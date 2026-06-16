Fußball heute Nacht: WM Spielplan – Wer spielt heute am Mittwoch, 17.6. bei der WM 2026?

Dichter wird diese Weltmeisterschaft nicht: Fünf WM-Spiele an einem Tag, und fast jedes hat Starpotenzial. Die Nacht gehört den Frühaufstehern, um Mitternacht feiert Erling Haaland mit Norwegen sein WM-Debüt, um 3 Uhr beginnt die letzte WM von Lionel Messi, um 6 Uhr folgt Österreichs Comeback nach 28 Jahren. Am Abend übernimmt Cristiano Ronaldo mit Portugal, ehe um 22 Uhr der Kracher steigt: England gegen Kroatien, die Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018. Beide Abendspiele laufen kostenlos im Free-TV. Hier kommt der komplette Tagesüberblick mit allen Anstoßzeiten, Stadien und TV-Infos.

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Weltmeisterschaften Irak - - Norwegen Weltmeisterschaften Argentinien - - Algerien Weltmeisterschaften Österreich - - Jordanien Weltmeisterschaften Portugal - - DR Kongo Weltmeisterschaften England - - Kroatien

00:00 Uhr: Irak gegen Norwegen (WM 2026 Gruppe I)

Um Mitternacht betritt Erling Haaland die WM-Bühne. Viele sprechen vom besten Norwegen aller Zeiten: In der Qualifikation schlug das Team von Ståle Solbakken den viermaligen Weltmeister Italien gleich zweimal, Haaland war mit 16 Treffern bester Quali-Torschütze Europas, Kapitän Martin Ødegaard zieht die Fäden. Gegner Irak steht erst zum zweiten Mal bei einer WM, die Premiere liegt 40 Jahre zurück. Das Team von Trainer Graham Arnold löste sein Ticket auf dramatische Art: mit einem verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit der interkontinentalen Playoffs.

Anstoß ist um 00:00 Uhr MESZ im Gillette Stadium in Foxborough. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Irak gegen Norwegen, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

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WM 2026 | Spieltag 1 | Gillette Stadium | - 0:00 Irak N S S U N - : - Norwegen S N U S U 12 Jalal Hassan 23 Merchas Doski 5 Akam Hashim 4 Zaid Tahseen 3 Hussein Ali Haidar 17 A. Jasim 24 Z. Ismaeel 16 Amir Al Ammari 8 Ibraheem Bayesh 9 Ali Al Hamadi 18 Aymen Hussein 1 Ø. Nyland 5 David Möller Wolfe 17 Torbjørn Heggem 3 Kristoffer Ajer 26 J. Ryerson 14 Fredrik Aursnes 8 Sander Berge 10 Martin Ødegaard 20 Antonio Nusa 9 E. Haaland 7 A. Sørloth

03:00 Uhr: Argentinien gegen Algerien (WM 2026 Gruppe J)

In Kansas City beginnt der letzte WM-Tanz von Lionel Messi. Mit 38 Jahren führt der Kapitän Argentinien in die Titelverteidigung, die in der WM-Geschichte bislang nur Italien und Brasilien gelang. Die Südamerika-Qualifikation beendete das Team von Lionel Scaloni als klarer Erster, inklusive zweier Siege gegen Brasilien, und Messi feiert mitten im Turnier seinen 39. Geburtstag. Algerien setzt unter Vladimir Petkovic auf Leverkusens Kreativspieler Ibrahim Maza und Routinier Riyad Mahrez. Kuriosum im Tor der Wüstenfüchse: Keeper Luca Zidane, der Sohn von Zinedine Zidane.

Anstoß ist um 03:00 Uhr MESZ im Kansas City Stadium in Kansas City. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Argentinien gegen Algerien, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

06:00 Uhr: Österreich gegen Jordanien (WM 2026 Gruppe J)

Endlich wieder WM: Nach 28 Jahren kehrt Österreich auf die größte Fußballbühne zurück, die letzte Teilnahme datiert von 1998. Teamchef Ralf Rangnick hat seinem eingespielten Team das Mantra eingeimpft, jeden schlagen zu können, für die Routiniers David Alaba und Marko Arnautović ist es der letzte große Tanz. Gegner Jordanien steht zum allerersten Mal bei einer WM-Endrunde: Ali Olwan machte die Premiere mit einem Hattrick in Maskat perfekt. Die Hoffnungen ruhen auf ihm und Rennes-Flügelspieler Musa Al-Taamari.

