea drehte gegen Tschechien einen Rückstand und gewann am Ende mit 2:1.

Damit treffen die beiden Teams nun im direkten Duell um die Tabellenführung aufeinander. Der Sieger würde auf sechs Punkte kommen und hätte beste Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde.

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Tabelle WM 2026 Gruppe A

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Mexiko S > 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Südkorea S > 1 1 0 0 2 1 1 3 3 Südafrika N > 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Tschechien N > 1 0 0 1 1 2 -1 0

Heimvorteil für Mexiko in Guadalajara

Nach dem erfolgreichen WM-Auftakt darf Mexiko erneut auf die Unterstützung der heimischen Fans bauen. Schon beim Eröffnungsspiel sorgte die Kulisse für eine beeindruckende Atmosphäre, nun erwartet die Mannschaft von Trainer Javier Aguirre auch in Guadalajara ein Heimspiel vor ausverkauftem Haus.

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Mit Raúl Jiménez und Julián Quiñones trafen gegen Südafrika bereits die beiden wichtigsten Offensivspieler. Entsprechend groß sind die Hoffnungen, den nächsten Schritt Richtung Achtelfinale zu machen.

Südkorea setzt auf Hwang In-beom und Son Heung-min

Die Südkoreaner reisen jedoch mit viel Selbstvertrauen an. Beim 2:1 gegen Tschechien überzeugte vor allem Hwang In-beom, der ein Tor erzielte und den Siegtreffer vorbereitete.

Internationale Pressestimmen zur WM 2026: Südkorea gegen Tschechien 2:1

Zusammen mit Kapitän Son Heung-min zählt der Mittelfeldspieler zu den Schlüsselspielern der Asiaten. Südkorea hofft darauf, erneut seine Qualitäten im Umschaltspiel auszuspielen und den Gastgeber zu überraschen.

WM 2026 | Spieltag 2 | Estadio AKRON | - 3:00 Mexiko U S S S S - : - Südkorea N N S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Mexiko hat bei Weltmeisterschaften die bessere Bilanz

Bereits zweimal trafen beide Nationen bei Weltmeisterschaften aufeinander. Sowohl 1998 in Frankreich als auch 2018 in Russland setzte sich Mexiko durch.

Auch insgesamt spricht die Bilanz leicht für El Tri. Von 15 Duellen gewann Mexiko acht, Südkorea vier. Drei Begegnungen endeten unentschieden.

Voraussichtliche Aufstellung Mexiko gegen Südkorea

Mexiko Voraussichtliche Aufstellung:

Rangel – Reyes, Alvarez, Vasquez, Gallardo – Lira – Mora, Fidalgo – Alvarado, Quinones – Jimenez

Südkorea Voraussichtliche Aufstellung:

S.-G. Kim – H.-B. Lee, M.-J. Kim, T.-H. Kim – Seol, I.-B. Hwang, Se.-H. Paik, T.-S. Lee – K.-I. Lee, J.-S. Lee – Son

Wer gewinnt die Partie Mexiko gegen Südkorea?

Die Ausgangslage verspricht eine enge Partie. Südkorea präsentierte sich gegen Tschechien spielstark und effizient, während Mexiko mit Heimvorteil und der Unterstützung der eigenen Fans antreten kann.

Vor allem die Atmosphäre in Guadalajara könnte am Ende den Ausschlag geben. Deshalb geht Mexiko mit leichten Vorteilen in das Duell um die Tabellenführung der Gruppe A.

FAQ zu Mexiko gegen Südkorea bei der WM 2026

Wann findet Mexiko gegen Südkorea statt?

Die Partie des 2. Spieltags in Gruppe A wird in der Nacht auf Freitag (19. Juni) um 3.00 Uhr MESZ angepfiffen.

Wo wird Mexiko gegen Südkorea gespielt?

Austragungsort ist das Guadalajara-Stadion in Guadalajara. Für Gastgeber Mexiko ist es das erste WM-Spiel an diesem Standort.

Wo wird Mexiko gegen Südkorea live übertragen?

Das WM-Spiel wird in Deutschland live und exklusiv bei MagentaTV übertragen.

Wer kommentiert Mexiko gegen Südkorea?

MagentaTV zeigt die Begegnung live mit eigenem Kommentatoren- und Expertenteam.

Warum ist das Spiel so wichtig?

Mexiko und Südkorea gewannen jeweils ihr Auftaktspiel und führen die Tabelle der Gruppe A mit drei Punkten an. Der Sieger macht einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale.

Wie lautet die Bilanz zwischen Mexiko und Südkorea?

Von bislang 15 Duellen gewann Mexiko acht Spiele. Südkorea feierte vier Siege, drei Begegnungen endeten unentschieden.

Wer hat die bisherigen WM-Duelle gewonnen?

Bei Weltmeisterschaften trafen beide Nationen bislang zweimal aufeinander. Mexiko gewann sowohl 1998 in Frankreich (3:1) als auch 2018 in Russland (2:1).

Kann sich Mexiko bereits für das Achtelfinale qualifizieren?

Direkt qualifiziert wäre Mexiko mit einem Sieg noch nicht. Mit sechs Punkten hätte der Gastgeber aber beste Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde und könnte bereits vor dem letzten Gruppenspieltag alles in der eigenen Hand haben.