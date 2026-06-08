England bei der WM 2026 – Bellingham muss um Startplatz kämpfen

Englands Nationalcoach Thomas Tuchel erwartet vor der WM 2026 einen offenen Konkurrenzkampf um die Plätze in der englischen Startelf. Jude Bellingham zählt für den Cheftrainer der Three Lions derzeit zwar zum engsten Kandidatenkreis, ist aber keineswegs gesetzt. Für die XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada, die am 11. Juni beginnt, rechnet Tuchel mit 14 oder 15 möglichen Startern.

Tuchel hält die Tür offen

„Die Rollen können sich jederzeit ändern, aber im Moment gibt es 14, 15 mögliche Starter – und Jude ist einer von ihnen“, sagte Tuchel. Der frühere Coach von Bayern München und Borussia Dortmund soll zu Bellingham ein etwas angespanntes Verhältnis haben. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 brachte Tuchel den 22-Jährigen nur viermal von Beginn an und dreimal als Joker.

Stattdessen setzte der deutsche Übungsleiter häufig auf Morgan Rogers vom Aston Villa. Der Mittelfeldspieler stand in 12 von 13 Partien unter Tuchel auf dem Platz und rückte damit in den Vordergrund.

Bellingham mit bewegter Tuchel-Zeit

Unter Gareth Southgate war Bellingham noch klarer Leistungsträger. Bei der EM 2024 verpasste er in sieben Begegnungen lediglich 29 Minuten. Danach bremsten ihn Verletzungen aus, dazu kam es immer wieder zu Spannungen mit Tuchel. Nach der Testspielpleite gegen Senegal im Juni 2025, als England mit 1:3 verlor, bezeichnete Tuchel Bellinghams Auftreten auf dem Feld als „abstoßend“. Später entschuldigte er sich für diese Wortwahl.

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Im November kündigte Tuchel außerdem an, Bellinghams Verhalten nach dessen Auswechslung im Qualifikationsspiel gegen Albanien, das England 2:0 gewann, „überprüfen“ zu wollen.

Positive Eindrücke vor der Generalprobe

Beim 1:0-Sieg der Three Lions im vorletzten WM-Test gegen Neuseeland am vergangenen Samstag trug Bellingham nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit sogar die Kapitänsbinde. Tuchel zeigte sich anschließend zufrieden. „Man sieht, dass Jude definitiv über Entschlossenheit und Biss verfügt“, sagte er, der Mittelfeldmann sei „voller Energie“ und in einer „Top-Verfassung“.

Englands letzte WM-Generalprobe steigt am Mittwoch um 22.00 Uhr gegen Costa Rica, DAZN überträgt. In Gruppe L trifft die Auswahl dann auf Kroatien am 17. Juni, auf Ghana am 23. Juni und auf Panama am 27. Juni.