Anstoß ist um 06:00 Uhr MESZ im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Österreich gegen Jordanien, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

19:00 Uhr: Portugal gegen DR Kongo (WM 2026 Gruppe K)

Mit 41 Jahren startet Cristiano Ronaldo in Houston in seine sechste WM, holt Portugal den Titel, wäre er der älteste Weltmeister der Geschichte. Der Nations-League-Sieger von 2025, im Halbfinale wurde damals Deutschland bezwungen, reist mit einem Weltklasse-Mittelfeld um Vitinha und Bruno Fernandes an und spielt dieses Turnier auch für den tödlich verunglückten Diogo Jota. Die DR Kongo kehrt nach 52 Jahren zurück auf die WM-Bühne, 1974 trat das Land noch als Zaire an. Trainer Sébastien Desabre setzt auf Tempo über die Flügel und Stürmer Cédric Bakambu.

Anstoß ist um 19:00 Uhr MESZ im Houston Stadium in Houston. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Portugal gegen DR Kongo, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1 | Houston Stadium WM 2026 Stadion | - 19:00 Portugal S U S S S - : - DR Kongo S U S N S Tage Stunden Minuten Sekunden

22:00 Uhr: England gegen Kroatien (WM 2026 Gruppe L)

Der Kracher zum Abschluss des Tages: England gegen Kroatien ist die Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018, das die Kroaten auf dem Weg ins Endspiel gewannen. Thomas Tuchel führte die Three Lions ohne Punktverlust durch die Qualifikation und baut auf Kapitän Harry Kane, den Torschützenkönig der Bundesliga, während 60 Jahre nach 1966 ein ganzes Land auf den zweiten Stern wartet. Kroatien holte 2018 Silber und 2022 Bronze, und mit 40 Jahren dirigiert Luka Modrić noch immer das Spiel. Das Topduell der Gruppe L.

Anstoß ist um 22:00 Uhr MESZ im Dallas Stadium in Arlington. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel England gegen Kroatien, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1 | Dallas Stadium WM 2026 Stadion | - 22:00 England S U N S S - : - Kroatien S S N N S Tage Stunden Minuten Sekunden

Wo wird heute bei der WM 2026 gespielt?

Irak gegen Norwegen steigt im Gillette Stadium in Foxborough. Argentinien gegen Algerien steigt im Kansas City Stadium in Kansas City. Österreich gegen Jordanien steigt im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara. Portugal gegen DR Kongo steigt im Houston Stadium in Houston. England gegen Kroatien steigt im Dallas Stadium in Arlington. Alle Arenen gehören zu den 16 Spielorten der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Fußball heute live im TV: Wer überträgt die WM 2026 Spiele am 17.6.?

00:00 Uhr, Irak gegen Norwegen: exklusiv bei MagentaTV

exklusiv bei MagentaTV 03:00 Uhr, Argentinien gegen Algerien: live in der ARD und bei MagentaTV

live in der ARD und bei MagentaTV 06:00 Uhr, Österreich gegen Jordanien: live im ZDF und bei MagentaTV

live im ZDF und bei MagentaTV 19:00 Uhr, Portugal gegen DR Kongo: live im ZDF und bei MagentaTV

live im ZDF und bei MagentaTV 22:00 Uhr, England gegen Kroatien: live im ZDF und bei MagentaTV

Irak gegen Norwegen läuft heute exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Live Ticker am Mittwoch 17.6.2026

00:51 Uhr Die Schiris von Irak gegen Norwegen Der gabunische Schiedsrichter Pierre Atcho und sein Team sind heute gut drauf.

00:48 Uhr Haaland nutzt irakischen Patzer Der Irak hat die Antwort auf Norwegens Führung nur wenige Minuten genießen können: Nach einem folgenschweren Rückpassfehler schnürt Haaland seinen Doppelpack und bringt Norwegen erneut in Führung.



00:43 Uhr Irak schlägt eiskalt zurück Norwegen hatte die Partie zunehmend im Griff, wird nach einem stark vorgetragenen irakischen Angriff aber kalt erwischt. Hussein köpft zum überraschenden 1:1 ein.



00:34 Uhr Norwegen erhöht den Druck und belohnt sich Kurz nach der Trinkpause wird Norwegens Druck erstmals belohnt: Haaland vollendet einen schnellen Angriff über Nusa und Wolfe aus kurzer Distanz zum 1:0.



00:27 Uhr Norwegen findet keine Lücken Norwegen hat zwar viel Ballbesitz, kommt gegen den kompakt verteidigenden Irak aus dem Spiel heraus aber kaum zu gefährlichen Abschlüsse. Im Stadion ist derzeit Werbepause, die Fans singen Bon Jovi.