WM 2026 Training & Quartiere: Japan zieht zweimal um – schlechte Rasenqualität

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Die WM 2026 Vorbereitung der japanischen Fußballnationalmannschaft ist in Mexiko von Platzproblemen begleitet worden. Innerhalb von zwei Tagen musste das Team gleich zweimal das Trainingsgelände wechseln, weil die Rasenqualität nach starken Niederschlägen nicht den Anforderungen entsprach.

Rasenprobleme bremsen die Blue Samurai

Ursprünglich sollte die Auswahl der Blue Samurai ein Trainingsgelände der Tigres de Monterrey nutzen. Doch der Platz war laut japanischen Medien nach den heftigen Regenfällen in keinem guten Zustand, weshalb die Mannschaft um Bundesliga-Profi Ritsu Doan von Eintracht Frankfurt ausweichen musste. Zunächst trainierten die Japaner auf einem Universitätsgelände, waren dort aber ebenfalls nicht zufrieden.

Wechsel zum CF Monterrey

Schließlich bezogen die Asiaten das Gelände des CF Monterrey. Der technische Direktor des japanischen Fußballverbands, Masakuni Yamamoto, verwies auf die äußeren Bedingungen: „Das liegt am schlechten Wetter, da kann man nichts machen“, erklärte er. Ziel sei weiterhin eine „optimale Vorbereitung“ auf die am 11. Juni beginnende Weltmeisterschaft sicherzustellen.

Japans erster Auftritt bei dem Turnier steigt am 14. Juni gegen die Niederlande.