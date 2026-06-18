Fußball WM heute Vorschau & Aufstellungen: 0:0 – Wann spielt Schweiz – Bosnien bei der WM 2026?

Schweiz und Bosnien-Herzegowina treffen am Donnerstag, 18. Juni 2026 um 21:00 Uhr (deutscher Zeit) im SoFi Stadium von L.A. aufeinander. Dieses Gruppenspiel der Weltmeisterschaft findet im Rahmen der Gruppe B statt und ist der zweite Spieltag für beide Teams; der Unparteiische des Abends ist João Pinheiro. Wer die Begegnung in Deutschland live sehen möchte: Dieses WM-Spiel wird exklusiv bei MagentaTV übertragen. Sportlich läuft es noch nicht bei den Eidgenossen – und jetzt berichtet die Boulevardzeitung Blick, dass einige Spieler aufgrund der strengen Ansagen von Granit Xhaka „verunsichert sein oder sich nicht wohlfühlen im Camp“. Der Kapitän hatte seine Mitspieler nach dem verpatzten WM-Auftakt gegen Katar scharf kritisiert, stimmungstechnisch soll es in eine „toxische Richtung“ gehen. Auf dem Platz muss die „Nati“ schnellstmöglich alle Störfeuer ausblenden.

Update: Die offiziellen Aufstellungen:

Schweiz: Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez – Aebischer, Xhaka, Freuler – Ndoye, Embolo, Rieder.



Bosnien-Herzegowina: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic – Demirovic, Dzeko.





Weltmeisterschaften Schweiz - - Bosnien & Herzegovina

Endlich Nummer eins: Kobels neue Perspektive

Das Leben eines Torhüters kann ernüchternd sein, das weiß Gregor Kobel nur allzu gut. Machtlos musste der Schweizer Nationalkeeper beim verpatzten WM-Auftakt gegen Katar (1:1) zusehen, wie seine Teamkollegen eine Torchance nach der anderen vergaben. „Es ist frustrierend, natürlich“, gab Kobel im Anschluss zu, „ich fiebere mit den Jungs vorn mit.“ Die Zuschauerrolle in der Nationalmannschaft kennt Kobel bestens – in den USA hat sich seine Perspektive jedoch entscheidend verändert.

Jahrelang stand der Keeper von Borussia Dortmund bei der Schweiz im Schatten des mittlerweile zurückgetretenen Yann Sommer. Im Alter von 28 Jahren spielt der 1,96 m große Hüne nun sein erstes großes Turnier als Nummer eins. Das sei „mental eine Herausforderung, weil es anders ist, wenn man weiß, in jedem Spiel eingesetzt zu werden“, sagte Kobel. Doch nach dem Fehlstart kommt es für die ambitionierten Eidgenossen umso mehr auf ihren sicheren Rückhalt mit der „deutschen Mentalität“ an.

WM 2026 | Spieltag 2 | Los Angeles SoFi Stadium WM 2026 Stadion | - 21:00 Schweiz N U S U U - : - Bosnien & Herzegovina U U U U U 1 Gregor Kobel 13 Ricardo Rodriguez 5 M. Akanji 4 Nico Elvedi 3 Silvan Widmer 8 Remo Freuler 10 Granit Xhaka 20 Michel Aebischer 11 Dan Ndoye 7 Breel Embolo 22 Fabian Rieder 1 N. Vasilj 5 S. Kolašinac 18 Nikola Katić 4 T. Muharemovic 7 A. Dedić 19 Kerim Alajbegović 14 Ivan Šunjić 6 Benjamin Tahirovic 15 Amar Memić 11 Edin Džeko 10 Ermedin Demirović

Aufstellungen heute Schweiz und Bosnien

Schweiz Voraussichtliche Aufstellung

Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, R. Rodriguez – G. Xhaka – Manzambi, Freuler – Ndoye, Embolo, Vargas

Bosnien-H. Voraussichtliche Aufstellung

Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Memic, Gigovic, Tahirovic, Alajbegovic – Demirovic, Dzeko

Barbarez lässt Dzeko-Einsatz gegen die Schweiz offen

Bosniens Nationaltrainer Sergej Barbarez lässt offen, ob der 40-jährige Stürmer Edin Dzeko im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz in der Startelf stehen wird. Auf Nachfragen reagierte der Coach amüsiert, aber ausweichend. Beim Auftakt saß Dzeko zwar nur auf der Bank, wird von seinen Mitspielern jedoch für seine immense Präsenz und Erfahrung im Team gelobt. Im Duell der beiden punktgleichen Mannschaften (beide 1 Zähler) peilt Barbarez voll und ganz einen Sieg an – unabhängig davon, ob Dzeko am Ende auf dem Platz steht oder nicht.

Egal ob auf oder neben dem Feld wissen seine Mitspieler Dzeko aber zu schätzen. „Er ist einer der besten Stürmer der letzten Jahrzehnte“, sagte Abwehrspieler Nikola Katic. Dzeko sei „wirklich ein unglaublicher Spieler“, der „so präsent in jedem einzelnen Training, bei jeder einzelnen Mahlzeit, bei jedem Treffen“ sei: „Wir sind unglaublich glücklich, dass wir ihn im Team haben.“

Formtest: Schweiz und Bosnien nach dem Auftakt – wer hat Momentum?

