Wertvollster Fußballclub der Welt verlängert mit adidas

adidas und Real Madrid setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der spanische Rekordklub und der deutsche Sportartikelhersteller haben die seit Jahrzehnten bestehende Partnerschaft um weitere acht Jahre bis 2034 verlängert.

Eine der prägendsten Kooperationen im Weltfußball

Die Verbindung zwischen beiden Marken begann 1980, wurde nach einer kurzen Unterbrechung ab der Saison 1998/1999 wieder aufgenommen und hat sich seither zu einer der erfolgreichsten Serien im europäischen Spitzenfußball entwickelt. Seit dem Comeback in den drei Streifen gewann Real Madrid in diesem Zeitraum acht UEFA Men’s Champions League Titel und prägte damit eine Ära an Europas größter Fußballbühne.

Die Zusammenarbeit stand dabei nicht nur für Erfolge auf dem Platz, sondern auch für Trikots und Kollektionen mit Wiedererkennungswert. adidas entwickelte Performance-Bekleidung, die die Tradition, Kultur und Anhängerschaft des Klubs aufgreift und von Spielern wie Zinedine Zidane, Toni Kroos, David Beckham und Jude Bellingham getragen wurde.

Ikonische Trikots und neue Generationen

Auch abseits des Spielfelds hat die Partnerschaft einige der bekanntesten Produkte im Fußball hervorgebracht. Dazu zählen das goldverzierte Heimtrikot der Saison 2011/2012, das den königlichen Anspruch des Klubs in einer Rekordsaison in der LaLiga unterstrich, ebenso wie das legendäre Heimtrikot der Saison 2001/2002. Der komplett weiße Look jener Jahrtausendsaison wurde durch Zinedine Zidanes Siegtreffer im Finale der UEFA Champions League unvergessen.

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Erst kürzlich stellten adidas und Real Madrid zudem das Heimtrikot für die Saison 2026/2027 vor. Die Gestaltung rückt feine Elemente des Vereinswappens in den Mittelpunkt und setzt auf dunkelgrüne sowie markante pinke Akzente.

Verlängerung bis 2034 schließt weitere Teams ein

Die neue Vereinbarung gilt nicht nur für die Profimannschaft, sondern auch für die Academy und die Genuine-Teams. Ebenfalls Teil der Verlängerung sind die weiter wachsende Frauenmannschaft von Real Madrid sowie das Basketballteam, das als Europas erfolgreichstes Basketball-Franchise gilt.

Florentino Pérez, Präsident von Real Madrid, sagte: „Diese Vereinbarung, die wir heute unterzeichnen, ist die bedeutendste in der Geschichte des Fußballs. Die strategische Partnerschaft zwischen Real Madrid und adidas hat es uns in den vergangenen drei Jahrzehnten ermöglicht, eine der erfolgreichsten Phasen unserer Geschichte zu schreiben. Gleichzeitig hat sie dazu beigetragen, das universelle Gefühl weiterzutragen, das Millionen von Menschen weltweit als Madridismo verbindet.“

adidas-CEO Bjørn Gulden ergänzte: „Dies ist eine der längsten und erfolgreichsten Partnerschaften im Sport. Real Madrid ist ein ganz besonderer Club mit einer herausragenden Historie. Ich bin unglaublich stolz darauf, dass die drei Streifen weiterhin Teil dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte sein werden. Wir freuen uns darauf, auch künftig die besten Produkte für die Mannschaften zu entwickeln, damit sie auf höchstem Niveau performen können. Gleichzeitig bieten wir für die riesige globale Fanbasis spannende Mode- und Freizeitkollektionen an, mit denen sie ihre Leidenschaft und Unterstützung für den Club sowohl im Stadion als auch im modernen Streetstyle zum Ausdruck bringen kann.“