Fußball heute WM live MagentaTV exklusiv – Wer überträgt Mexiko gegen Südkorea live im TV?

Fußball heute bei der WM 2026: Am 2. Spieltag der Gruppe A kommt es zum Spitzenspiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südkorea. Beide gewannen ihren Auftakt, Mexiko 2:0 gegen Südafrika, Südkorea 2:1 gegen Tschechien, und haben drei Punkte. Der Sieger macht einen großen Schritt zum Gruppensieg. Wer überträgt Mexiko gegen Südkorea live im TV, wo läuft die Übertragung und wo kann man das Spiel sehen? Diese Partie gibt es exklusiv bei MagentaTV, nicht im Free-TV. Anstoß im Estadio AKRON in Zapopan ist am Freitag, 19. Juni 2026 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 03:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr Ortszeit in Guadalajara). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Mexiko gegen Südkorea, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Mexiko gegen Südkorea? Das Spiel läuft exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 19. Juni

Heute stehen 3 WM-Spiele auf dem Programm: USA gegen Australien (in der ARD); Kanada gegen Katar (im ZDF); Mexiko gegen Südkorea (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Mexiko - - Südkorea

Wer überträgt Mexiko gegen Südkorea im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Mexiko gegen Südkorea (WM 2026 Gruppe A, 2. Spieltag)

Mexiko gegen Südkorea (WM 2026 Gruppe A, 2. Spieltag) Wann? Freitag, 19. Juni 2026

Freitag, 19. Juni 2026 Anstoß? 03:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr Ortszeit in Guadalajara)

03:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr Ortszeit in Guadalajara) Wo? Estadio AKRON in Zapopan

Estadio AKRON in Zapopan Wer überträgt? MagentaTV (exklusiv)

MagentaTV (exklusiv) Free-TV? Nein, exklusiv bei MagentaTV

Nein, exklusiv bei MagentaTV Livestream? MagentaTV App (UHD/4K)

Mexiko gegen Südkorea gehört zu den 44 Spielen, die MagentaTV exklusiv zeigt. Wer die Partie live sehen will, kommt an MagentaTV also nicht vorbei: kein Free-TV, keine ARD-Mediathek, kein ZDF-Stream. Die MagentaTV-Übertragung läuft in der MagentaTV App, alle Spiele in UHD/4K, die Vorberichte starten rund 90 Minuten vor dem Anpfiff um 03:00 Uhr.

So siehst du Mexiko gegen Südkorea live: Nur mit MagentaTV

Noch einmal ganz deutlich: Mexiko gegen Südkorea siehst du live nur mit MagentaTV. Die Telekom zeigt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, dazu gibt es Vorberichte ab 90 Minuten vor Anpfiff und den täglichen Breakfast-Club. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar, alle WM-Spiele sind in jedem Tarif enthalten.

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Heißt für dieses Spiel: Rechtzeitig vor dem Anpfiff um 03:00 Uhr MagentaTV zur WM 2026 buchen, die Anmeldung dauert nur ein paar Minuten. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Mexiko gegen Südkorea Übertragung: TV, Livestream und Free-TV im Überblick

Wo läuft Mexiko gegen Südkorea und wo kann man das Spiel sehen? Die Mexiko gegen Südkorea Übertragung gibt es exklusiv bei MagentaTV, nicht im Free-TV. Wer zeigt Mexiko gegen Südkorea, wer überträgt die Partie und wo kann man Südkorea gegen Mexiko im TV schauen oder streamen? Alle Wege führen zu MagentaTV: Den Livestream gibt es in der MagentaTV App in UHD/4K, eine kostenlose Free-TV-Übertragung oder einen ARD- bzw. ZDF-Stream zu diesem Spiel gibt es nicht.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Mexiko gegen Südkorea bei MagentaTV?

MagentaTV fährt zur WM 2026 ein Staraufgebot auf: Durch die MagentaTV-Übertragung führen Johannes B. Kerner und Laura Wontorra (WM-Studio New York) sowie Anna Kraft (Studio Ismaning). Am MagentaTV-Mikrofon sitzen unter anderem Wolff Fuss, Christian Straßburger, Marco Hagemann, Christina Rann, Jan Platte, Jonas Friedrich, die Deutschland-Spiele kommentiert Wolff Fuss.

