Fußball WM heute: Argentinien – Algerien 3:0 – Messi mit Dreierpack im 200. Länderspiel

Lionel Messi hat den Auftakt Argentiniens in die WM 2026 zu einem persönlichen Festtag gemacht. Beim 3:0 gegen Algerien zum Auftakt der Gruppe J erzielte der Kapitän in seinem 200. Länderspiel alle drei Tore und führte den Weltmeister vor 69.045 Zuschauern im Kansas City Stadium an die Tabellenspitze. Dass dieser Dreierpack ausgerechnet bei Messis erstem WM-Auftritt in Nordamerika fiel, machte den Abend für die Albiceleste komplett.

Messi beendet Algeriens mutigen Start in der 17. Minute

Algerien trat von Beginn an mutig auf und hatte zweimal früh den Jubel auf den Lippen. In der 5. Minute lupfte Messi den Ball über Keeper Luca Zidane, doch eine knappe Abseitsstellung kostete den Treffer, und auch Fares Chaibis vermeintliche Führung in der 8. Minute wurde nach VAR-Prüfung wegen Abseits aberkannt. Die mutige Startphase des Außenseiters beendete Messi mit einem Geniestreich. Nach einem Vertikalpass seines Inter-Miami-Teamkollegen Rodrigo de Paul traf der Kapitän in der 17. Minute sehenswert aus der Distanz. Luca Zidane, der Sohn von Zinedine Zidane, machte vor den Augen seines auf der Tribüne sitzenden Vaters dabei keine gute Figur.

In der Folge kontrollierte der Favorit das Geschehen, ohne große Gefahr auszustrahlen, und erst vor der Pause wurde Algerien wieder etwas stärker. Nach dem Seitenwechsel blieb Argentinien die dominante Mannschaft und Messi der Fixpunkt. Sein Steckpass setzte den eingewechselten Lautaro Martínez in der 53. Minute in Szene, der aus spitzem Winkel scheiterte. Wenig später stand Messi goldrichtig und staubte nach einem Weitschuss von Alexis Mac Allister gedankenschnell zum 2:0 ab (60.). Luca Zidane verhinderte den Dreierpack zunächst (66.), zehn Minuten später war er besiegelt. Nach Querpass von Nicolás González traf Messi zum 3:0 (76.). Kurz darauf nahm ihn Trainer Lionel Scaloni unter großem Applaus vom Feld und brachte Nico Paz.

Messi egalisiert Kloses WM-Torrekord

Es war ein Abend, an dem Messi gleich doppelt Geschichte schrieb. Mit seinen drei Treffern egalisierte er genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt und seinem ersten WM-Tor den Torrekord von Miroslav Klose, der bei 16 Weltmeisterschaftstoren steht. Messi ist zudem der erste Fußballer, der bei sechs Weltmeisterschaften zum Einsatz kommt, und steht nun bei 27 WM-Einsätzen, ebenfalls ein Bestwert. Den Grundstein legte sein Distanztreffer in der 17. Minute, der die mutige Startphase Algeriens beendete und das Spiel auf die Schienen des Favoriten setzte.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Ein altbekanntes Gesicht stand mit auf dem Platz. 1277 Tage nach dem WM-Triumph von Katar leitete der Pole Szymon Marciniak die Partie, derselbe Schiedsrichter, der 2022 das Finale gegen Frankreich pfiff. Gespielt wurde im Arrowhead Stadium, wo sonst die Kansas City Chiefs auflaufen.

Argentinien übernimmt die Spitze der Gruppe J

Mit dem Auftaktsieg führt Argentinien die Gruppe J an, drei Punkte und 3:0 Tore stehen zu Buche. Algerien wartet nach der ersten Partie noch auf den ersten Zähler. Die weiteren Gruppengegner Österreich und Jordanien greifen erst noch ein. Für die Albiceleste geht es am 22. Juni gegen Österreich weiter, Algerien spielt einen Tag später bei Jordanien.