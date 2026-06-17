Wer ist Juan Gabriel Benitez? WM-Debütant pfeift Deutschland gegen Elfenbeinküste bei WM 2026

Wieder setzt die FIFA bei einem deutschen WM-Spiel auf einen Schiedsrichter ohne Endrunden-Erfahrung. Juan Gabriel Benitez aus Paraguay leitet am Samstag, den 20.6.2026, um 22.00 Uhr MESZ in Toronto das zweite Vorrundenspiel der DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste, zu sehen bei ZDF und MagentaTV.

WM 2026 | Spieltag 2 | BMO Field | - 22:00 Deutschland S S S S S - : - Elfenbeinküste N S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

WM-Debütant an der Pfeife

Der Weltverband teilte die Ansetzung am Mittwoch mit. Schon zum Turnierstart der deutschen Nationalmannschaft war mit dem Marokkaner Jalal Jayed ebenfalls ein WM-Neuling im Einsatz. Beim klaren 7:1 gegen Curacao hatte der Unparteiische keine Probleme.

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Benitez, 43 Jahre alt und in Asuncion geboren, steht seit 2019 auf der FIFA-Liste. Unterstützung erhält er an den Seitenlinien von seinen Landsleuten Eduardo Cardozo und Milciades Saldivar. Als Vierter Offizieller ist Khalid Alturais aus Saudi-Arabien eingeteilt. Wer an der Video-Technik sitzt, ließ die FIFA zunächst offen.

Bekannter Name aus der Klub-WM

Für Benitez ist es ebenfalls ein großer Auftritt bei einer Endrunde. Der Paraguayer war 2024 bei der Copa America dabei und pfiff im vergangenen Jahr bei der Klub-WM unter anderem das Gruppenspiel zwischen Borussia Dortmund und Mamelodi Sundowns aus Südafrika, das der BVB mit 4:3 gewann. Nationalspieler Felix Nmecha dürfte die Partie besonders gut in Erinnerung haben, denn er traf damals für Dortmund.

Zweites WM-Debüt bei Deutschland-Spielen

Für die deutsche Nationalmannschaft ist die Ansetzung durchaus bemerkenswert. Nach Jalal Jayed im Auftaktspiel kommt erneut ein WM-Debütant zum Einsatz. Die FIFA setzt damit bei den ersten beiden Vorrundenpartien der DFB-Auswahl auf Schiedsrichter, die zwar über internationale Erfahrung verfügen, bei einer Weltmeisterschaft aber erstmals auf der großen Bühne stehen.

FAQ: Wer ist Schiedsrichter Juan Gabriel Benitez?

Wie alt ist Juan Gabriel Benitez?

Der paraguayische Schiedsrichter wurde am 31. Oktober 1982 in Asuncion geboren und ist 43 Jahre alt.

Hat Juan Gabriel Benitez bereits bei einer Weltmeisterschaft gepfiffen?

Nein. Das Spiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste ist sein Debüt bei einer WM-Endrunde. Damit gehört er zu mehreren Schiedsrichtern, die 2026 erstmals bei einer Weltmeisterschaft zum Einsatz kommen.

Welche internationale Erfahrung bringt Benitez mit?

Der Paraguayer steht seit 2019 auf der FIFA-Liste und leitete in den vergangenen Jahren zahlreiche internationale Spiele. Dazu gehören Begegnungen in der Copa Libertadores, der Copa Sudamericana, der Copa America sowie in der südamerikanischen WM-Qualifikation.

War Benitez bereits bei Spielen mit deutscher Beteiligung im Einsatz?

Ja. Bei der Klub-WM 2025 leitete er unter anderem das Gruppenspiel zwischen Borussia Dortmund und den Mamelodi Sundowns. Der BVB gewann die Partie mit 4:3.

Wer unterstützt Benitez beim WM-Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste?

Als Assistenten sind seine Landsleute Eduardo Cardozo und Milciades Saldivar eingeteilt. Vierter Offizieller ist Khalid Alturais aus Saudi-Arabien.