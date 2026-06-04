Haaland zu Real? City erwägt laut Medien rechtliche Schritte

Um Erling Haaland ist im Wahlkampf bei Real Madrid ein spektakulärer Streit entbrannt. Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme hatte einen Wechsel des Norwegers zu den Königlichen in Aussicht gestellt, falls er die Abstimmung gewinnt, woraufhin Manchester City mit juristischen Konsequenzen reagiert haben soll. Der englische Meister stellt klar, dass es keinerlei Grundlage für einen solchen Transfer gibt.

City weist Haaland-Gerüchte scharf zurück

Nach Medienberichten machte City unmissverständlich deutlich: Es besteht keine Chance , dass Haaland zu Real wechsele. Zudem gebe es keine Vertragsklausel, die dies ermöglichen würde . Der Klub erwäge darüber hinaus rechtliche Schritte wegen der Verwendung des Bildes unseres Spielers in diesem Zusammenhang .

Auslöser des Wirbels war Riquelmes Ankündigung, er wolle den Stürmerstar nach Madrid holen, sollte er bei Real gewählt werden. Gleichzeitig nahm er auch Mittelfeldspieler Rodri ins Visier und behauptete laut eigener Darstellung, Haaland besitze eine Ausstiegsklausel und wolle selbst in die spanische Hauptstadt wechseln.

Kurioser Schlagabtausch im Real-Wahlkampf

Der Präsidentschaftskandidat und Amtsinhaber Florentino Perez lieferten sich zuletzt einen ungewöhnlichen Überbietungswettstreit um die Gunst der Wähler. Perez hatte angekündigt, im Falle seiner Wahl den früheren Real-Coach José Mourinho als Nachfolger von Álvaro Arbeloa zu installieren. Zudem wolle er den früheren Bundesligaprofi Ibrahima Konaté nach dessen Abschied vom FC Liverpool ablösefrei nach Madrid holen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Riquelme konterte mit dem Haaland-Coup. Bei Antena 3 hatte er gesagt, dass er den Angreifer in die spanische Hauptstadt locken wolle, wenn er die Wahl am Sonntag für sich entscheidet.

Auch Haaland-Seite dementiert