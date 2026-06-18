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Fußball WM heute Vorschau & Aufstellungen: 0:0 – Wann spielt Schweiz – Bosnien bei der WM 2026?

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Inhaltsverzeichnis - das findest du hier

Schweiz und Bosnien-Herzegowina treffen am Donnerstag, 18. Juni 2026 um 21:00 Uhr (deutscher Zeit) im SoFi Stadium von L.A. aufeinander. Dieses Gruppenspiel der Weltmeisterschaft findet im Rahmen der Gruppe B statt und ist der zweite Spieltag für beide Teams; der Unparteiische des Abends ist João Pinheiro. Wer die Begegnung in Deutschland live sehen möchte: Dieses WM-Spiel wird exklusiv bei MagentaTV übertragen. Sportlich läuft es noch nicht bei den Eidgenossen – und jetzt berichtet die Boulevardzeitung Blick, dass einige Spieler aufgrund der strengen Ansagen von Granit Xhaka „verunsichert sein oder sich nicht wohlfühlen im Camp“. Der Kapitän hatte seine Mitspieler nach dem verpatzten WM-Auftakt gegen Katar scharf kritisiert, stimmungstechnisch soll es in eine „toxische Richtung“ gehen. Auf dem Platz muss die „Nati“ schnellstmöglich alle Störfeuer ausblenden. 

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Update: Die offiziellen Aufstellungen:

Schweiz: Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez – Aebischer, Xhaka, Freuler – Ndoye, Embolo, Rieder.

Bosnien-Herzegowina: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic – Demirovic, Dzeko.

Inglewood, Kalifornien, USA, 18. Juni 2026: Manuel Akanji (5) von der Schweiz verfolgt den Ball unter dem Druck von Ermedin Demirović (10) aus Bosnien-Herzegowina während des WM-Gruppenspiels der Gruppe B im Los Angeles Stadium. (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
Inglewood, Kalifornien, USA, 18. Juni 2026: Manuel Akanji (5) von der Schweiz verfolgt den Ball unter dem Druck von Ermedin Demirović (10) aus Bosnien-Herzegowina während des WM-Gruppenspiels der Gruppe B im Los Angeles Stadium. (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
Weltmeisterschaften
18.6.2026
- 21:00
Schweiz
- -
Bosnien & Herzegovina
Los Angeles SoFi Stadium WM 2026 Stadion
Vorschau: Keine Vorhersage

Endlich Nummer eins: Kobels neue Perspektive

Das Leben eines Torhüters kann ernüchternd sein, das weiß Gregor Kobel nur allzu gut. Machtlos musste der Schweizer Nationalkeeper beim verpatzten WM-Auftakt gegen Katar (1:1) zusehen, wie seine Teamkollegen eine Torchance nach der anderen vergaben. „Es ist frustrierend, natürlich“, gab Kobel im Anschluss zu, „ich fiebere mit den Jungs vorn mit.“ Die Zuschauerrolle in der Nationalmannschaft kennt Kobel bestens – in den USA hat sich seine Perspektive jedoch entscheidend verändert.

Jahrelang stand der Keeper von Borussia Dortmund bei der Schweiz im Schatten des mittlerweile zurückgetretenen Yann Sommer. Im Alter von 28 Jahren spielt der 1,96 m große Hüne nun sein erstes großes Turnier als Nummer eins. Das sei „mental eine Herausforderung, weil es anders ist, wenn man weiß, in jedem Spiel eingesetzt zu werden“, sagte Kobel. Doch nach dem Fehlstart kommt es für die ambitionierten Eidgenossen umso mehr auf ihren sicheren Rückhalt mit der „deutschen Mentalität“ an.