Beide Teams gehen mit einem Punkt aus dem Auftaktmatch in diesen zweiten Spieltag. Die Schweiz steht in der Gruppenwertung knapp vorn, während Bosnien-Herzegowina derzeit noch auf der Suche nach Konstanz ist. Für die Schweiz ist die Ausgangslage so, dass man nach dem Auftaktspiel weiterhin auf Stabilität im Defensivverbund bauen möchte, während Bosnien mit offensiven Individualisten das erste klare Zeichen setzen will. In der Gruppenübersicht WM 2026 sind neben Schweiz und Bosnien-Herzegowina außerdem Kanada und Katar Teil dieser Gruppe B, was die Ausgangslage für das Weiterkommen sehr offen hält. Beide Mannschaften wissen, dass ein Sieg am zweiten Spieltag den Weg Richtung K.o.-Runde deutlich ebnen würde.

WM 2026 Tabelle der Gruppe B

So steht es aktuell in der WM 2026 Gruppe B:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Bosnien & Herzegovina U > 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Kanada U > 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Qatar U > 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Schweiz U > 1 0 1 0 1 1 0 1

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Schweiz und WM 2026 Kader von Bosnien & Herzegowina.

Direkter Vergleich: Bosnien dominierte das letzte Aufeinandertreffen

In den direkten Duellen hatte Bosnien-Herzegowina zuletzt die Oberhand: Das letzte Aufeinandertreffen fand am 29. März 2016 in einem internationalen Freundschaftsspiel statt, das Bosnien mit 2:0 für sich entschied. Bei Weltmeisterschaften trafen die beiden Teams bislang noch nicht direkt aufeinander, sodass diese Partie auf der großen Bühne eine neue historische Möglichkeit bietet. Die Erinnerung an das letzte Duell gibt Bosnien Selbstvertrauen, während die Schweiz den offenen Punktekonto-Ausgleich und die Revanche im Blick hat.

Schlüsselspieler im Fokus: Xhaka, Embolo und Džeko als Entscheidungsfaktoren

Aufseiten der Schweiz stehen einige erfahrene Profis bereit, die Spiele im Mittelfeld und Sturm prägen können. Granit Xhaka übernimmt als klassischer Dirigent die Rolle, das Tempo zu bestimmen und das Spiel zu ordnen. In der Offensive ist Breel Embolo ein zentraler Faktor, dessen Körperlichkeit und Zielstrebigkeit in Strafraumsituationen den Unterschied machen können. Hinzu kommen mit Manuel Akanji und Nico Elvedi Abwehrspieler, die internationale Routine mitbringen und für Stabilität sorgen.

Bosnien-Herzegowina setzt traditionell auf erfahrene Führungsspieler wie Edin Džeko, der mit seiner Präsenz vor dem Tor immer für Gefahr sorgt. Daneben haben aufstrebende Akteure wie Benjamin Tahirović und Ermedin Demirović die Fähigkeit, in schnellen Umschaltsituationen für Unruhe zu sorgen. Beide Teams verfügen also über individuelle Qualitäten, die Spiele entscheiden können; taktisch wird es darauf ankommen, wer seine Stärken effizienter einsetzt.

Quotenlage & Wett-Tipps: Warum die Schweiz leicht favorisiert ist

Die Buchmacher sehen die Schweiz als leichten Favoriten für dieses Aufeinandertreffen. Unser erster Tipp lautet daher auf einen Heimsieg der Schweiz; als aktuell beste Quote für diesen Tipp führt Interwetten mit etwa 1.63. Als zweiten Tipp empfehlen wir „Beide Teams treffen: Nein“ . Begründet ist diese Auswahl mit der defensiven Stabilität der Schweizer Mannschaft und der taktischen Ausrichtung Bosniens, die zwar offensiv gefährlich, aber gegen kompakte Abwehrreihen gelegentlich berechenbar wird. Wenn du tiefer in die Materie eintauchen möchtest, kannst du bei uns verschiedene Wettanbieter vergleichen, um das für dich beste Angebot zu finden.

Die wichtigsten Fragen zur Begegnung

Wer ist der Favorit bei Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina?

Die Schweiz geht als leichter Favorit in die Partie, was sich auch in den Quoten vieler Buchmacher widerspiegelt. Entscheidend werden die Defensive der Schweizer und die Effektivität Bosniens vor dem Tor sein.

Wann und wo wird Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina übertragen?

Die Partie findet am Donnerstag, 18. Juni 2026 um 21:00 Uhr (deutscher Zeit) im SoFi Stadium statt. In Deutschland läuft das Spiel live bei MagentaTV; zusätzlich sind alle WM-Spiele bei Tipico verfügbar, wo Fans zudem von Top-Quoten profitieren.

Fazit: So siehst du das Spiel – Sender, Quoten und praktische Hinweise

Zum Anpfiff am 18. Juni schaltest du in Deutschland zu MagentaTV, wenn du die Partie live verfolgen willst