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Fußball heute Testspiel Ergebnisse: Mexiko gewinnt 5:1 gegen Serbien

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Mexiko hat seine letzte Generalprobe vor dem WM 2026 Start eindrucksvoll gemeistert. Der Co-Gastgeber setzte sich im Estadio Nemesio Díez in Toluca mit 5:1 gegen Serbien durch und geht mit reichlich Rückenwind in das Eröffnungsspiel gegen Südafrika. Für das Team von Javier Aguirre war es der passende Schlusspunkt einer starken Vorbereitung.

Mexikos Mittelfeldspieler Luis Chávez bejubelt mit seinen Mitspielern das fünfte Tor im Länderspiel gegen Serbien am 4. Juni 2026 im Estadio Nemesio Díez in Toluca. Die mexikanische Nationalmannschaft feierte vor heimischem Publikum einen klaren Erfolg. Agustin Cuevas / Getty Images
Mexikos Mittelfeldspieler Luis Chávez bejubelt mit seinen Mitspielern das fünfte Tor im Länderspiel gegen Serbien am 4. Juni 2026 im Estadio Nemesio Díez in Toluca. Die mexikanische Nationalmannschaft feierte vor heimischem Publikum einen klaren Erfolg. Agustin Cuevas / Getty Images

Früher Rückstand, klare Antwort

Dabei begann die Partie zunächst ungünstig für „El Tri“. Die nicht für die WM qualifizierten Serben gingen durch Petar Stanic in der 19. Minute in Führung. Mexiko reagierte jedoch schnell und drehte die Begegnung noch vor der Pause. Johan Vásquez traf in der 34. Minute zum Ausgleich, ehe Stefan Bukinac in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein Eigentor zum 2:1 für die Hausherren unterlief.

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Mexikos Torhüter Raúl Rangel springt jubelnd in die Luft, nachdem Raúl Jiménez das dritte Tor im Länderspiel gegen Serbien erzielt hat, am 4. Juni 2026 im Estadio Nemesio Díez in Toluca. Der Keeper im pinkfarbenen Trikot feiert ausgelassen. Manuel Velasquez / Getty Images
Mexikos Torhüter Raúl Rangel springt jubelnd in die Luft, nachdem Raúl Jiménez das dritte Tor im Länderspiel gegen Serbien erzielt hat, am 4. Juni 2026 im Estadio Nemesio Díez in Toluca. Der Keeper im pinkfarbenen Trikot feiert ausgelassen. Manuel Velasquez / Getty Images
Länderspiele 2026
| 5.6.2026-4:00
Mexiko
S U U S S
5 : 1
Endergebnis
Serbien
N S N N N
Johan Vásquez
34'
S. Bukinac
45'+2'
Raúl Jiménez
57'
A. Avdić
72'
Luis Chávez
90'
P. Stanić
19'
| Schiedsrichter: T. Penso | Halbzeit: 2-1
Tore
19'
Tor
P. Stanić
Tor
Johan Vásquez (Assist: B. Gutiérrez)
34'
Eigentor
S. Bukinac
45'
+2
Tor
Raúl Jiménez
57'
Eigentor
A. Avdić
72'
Tor
Luis Chávez
90'
1
J. Rangel
23
Jesús Gallardo
5
Johan Vásquez
3
César Montes
2
Jorge Sánchez
6
Erik Lira
16
J. Quiñones
8
Álvaro Fidalgo
25
Roberto Alvarado
26
B. Gutiérrez
9
Raúl Jiménez
1
Filip Stanković
25
S. Bukinac
4
N. SimiÄ
16
Strahinja Eraković
26
V. Đurđević
6
V. Dragojević
10
A. Stanković
21
Vladimir Lučić
24
P. Stanić
11
Lazar Ranđelović
18
Nikola Štulić
field field

Nach dem Seitenwechsel ließ Mexiko nicht locker und spielte die Überlegenheit konsequent aus. Raúl Jiménez erhöhte in der 57. Minute, anschließend sorgte erneut ein Eigentor für klare Verhältnisse, als Adem Avdic in der 72. Minute ins eigene Netz traf. Den Schlusspunkt setzte Luis Chávez in der 90. Minute mit dem Treffer zum 5:1.

Mexikos Stürmer Raúl Jiménez jubelt nach dem zweiten Treffer im Länderspiel gegen Serbien am 4. Juni 2026 im Estadio Nemesio Díez in Toluca. Der Angreifer streckt feiernd die Arme aus. Manuel Velasquez / Getty Images
Mexikos Stürmer Raúl Jiménez jubelt nach dem zweiten Treffer im Länderspiel gegen Serbien am 4. Juni 2026 im Estadio Nemesio Díez in Toluca. Der Angreifer streckt feiernd die Arme aus. Manuel Velasquez / Getty Images

Mit breiter Brust ins Eröffnungsspiel

Für Mexiko war es der achte WM-Test in Serie ohne Niederlage. Die Bilanz aus dieser Phase fällt mit sechs Siegen und zwei Unentschieden entsprechend überzeugend aus. Mit diesem Polster an Selbstvertrauen reist die Mannschaft nun in das legendäre Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, wo am 11. Juni das WM-Eröffnungsspiel gegen Südafrika ansteht.

In Gruppe A wartet auf das Team um den erfahrenen Torhüter Guillermo Ochoa zudem weitere prominente Konkurrenz. Neben Südafrika heißen die Gegner Südkorea und Tschechien.

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Álvaro Fidalgo bejubelt das zwischenzeitliche 2:0 für Mexiko, das durch ein Eigentor des Serben Stefan Bukinac fiel, im Länderspiel gegen Serbien am 4. Juni 2026 im Estadio Nemesio Díez in Toluca. Der Mittelfeldspieler breitet vor der Tribüne jubelnd die Arme aus. Manuel Velasquez / Getty Images
Álvaro Fidalgo bejubelt das zwischenzeitliche 2:0 für Mexiko, das durch ein Eigentor des Serben Stefan Bukinac fiel, im Länderspiel gegen Serbien am 4. Juni 2026 im Estadio Nemesio Díez in Toluca. Der Mittelfeldspieler breitet vor der Tribüne jubelnd die Arme aus. Manuel Velasquez / Getty Images

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