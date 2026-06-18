WM 2026: Einreise verweigert – Wahi fehlt gegen Deutschland

Die Elfenbeinküste muss im WM-Vorrundenspiel gegen Deutschland auf Elye Wahi verzichten. Der 23 Jahre alte Angreifer darf am Samstag in Toronto nicht einreisen, wie der ivorische Verband mitteilte. Für den DFB-Gegner ist das ein schwerer Rückschlag vor dem Duell um 22.00 Uhr MESZ, das ZDF und MagentaTV übertragen.

Einreise verweigert, Ermittlungen laufen

Nach Angaben des Verbands haben die kanadischen Behörden Wahi die Einreise untersagt. In Frankreich steht der Frankfurter Bundesliga-Profi, der an OGC Nizza ausgeliehen ist, laut The Athletic im Fokus eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche. Die Vorwürfe beziehen sich auf Auffälligkeiten rund um das Ligue-1-Spiel zwischen Nizza und dem FC Metz am 17. Mai, das 0:0 endete.

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Wahi soll sich in dieser Partie absichtlich eine Gelbe Karte eingehandelt haben. Die LFP hatte in dem Fall ein auffälliges Wettverhalten registriert. Rund zwei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft soll der Stürmer zudem vorübergehend festgenommen worden sein. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte die vorübergehende Festnahme eines 23 Jahre alten Fußballers, der in der französischen Ligue 1 spielt, nannte den Namen aber nicht. Eine Anklage gibt es bislang nicht, darauf verweist auch der ivorische Verband FIF.

FIF stellt sich hinter den Stürmer

Der Verband betonte am Donnerstag trotzdem seine Unterstützung für den Nationalspieler. In der Mitteilung hieß es: „In dieser besonders heiklen Zeit unterstützt die FIF den Spieler und sichert ihm Vertrauen zu“. Außerdem erklärte die FIF: „Elye Wahi bleibt ein wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste.“

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Für die Einreise nach Kanada hätten die nötigen behördlichen Genehmigungen bislang nicht eingeholt werden können. Deshalb wird Wahi nun in den USA bleiben, bis die Mannschaft der Elfenbeinküste zurückkehrt. Beim WM-Auftakt gegen Ecuador, den die Ivorer mit 1:0 gewannen, stand er noch in der Startelf.

Letztes Gruppenspiel wieder in Philadelphia

Das dritte Gruppenspiel gegen Curacao bestreitet die Elfenbeinküste wie schon die Partie gegen Ecuador erneut in Philadelphia. Gegen Deutschland fehlt Wahi nun aber definitiv.

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