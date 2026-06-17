WM 2026 Fotos: Argentinien Fans in Kansas City, Missouri

Schon Stunden vor dem Anpfiff des WM 2026 Spiels gegen Algerien verwandeln die Fans Argentiniens den Mill Creek Park in Kansas City in ein blau weißes Meer. Zwischen riesigen Fahnen, Trommeln und Gesängen entsteht eine Atmosphäre, die von Vorfreude und Fußballleidenschaft geprägt ist. Auch die Erinnerung an Legenden wie Diego Maradona und aktuelle Helden der Albiceleste ist allgegenwärtig. Die Bilder zeigen, wie sich die Anhänger des Weltmeisters auf ihre ganz eigene Weise auf den nächsten WM-Auftritt einstimmen.

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Fußball als Teil der Identität Argentiniens

In Argentinien ist Fußball weit mehr als ein Sport. Die Vereine sind fest in den Stadtvierteln verwurzelt und prägen das Leben vieler Familien über Generationen hinweg. Schon Kinder wachsen mit den Farben ihres Klubs auf, überall finden sich Wandgemälde von Diego Maradona, Lionel Messi oder lokalen Vereinslegenden. Wenn die Nationalmannschaft spielt, verschwinden politische und gesellschaftliche Unterschiede für einen Moment in den Hintergrund. Die Albiceleste gilt vielen als gemeinsamer Bezugspunkt eines Landes, das sonst oft von Gegensätzen geprägt ist.

WM 2026 Video: Argentiniens Fans erobern Kansas City vor dem WM-Auftakt gegen Algerien

Die Leidenschaft der Albiceleste-Fans

Argentinische Fans genießen weltweit den Ruf, zu den leidenschaftlichsten Anhängern überhaupt zu gehören. Gesänge, Trommeln und riesige Fahnen gehören genauso dazu wie lange Reisen zu Spielen rund um den Globus. Für viele Anhänger ist die Nationalmannschaft nicht nur ein Team, sondern Teil ihrer eigenen Identität. Diese besondere Verbundenheit zeigte sich auch bei den Weltmeisterschaften 2022 und 2026, als tausende Fans ihre Mannschaft quer durch Nordamerika begleiteten.

Maradona und Messi als nationale Symbole

Kaum ein anderes Land wurde von zwei Fußballikonen so geprägt wie Argentinien von Diego Maradona und Lionel Messi. Maradona führte die Albiceleste 1986 zum WM-Titel und genießt bis heute beinahe kultischen Status. In Rosario gründeten Fans sogar die „Iglesia Maradoniana“, eine inoffizielle Maradona-Kirche. Messi wiederum krönte seine Karriere mit dem WM-Triumph 2022 und wurde zum Rekordspieler und Rekord-WM-Torschützen Argentiniens. Gemeinsam stehen beide für verschiedene Generationen eines außergewöhnlichen Fußballlandes.

Die italienischen Wurzeln des argentinischen Fußballs

Der argentinische Fußball wurde stark von den Einwanderungswellen aus Italien geprägt. Millionen Menschen aus Regionen wie Neapel oder Genua kamen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts nach Südamerika. Ihr Einfluss ist bis heute in Sprache, Kultur und Fußball sichtbar. Viele typische Gesänge, die emotionale Fankultur und sogar Teile des argentinischen Spanisch tragen italienische Spuren. Die enge Verbindung erklärt auch, warum sich viele Argentinier kulturell mit Süditalien verbunden fühlen.

Die „Cinco Grandes“

Der Vereinsfußball in Argentinien wird traditionell von den „Cinco Grandes“, den fünf großen Klubs, geprägt: Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing Club und San Lorenzo. Ihre Rivalitäten bestimmen seit Jahrzehnten die Fußballlandschaft des Landes. Besonders das Duell zwischen Boca und River zählt zu den berühmtesten Derbys der Welt. Die Leidenschaft beschränkt sich dabei nicht auf die höchste Liga. Auch Spiele in den unteren Klassen werden vielerorts mit derselben Intensität verfolgt.

Drei Sterne auf dem Trikot bei der WM 2026

Argentinien gehört zu den erfolgreichsten Fußballnationen der Welt. Die Nationalmannschaft gewann die Weltmeisterschaften 1978, 1986 und 2022 und stand insgesamt sechs Mal im WM-Finale. Mit dem Triumph in Katar beendete die Albiceleste eine 36-jährige Wartezeit auf den Titel. Seitdem reist das Team als amtierender Weltmeister zu internationalen Turnieren und wird von seinen Fans überall auf der Welt begleitet.

Fußball heute WM ARD live – Wer überträgt Argentinien gegen Algerien live im TV?

Argentiniens WM 2026 Gruppe J mit Österreich

Mit Weltmeister Argentinien, Überraschungsteam Algerien sowie Österreich und Jordanien bietet Gruppe J eine spannende Mischung aus Favoriten und Außenseitern. Nach dem Auftakt in Kansas City und Arlington ist bereits Bewegung in die Tabelle gekommen, doch im Kampf um die beiden Achtelfinalplätze bleibt noch alles offen.

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Algerien > 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Argentinien > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Jordanien > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Österreich > 0 0 0 0 0 0 0 0 WM 2026

Der Spielplan verspricht mehrere richtungsweisende Duelle, bei denen jeder Punkt über das Weiterkommen entscheiden kann. Hier finden Sie alle Ergebnisse, die aktuelle Tabelle und die kommenden Spiele der WM-Gruppe J im Überblick.