WM 2026 | Spieltag 2
| Los Angeles SoFi Stadium WM 2026 Stadion | 18.6.2026-21:00
Schweiz
N U S U U
- : -
Bosnien & Herzegovina
U U U U U
| Schiedsrichter: J. Pedro Pinheiro
Vorschau: Keine Vorhersage
1
Gregor Kobel
13
Ricardo Rodriguez
5
M. Akanji
4
Nico Elvedi
3
Silvan Widmer
8
Remo Freuler
10
Granit Xhaka
20
Michel Aebischer
11
Dan Ndoye
7
Breel Embolo
22
Fabian Rieder
1
N. Vasilj
5
S. Kolašinac
18
Nikola Katić
4
T. Muharemovic
7
A. Dedić
19
Kerim Alajbegović
14
Ivan Šunjić
6
Benjamin Tahirovic
15
Amar Memić
11
Edin Džeko
10
Ermedin Demirović
field field

Aufstellungen heute Schweiz und Bosnien

Schweiz Voraussichtliche Aufstellung

Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, R. Rodriguez – G. Xhaka – Manzambi, Freuler – Ndoye, Embolo, Vargas

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Bosnien-H. Voraussichtliche Aufstellung

Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Memic, Gigovic, Tahirovic, Alajbegovic – Demirovic, Dzeko

Barbarez lässt Dzeko-Einsatz gegen die Schweiz offen

Bosniens Nationaltrainer Sergej Barbarez lässt offen, ob der 40-jährige Stürmer Edin Dzeko im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz in der Startelf stehen wird. Auf Nachfragen reagierte der Coach amüsiert, aber ausweichend. Beim Auftakt saß Dzeko zwar nur auf der Bank, wird von seinen Mitspielern jedoch für seine immense Präsenz und Erfahrung im Team gelobt. Im Duell der beiden punktgleichen Mannschaften (beide 1 Zähler) peilt Barbarez voll und ganz einen Sieg an – unabhängig davon, ob Dzeko am Ende auf dem Platz steht oder nicht.

Egal ob auf oder neben dem Feld wissen seine Mitspieler Dzeko aber zu schätzen. „Er ist einer der besten Stürmer der letzten Jahrzehnte“, sagte Abwehrspieler Nikola Katic. Dzeko sei „wirklich ein unglaublicher Spieler“, der „so präsent in jedem einzelnen Training, bei jeder einzelnen Mahlzeit, bei jedem Treffen“ sei: „Wir sind unglaublich glücklich, dass wir ihn im Team haben.“

Edin Dzeko und seine Teamkollegen beim Aufwärmen im Training von Bosnien-Herzegowina am 11. Juni 2026 in Toronto, am Vorabend des WM-Auftaktspiels der Gruppe B gegen Gastgeber Kanada. Michael Steele / Getty Images
Edin Dzeko und seine Teamkollegen beim Aufwärmen im Training von Bosnien-Herzegowina am 11. Juni 2026 in Toronto, am Vorabend des WM-Auftaktspiels der Gruppe B gegen Gastgeber Kanada. Michael Steele / Getty Images

Formtest: Schweiz und Bosnien nach dem Auftakt – wer hat Momentum?

Beide Teams gehen mit einem Punkt aus dem Auftaktmatch in diesen zweiten Spieltag. Die Schweiz steht in der Gruppenwertung knapp vorn, während Bosnien-Herzegowina derzeit noch auf der Suche nach Konstanz ist. Für die Schweiz ist die Ausgangslage so, dass man nach dem Auftaktspiel weiterhin auf Stabilität im Defensivverbund bauen möchte, während Bosnien mit offensiven Individualisten das erste klare Zeichen setzen will. In der Gruppenübersicht WM 2026 sind neben Schweiz und Bosnien-Herzegowina außerdem Kanada und Katar Teil dieser Gruppe B, was die Ausgangslage für das Weiterkommen sehr offen hält. Beide Mannschaften wissen, dass ein Sieg am zweiten Spieltag den Weg Richtung K.o.-Runde deutlich ebnen würde.

