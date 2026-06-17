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WM 2026 heute: Argentinien gegen Algerien – die offizielle Startelf zum Gruppen-Auftakt

LIVEvon

Argentinien startet gegen Algerien in die WM 2026, Anstoß ist in der Nacht zum Mittwoch um 3.00 Uhr deutscher Zeit im Kansas City Stadium in Kansas City, der Heimstätte der Kansas City Chiefs aus der NFL. Es ist das erste Gruppenspiel der Gruppe J, und die Frage des Abends ist beantwortet. Lionel Scaloni schickt Lionel Messi und Lautaro Martínez gemeinsam in die Offensive. Beide Trainer haben ihre Startelf bestätigt, die folgende Aufstellung ist die offizielle Elf für den Auftakt.

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Algerische Nationalspieler in grünen Trainingsanzügen gehen über den Stadionrasen
Die algerischen Spieler begehen vor dem Anpfiff den Rasen im Kansas City Stadium. Foto: Michael Steele/Getty Images

Die bestätigte Startelf von Argentinien

Im Tor steht wie gewohnt Emiliano Martínez von Aston Villa. Davor bilden Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Lisandro Martínez (Manchester United) und Facundo Medina (Olympique Marseille) die Viererkette.

Im Mittelfeld setzt Scaloni auf das vertraute Gerüst mit Rodrigo De Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (FC Liverpool) und Enzo Fernández (FC Chelsea), dazu kommt Thiago Almada (Atlético Madrid) als zusätzliche Offensivkraft. Lionel Messi (Inter Miami) agiert hinter der Spitze und soll Lautaro Martínez (Inter Mailand) füttern, der allein im Sturmzentrum beginnt.

Die bestätigte Startelf von Algerien

Bei Algerien hütet Luca Zidane (FC Granada) das Tor. Die Viererkette stellen Rafik Belghali (Hellas Verona), Aïssa Mandi (OSC Lille), Rayan Aït-Nouri (Manchester City) und Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund).

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Im Mittelfeld vertraut Vladimir Petković auf Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Nabil Bentaleb (OSC Lille) und Hicham Boudaoui (OGC Nice). Die Offensivreihe bilden Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam), Amine Gouiri (Olympique Marseille) und Farès Chaibi (Eintracht Frankfurt). Mit gleich vier Spielern aus deutschen und französischen Topligen ist die algerische Elf europäisch durchsetzt und alles andere als ein Selbstläufer für den Favoriten.

Wer fehlt

Kurzfristige Ausfälle durch Verletzung oder Sperre sind für dieses Spiel auf keiner Seite gemeldet. Beide Trainer konnten aus dem vollen Kader wählen, und genau das spiegelt sich in den beiden Startelfs wider.

Die personellen Entscheidungen

Der Schlüssel auf argentinischer Seite ist die Achse Messi und Lautaro Martínez. Scaloni rückt Messi auf die Zehnerposition direkt hinter den Inter-Stürmer, mit Almada als viertem Mann im offensiven Mittelfeld bleibt die Mannschaft trotzdem nach vorn ausgerichtet. Bei Algerien fällt auf, dass Petković mit Aït-Nouri einen gelernten Außenverteidiger in die Innenverteidigung zieht und so Bensebaïni weiter nach außen schiebt. Im Angriff sollen die schnellen Hadj Moussa und Chaibi über die Flügel für Tempo sorgen, während Gouiri die Spitze hält.

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Das Wetter zum Anpfiff

In Kansas City herrschen zur Anstoßzeit am frühen Abend angenehme 26 Grad, gefühlt rund 26 Grad bei 40 Prozent Luftfeuchtigkeit. Der Himmel ist heiter bis leicht bewölkt, Regen ist nicht zu erwarten, der Wind bleibt mit etwa 6 Kilometern pro Stunde schwach. Spielerisch dürfte das Wetter keine Rolle spielen.

Die Aufstellung im Überblick

Schiedsrichter ist Szymon Marciniak aus Polen. Die offizielle Aufstellungs-Box zum Spiel.

WM 2026 | Spieltag 1
| Kansas City Stadium WM 2026 Stadion | 17.6.2026-3:00
Argentinien
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Algerien
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Emiliano Martínez
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Facundo Medina
6
Lisandro Martínez
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Cristian Romero
4
Gonzalo Montiel
7
Rodrigo de Paul
24
Enzo Fernández
20
Alexis Mac Allister
16
Thiago Almada
22
Lautaro Martínez
10
Lionel Messi
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Luca Zidane
15
R. Aït-Nouri
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R. Bensebaïni
2
A. Mandi
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Rafik Belghali
10
F. Chaïbi
19
N. Bentaleb
14
Hicham Boudaoui
11
Anis Hadj Moussa
9
Amine Gouiri
22
I. Maza
field field
Aufstellungen
Argentinien
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T
Emiliano Martínez
4
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Gonzalo Montiel
13
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Cristian Romero
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Lisandro Martínez
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Facundo Medina
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M
Alexis Mac Allister
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Enzo Fernández
7
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Rodrigo de Paul
10
O
Lionel Messi
22
O
Lautaro Martínez
16
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Thiago Almada
Ersatzspieler
1
T
J. Musso
12
T
Gerónimo Rulli
3
D
Nicolás Tagliafico
19
D
Nicolás Otamendi
26
D
Nahuel Molina
2
D
M. Senesi
5
M
Leandro Paredes
8
M
V. Barco
11
M
Giovani Lo Celso
14
M
E. Palacios
15
M
N. González
17
O
G. Simeone
18
O
N. Paz
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Julián Álvarez
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J. López
Algerien
23
T
Luca Zidane
17
D
Rafik Belghali
2
D
A. Mandi
21
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R. Bensebaïni
15
D
R. Aït-Nouri
11
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Anis Hadj Moussa
14
M
Hicham Boudaoui
19
M
N. Bentaleb
10
M
F. Chaïbi
22
M
I. Maza
9
O
Amine Gouiri
Ersatzspieler
1
T
M. Mastil
16
T
Oussama Benbot
3
D
A. Abada
4
D
Mohamed Tougai
5
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Zineddine Belaid
13
D
Jaouen Hadjam
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S. Chergui
6
M
R. Zerrouki
8
M
H. Aouar
24
M
Y. Titraoui
7
O
R. Mahrez
20
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A. Boulbina
12
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A. Benbouali
18
O
M. Amoura
25
O
F. Ghedjemis

Live Ticker Argentinien gegen Algerien

02:23 Uhr

Aufstellungen: Argentinien - Algerien

Fußball, Weltmeisterschaft, Gruppe J, 1. Spieltag in Kansas City:

Argentinien: E. Martínez – Montiel, Romero, Li. Martínez, Medina – de Paul, Mac Allister, Fernández, Almada – Messi – La. Martínez. – Trainer: Scaloni

Algerien: Zidane – Belghali, Mandi, Ait Nouri, Bensebaini – Maza, Bentaleb, Boudaoui – Hadj Moussa, Gouiri, Chaibi. – Trainer: Petkovic

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

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