Als MagentaTV-Experten analysieren Thomas Müller, Mats Hummels, Jürgen Klopp, Tabea Kemme, Manuel Baum, Tobias Schweinsteiger, Jonas Hofmann das Geschehen, Schiedsrichter-Entscheidungen ordnet Patrick Ittrich ein. Die Vorberichte starten rund 90 Minuten vor Anpfiff, dazu gibt es täglich den Breakfast-Club mit Analysen und Highlights. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat, monatlich kündbar, alle 104 WM-Spiele sind in jedem Tarif enthalten.

WM 2026 | Spieltag 2 | Estadio AKRON | - 3:00 Mexiko U S S S S - : - Südkorea N N S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Mexiko gegen Südkorea: Spitzenspiel der Gruppe A

Mexiko will im Spitzenspiel der Gruppe A den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Helfen soll dabei auch Wunderkind Gilberto Mora. Trotz seines jungen Alters von erst 17 Jahren ist er einer der Stars des Co-Gastgebers, bei seiner Einwechslung gegen Südafrika brandete lauter Jubel auf. Mora befeuert die Euphorie selbst: Mexiko verdiene es, an der Spitze der Welt zu stehen, und das werde man zusammen erreichen. Der wegen seiner Technik und Ruhe am Ball zum mexikanischen Pedri getaufte Mittelfeldspieler hat zwar erst neun Länderspiele bestritten, sieht El Tri aber als Titelfavoriten und verlängerte vor der WM seinen Vertrag bei Club Tijuana.

Beide gewannen ihren Auftakt, Mexiko 2:0 gegen Südafrika, Südkorea 2:1 gegen Tschechien, und haben drei Punkte. Der Sieger dieses Duells löst praktisch das Ticket fürs Sechzehntelfinale und greift nach dem Gruppensieg. Gespielt wird im Estadio AKRON in Guadalajara vor lauter, leidenschaftlicher Kulisse. El Tri vertraut auf Torjäger Santiago Giménez, Südkorea auf Weltstar Son Heung-min. Wer zeigt Mexiko gegen Südkorea und wo wird das Spiel übertragen? Die Antwort lautet MagentaTV, der Livestream läuft in UHD/4K.

Das Stadion: Estadio AKRON in Zapopan

Gespielt wird im Estadio AKRON in Zapopan, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Mexiko gegen Südkorea

Mexiko: Aguirres Gastgeber mit Giménez und Ochoa

Gastgeber Mexiko ist als FIFA-Nummer 14 das bestplatzierte Team der Gruppe A. Trainer Javier Aguirre setzt auf eine erfahrene Achse mit Edson Álvarez und Hirving Lozano, vorne soll Santiago Giménez treffen. Im Tor steht WM-Rekordmann Guillermo Ochoa. Nach dem 2:0 gegen Südafrika ist das Selbstvertrauen groß.

Südkorea: Hongs Taegeuk-Krieger um Son Heung-min

Südkorea (FIFA-Platz 25) wird von Trainer Hong Myung-bo betreut und hat in Son Heung-min einen echten Weltstar als Kapitän. Dazu kommen Spielmacher Lee Kang-in und Abwehrchef Kim Min-jae. Das 2:1 gegen Tschechien zum Auftakt war ein Statement der Asiaten.

Wer ist Favorit? Im Spitzenspiel hat Gastgeber Mexiko dank Heimvorteil und der lauten Kulisse in Guadalajara leichte Vorteile. Südkorea ist mit Son Heung-min aber jederzeit für einen Coup gut.

WM 2026 Tabelle der Gruppe A

So steht es aktuell in der WM 2026 Gruppe A:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Mexiko S > 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Südkorea S > 1 1 0 0 2 1 1 3 3 Südafrika N > 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Tschechien N > 1 0 0 1 1 2 -1 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Mexiko und WM 2026 Kader von Südkorea.

FAQ zur TV-Übertragung Mexiko gegen Südkorea

Wer überträgt Mexiko gegen Südkorea bei der WM 2026?

Mexiko gegen Südkorea läuft exklusiv bei MagentaTV und ist nicht im Free-TV zu sehen. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live, 44 davon exklusiv.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Mexiko gegen Südkorea?

Anstoß ist am Freitag, 19. Juni 2026 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 03:00 Uhr MESZ (19:00 Uhr Ortszeit in Guadalajara) im Estadio AKRON in Zapopan.

Läuft Mexiko gegen Südkorea im Free-TV?

Nein. Die Partie gehört zu den 44 Exklusivspielen von MagentaTV. Im Free-TV gibt es anschließend Zusammenfassungen, zum Beispiel im ZDF-Highlightplayer.