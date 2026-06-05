FIFA Fußball-WM 2026: Ersatzspieler bei Nationalhymnen auf dem Platz

Bei der Fußball-WM 2026 wird eine zentrale Zeremonie verändert. Erstmals sollen beim Abspielen der Nationalhymnen nicht nur die Startelf, sondern auch die Ersatzspieler auf dem Platz stehen.

Alle 26 Akteure im Mittelpunkt

Wie die FIFA mitteilte, wird der Ablauf vor den Partien bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada überarbeitet. Während der Hymnen versammeln sich alle 26 Spieler eines Teams um das Banner im Mittelkreis, damit jeder einzelne von ihnen diesen besonderen Moment auf dem Rasen erlebt. Die Weltverband beschreibt das als Gelegenheit, dass nicht nur die Anfangsformation, sondern der gesamte Kader im Rampenlicht steht, wenn die Spieler ihr Land auf der größten Fußballbühne der Welt vertreten.

Mit der Neuerung verfolgt die FIFA auch das Ziel, die Fans in den Stadien stärker einzubinden. Für die Einlaufzeremonie sollen die Profis zudem von Kindern und Jugendlichen begleitet werden.

Flaggen, Banner und später auch Pyrotechnik

Optisch soll die Inszenierung ebenfalls erweitert werden. Auf dem Feld werden große Länderflaggen, kleinere Nationalflaggen, Banner sowie das FIFA-Logo zu sehen sein. Nach Angaben des Weltverbands soll der Ablauf im weiteren Verlauf des Turniers zudem um zusätzliche Elemente wie farbigen Rauch oder Pyrotechnik ergänzt werden.

Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli statt.