Fußball heute Testspiel Ergebnisse: Mexiko gewinnt 5:1 gegen Serbien

Mexiko hat seine letzte Generalprobe vor dem WM 2026 Start eindrucksvoll gemeistert. Der Co-Gastgeber setzte sich im Estadio Nemesio Díez in Toluca mit 5:1 gegen Serbien durch und geht mit reichlich Rückenwind in das Eröffnungsspiel gegen Südafrika. Für das Team von Javier Aguirre war es der passende Schlusspunkt einer starken Vorbereitung.

Früher Rückstand, klare Antwort

Dabei begann die Partie zunächst ungünstig für „El Tri“. Die nicht für die WM qualifizierten Serben gingen durch Petar Stanic in der 19. Minute in Führung. Mexiko reagierte jedoch schnell und drehte die Begegnung noch vor der Pause. Johan Vásquez traf in der 34. Minute zum Ausgleich, ehe Stefan Bukinac in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein Eigentor zum 2:1 für die Hausherren unterlief.

Länderspiele 2026 | - 4:00 Mexiko S U U S S 5 : 1 Endergebnis Serbien N S N N N Johan Vásquez 34' S. Bukinac 45'+2' Raúl Jiménez 57' A. Avdić 72' Luis Chávez 90' P. Stanić 19' Tore 19' Tor P. Stanić Tor Johan Vásquez Assist : B. Gutiérrez) 34' Eigentor S. Bukinac 45' +2 Tor Raúl Jiménez 57' Eigentor A. Avdić 72' Tor Luis Chávez 90' 1 J. Rangel 23 Jesús Gallardo 5 Johan Vásquez 3 César Montes 2 Jorge Sánchez 6 Erik Lira 16 J. Quiñones 8 Álvaro Fidalgo 25 Roberto Alvarado 26 B. Gutiérrez 9 Raúl Jiménez 1 Filip Stanković 25 S. Bukinac 4 N. SimiÄ 16 Strahinja Eraković 26 V. Đurđević 6 V. Dragojević 10 A. Stanković 21 Vladimir Lučić 24 P. Stanić 11 Lazar Ranđelović 18 Nikola Štulić

Nach dem Seitenwechsel ließ Mexiko nicht locker und spielte die Überlegenheit konsequent aus. Raúl Jiménez erhöhte in der 57. Minute, anschließend sorgte erneut ein Eigentor für klare Verhältnisse, als Adem Avdic in der 72. Minute ins eigene Netz traf. Den Schlusspunkt setzte Luis Chávez in der 90. Minute mit dem Treffer zum 5:1.

Mit breiter Brust ins Eröffnungsspiel

Für Mexiko war es der achte WM-Test in Serie ohne Niederlage. Die Bilanz aus dieser Phase fällt mit sechs Siegen und zwei Unentschieden entsprechend überzeugend aus. Mit diesem Polster an Selbstvertrauen reist die Mannschaft nun in das legendäre Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, wo am 11. Juni das WM-Eröffnungsspiel gegen Südafrika ansteht.

In Gruppe A wartet auf das Team um den erfahrenen Torhüter Guillermo Ochoa zudem weitere prominente Konkurrenz. Neben Südafrika heißen die Gegner Südkorea und Tschechien.