Die Spieler Bosnien-Herzegowinas stellen sich vor dem WM-2026-Gruppenspiel der Gruppe B gegen Kanada am 12. Juni 2026 im Toronto Stadium für das Mannschaftsfoto auf. Für den Balkan-Staat ist es das erste WM-Gruppenspiel seit Brasilien 2014. (Michael Steele / Getty Images)
Die Spieler Bosnien-Herzegowinas stellen sich vor dem WM-2026-Gruppenspiel der Gruppe B gegen Kanada am 12. Juni 2026 im Toronto Stadium für das Mannschaftsfoto auf. Für den Balkan-Staat ist es das erste WM-Gruppenspiel seit Brasilien 2014. (Michael Steele / Getty Images)

WM 2026 Tabelle der Gruppe B

So steht es aktuell in der WM 2026 Gruppe B:

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Bosnien & Herzegovina
Bosnien & Herzegovina
U
>
1
0
1
0
1
1
0
1
2
Kanada
Kanada
U
>
1
0
1
0
1
1
0
1
3
Qatar
Qatar
U
>
1
0
1
0
1
1
0
1
4
Schweiz
Schweiz
U
>
1
0
1
0
1
1
0
1

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Schweiz und WM 2026 Kader von Bosnien & Herzegowina.

Direkter Vergleich: Bosnien dominierte das letzte Aufeinandertreffen

In den direkten Duellen hatte Bosnien-Herzegowina zuletzt die Oberhand: Das letzte Aufeinandertreffen fand am 29. März 2016 in einem internationalen Freundschaftsspiel statt, das Bosnien mit 2:0 für sich entschied. Bei Weltmeisterschaften trafen die beiden Teams bislang noch nicht direkt aufeinander, sodass diese Partie auf der großen Bühne eine neue historische Möglichkeit bietet. Die Erinnerung an das letzte Duell gibt Bosnien Selbstvertrauen, während die Schweiz den offenen Punktekonto-Ausgleich und die Revanche im Blick hat.

Schlüsselspieler im Fokus: Xhaka, Embolo und Džeko als Entscheidungsfaktoren

Aufseiten der Schweiz stehen einige erfahrene Profis bereit, die Spiele im Mittelfeld und Sturm prägen können. Granit Xhaka übernimmt als klassischer Dirigent die Rolle, das Tempo zu bestimmen und das Spiel zu ordnen. In der Offensive ist Breel Embolo ein zentraler Faktor, dessen Körperlichkeit und Zielstrebigkeit in Strafraumsituationen den Unterschied machen können. Hinzu kommen mit Manuel Akanji und Nico Elvedi Abwehrspieler, die internationale Routine mitbringen und für Stabilität sorgen.

Kapitän Granit Xhaka im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft beim Testspiel gegen Jordanien. Die Begegnung fand am 31. Mai 2026 im Kybunpark in St. Gallen statt. (Sona Maleterova / Getty Images Europe via Getty Images)
Kapitän Granit Xhaka im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft beim Testspiel gegen Jordanien. Die Begegnung fand am 31. Mai 2026 im Kybunpark in St. Gallen statt. (Sona Maleterova / Getty Images Europe via Getty Images)

Bosnien-Herzegowina setzt traditionell auf erfahrene Führungsspieler wie Edin Džeko, der mit seiner Präsenz vor dem Tor immer für Gefahr sorgt. Daneben haben aufstrebende Akteure wie Benjamin Tahirović und Ermedin Demirović die Fähigkeit, in schnellen Umschaltsituationen für Unruhe zu sorgen. Beide Teams verfügen also über individuelle Qualitäten, die Spiele entscheiden können; taktisch wird es darauf ankommen, wer seine Stärken effizienter einsetzt.

Quotenlage & Wett-Tipps: Warum die Schweiz leicht favorisiert ist

Die Buchmacher sehen die Schweiz als leichten Favoriten für dieses Aufeinandertreffen. Unser erster Tipp lautet daher auf einen Heimsieg der Schweiz; als aktuell beste Quote für diesen Tipp führt Interwetten mit etwa 1.63. Als zweiten Tipp empfehlen wir „Beide Teams treffen: Nein“ . Begründet ist diese Auswahl mit der defensiven Stabilität der Schweizer Mannschaft und der taktischen Ausrichtung Bosniens, die zwar offensiv gefährlich, aber gegen kompakte Abwehrreihen gelegentlich berechenbar wird. Wenn du tiefer in die Materie eintauchen möchtest, kannst du bei uns verschiedene Wettanbieter vergleichen, um das für dich beste Angebot zu finden.

