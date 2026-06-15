Internationale Pressestimmen zum Deutschland WM-Auftakt: „Den Zwerg überrollt“ (Teil 2)

Mit einem 7:1 gegen den Außenseiter Curacao ist die deutsche Nationalmannschaft furios in ihre WM-Mission gestartet. Der Auftritt des Teams von Julian Nagelsmann in Houston wurde international als deutliche Ansage an die Konkurrenz gewertet. Vor allem Kai Havertz und die große Offensivwucht sorgten weltweit für Schlagzeilen. Hier unser Pressestimmen Post Teil 1.

Die britische Presse spricht von einer brutalen Lektion

In England fiel das Urteil besonders deutlich aus. Die Daily Mail schrieb, der gnadenlose viermalige Weltmeister habe dem Außenseiter in Houston eine brutale Lektion erteilt und seinen Rivalen bei der Weltmeisterschaft eine klare Botschaft gesendet. The Sun hob hervor, dass Kai Havertz doppelt getroffen habe, der viermalige Weltmeister einen frühen Schock überstanden und den Fußball-Zwerg überrollt habe.

The Guardian ordnete die Partie differenzierter ein. Dort hieß es, Curacao genieße seinen Moment, doch Havertz und das kompromisslose Deutschland kennten keine Gnade. Zudem betonte das Blatt, Nagelsmann werde zufrieden sein, dass aus allen Mannschaftsteilen Gefahr entstanden sei, was auch das halbe Dutzend verschiedener Torschützen zeige. Gleichzeitig wurde aber darauf verwiesen, dass deutlich ernstere Prüfsteine noch bevorstehen.

Auch in Frankreich, Spanien und Italien fällt das Urteil klar aus

In Frankreich sprach Le Figaro davon, dass Deutschland nach dem ersten kleinen Schrecken richtig aufgespielt habe. Ähnlich deutlich wurde der Blick in Spanien. Marca schrieb, Deutschland habe die kleine Rebellion von Curacao mit souveräner Dominanz erstickt. Nagelsmanns Team habe der karibischen Debütanten-Auswahl keine Chance gelassen, auch wenn Curacao alles gegeben habe und das erwartete Ende der Geschichte eben nicht zu verhindern gewesen sei.

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Die Gazzetta dello Sport aus Italien schilderte den Spielverlauf als kurze Phase des Träumens nach dem ersten WM-Tor von Curacao, ehe die deutsche Torlawine losgebrochen sei. Der Auftaktsieg vertreibe die Geister der Vergangenheit und lasse unangenehme Erinnerungen verblassen, vor allem mit Blick auf die letzten beiden Weltmeisterschaften, die jeweils bereits in der Gruppenphase geendet hatten.

Von historischer Premiere bis zur Torparty

In den USA blickten mehrere Medien auf die Wucht des deutschen Erfolgs. Die New York Times und The Athletic schrieben von Deutschland im siebten Himmel nach dem großen Sieg gegen Curacao. Die Los Angeles Times beschrieb, wie Deutschland nach einem starken Start von Curacao einen Torrausch hingelegt habe. USA Today sprach davon, dass Deutschland den WM-Neuling Curacao zerlegt und den ersten Kantersieg des Turniers eingefahren habe.

Auch in Mexiko stand der historische Aspekt des Gegners im Fokus. El Universal erinnerte daran, dass Curacao einen historischen Moment erlebe, weil die Mannschaft ihr erstes Tor bei einer Weltmeisterschaft erzielt habe. Als Außenseiter habe die Concacaf-Auswahl vor der Herausforderung gestanden, gegen eine Großmacht wie Deutschland anzutreten, und dabei alle überrascht.

Die Reaktion aus Curacao selbst fiel trotz der Niederlage ebenfalls von Stolz geprägt aus. Curacao.nu schrieb, die Insel werde vor allem auf einen historischen Tag zurückblicken. Bei der ersten Teilnahme an einer WM-Endrunde habe Curacao erlebt, wie Comenencia den ersten WM-Treffer der eigenen Verbandsgeschichte erzielt habe. Dazu hätten Tausende Fans in Houston 90 Minuten lang für eine beeindruckende Atmosphäre gesorgt.

Europäische Stimmen würdigen den klaren Auftakt

In der Schweiz sprach der Blick von einer Tor-Party gegen den WM-Zwerg. Der Tages-Anzeiger schrieb, Deutschland habe zum WM-Auftakt überzeugt und der Favoritenrolle gegen Curacao souverän entsprochen, als 7:1-Sieger. Mit diesem Erfolg seien die Deutschen auf bestem Weg, sich erstmals seit 2014 wieder für eine K.o.-Phase bei einer Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

In Österreich kommentierte die Krone kurz und prägnant, Deutschland schieße sich mit dem 7:1 für die Titeljagd warm.