Die wichtigsten Fragen zur Begegnung

Wer ist der Favorit bei Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina?

Die Schweiz geht als leichter Favorit in die Partie, was sich auch in den Quoten vieler Buchmacher widerspiegelt. Entscheidend werden die Defensive der Schweizer und die Effektivität Bosniens vor dem Tor sein.

Wann und wo wird Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina übertragen?

Die Partie findet am Donnerstag, 18. Juni 2026 um 21:00 Uhr (deutscher Zeit) im SoFi Stadium statt. In Deutschland läuft das Spiel live bei MagentaTV; zusätzlich sind alle WM-Spiele bei Tipico verfügbar, wo Fans zudem von Top-Quoten profitieren.

Fazit: So siehst du das Spiel – Sender, Quoten und praktische Hinweise

Zum Anpfiff am 18. Juni schaltest du in Deutschland zu MagentaTV, wenn du die Partie live verfolgen willst

Live Ticker Schweiz gegen Bosnien & Herzegovina – Los Angeles SoFi Stadium WM 2026 Stadion

Live
Schweiz0:0Bosnien & Herzegovina

Aufstellung Schweiz

Gregor Kobel, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Michel Aebischer, Granit Xhaka, Remo Freuler, Fabian Rieder, Breel Embolo, Dan Ndoye

Aufstellung Bosnien & Herzegovina

Nikola Vasilj, Amar Dedić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Sead Kolašinac, Amar Memić, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Kerim Alajbegović, Ermedin Demirović, Edin Džeko

⏱️ 21:48 Uhr

Halbzeit im SoFi Stadium

In einer intensiven und umkämpften Partie hat die Schweiz zwar deutlich mehr Ballbesitz, findet gegen die kompakte bosnische Defensive aber noch kein Mittel. Die Nati kommt immer wieder ins letzte Drittel, schaltet dort jedoch oft zu langsam um und spielt ihre Angriffe nicht konsequent genug aus. Bosnien verteidigt diszipliniert, wurde nach einer langen Druckphase der Schweizer mutiger und kam über Dzeko und Memic selbst zu ersten gefährlichen Ansätzen. Tore fehlen bislang, Spannung aber nicht.

Toronto, Ontario, Kanada, 12. Juni 2026: Kerim Alajbegović (19) aus Bosnien-Herzegowina behauptet den Ball gegen den Druck von Alistair Johnston (2) und Jonathan Osorio (21) aus Kanada im WM-Gruppenspiel der Gruppe B im Toronto Stadium. (Foto: Michael Steele/Getty Images)
Toronto, Ontario, Kanada, 12. Juni 2026: Kerim Alajbegović (19) aus Bosnien-Herzegowina behauptet den Ball gegen den Druck von Alistair Johnston (2) und Jonathan Osorio (21) aus Kanada im WM-Gruppenspiel der Gruppe B im Toronto Stadium. (Foto: Michael Steele/Getty Images)

ℹ️ 21:45 Uhr

3 Minuten extra

Es geht noch ein bisschen weiter in der City of Angels.

ℹ️ 21:44 Uhr

Guter Kombinationsfußball

Alajbegović auf Demirović auf Kolašinac, das liest sich nicht so schlecht und zeigt, dass die Bosnier hier einige bekannte Spieler haben.

ℹ️ 21:42 Uhr

Endphase der 1. Hälfte

Wäre ein Tor aus der Ecke geworden, würde das jetzt hier stehen.

ℹ️ 21:40 Uhr

Bosnien wieder mal vorne

Das Spiel wird etwas offener, Bosnien traut sich was und kommt nach vorne. Am Ende ist es Edin Džeko, der mit seinem Schuss eine Ecke rausholt.

ℹ️ 21:35 Uhr

10. Minuten noch regulär

Schweiz gibt weiter den Takt an und kombiniert geduldig. Sie brauchen aber langsam den Torerfolg, sonst endet das wie gegen Katar!

ℹ️ 21:32 Uhr

Kurze Würdigung für Alajbegović

Wer Bosnien nur auf Kampf, Standards und tiefe Verteidigung reduziert, sollte Kerim Alajbegović ein paar Minuten zuschauen! Der ist nicht umsonst so begehrt bei den Top-Clubs.

ℹ️ 21:31 Uhr

Traumflanke Dzeko!

Edin Džeko mit einer butterweichen Hereingabe, aber sein Mitspieler kommt zu spät.

ℹ️ 21:30 Uhr

30 Minuten um, immer noch 0:0

Embolo wird nach einem Zuspiel von Xhaka gerade noch gestoppt, während Bosnien nach längerer Zeit mal wieder nach vorne kommt, dort aber an der gegnerischen Defensive hängenbleibt.

ℹ️ 21:26 Uhr

Weiter geht's!

Nun das zweite Viertel (oder so ähnlich). Schweiz ist hier spielbestimmend und hat schon 4 Schüsse zu verbuchen.

ℹ️ 21:23 Uhr

Hydrieren ist angesagt!

Denn Dehydrierung ist der Feind des Fußballers!

ℹ️ 21:20 Uhr

Wieder Ndoye!

Die Nati hat viel Ballbesitz und kommt regelmäßig ins letzte Drittel, findet bislang aber noch keine Lücke in der bosnischen Defensive. Ndoyes Hereingabe von links wird im letzten Moment geklärt. Gerade hat Dan Ndoye eine weitere Chance nach einem erschreckenden Querpass von Kerim Alajbegović.

ℹ️ 21:14 Uhr

Bosnien im Angriff

Wenn Bosnien nach vorne kommt, wird das Stadion ganz schön laut hier. Amar Memić kommt über rechts, aber die Flanke ist zu optimistisch.

ℹ️ 21:12 Uhr

Xhaka orchestriert

Granit Xhaka mit dem nächsten starken Pass, der eine Torraumszene einleitet. Die Schweiz hat hier mehr die Kontrolle.

ℹ️ 21:10 Uhr

Lookalike-Schiris?

Irgendwie sehen sich João Pinheiro, der heute der Unparteiische ist, und der kommende Schiri beim Deutschland-Spiel Juan Benítez ziemlich ähnlich, oder?

Schiedsrichter João Pinheiro zeigt Robin Gosens von der deutschen Nationalmannschaft beim Freundschaftsspiel gegen Japan in der Volkswagen Arena in Wolfsburg am 9. September 2023 die Gelbe Karte. (Alex Grimm / Getty Images)
Schiedsrichter João Pinheiro zeigt Robin Gosens von der deutschen Nationalmannschaft beim Freundschaftsspiel gegen Japan in der Volkswagen Arena in Wolfsburg am 9. September 2023 die Gelbe Karte. (Alex Grimm / Getty Images)

Lanús, Buenos Aires, Argentinien, 30. Oktober 2024: Schiedsrichter Juan Gabriel Benítez reagiert während des Halbfinal-Rückspiels der Copa Sudamericana zwischen Lanús und Cruzeiro im Estadio Ciudad de Lanús (La Fortaleza). (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)
Lanús, Buenos Aires, Argentinien, 30. Oktober 2024: Schiedsrichter Juan Gabriel Benítez reagiert während des Halbfinal-Rückspiels der Copa Sudamericana zwischen Lanús und Cruzeiro im Estadio Ciudad de Lanús (La Fortaleza). (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

ℹ️ 21:09 Uhr

Großchance für Ndoye

Granit Xhaka mit einem starken Pass auf Dan Ndoye, der den Keeper testet.

ℹ️ 21:08 Uhr

Kurze Ecken noch erfolglos

Wieder versucht es die Schweiz mit einer kurzen Ecke, aber die anschließende Flanke wird abgefangen.

ℹ️ 21:07 Uhr

Schweiz bleibt am Drücker

Nach der ungefährlichen Ecke kommt die Schweiz schnell wieder in Ballbesitz. Ecke Nummer 3 für die Eidgenossen.

ℹ️ 21:06 Uhr

Nun Ecke für die Schweiz

2. Ecke im Spiel, nachdem die Partie etwas zerfahren begann. Edin Džeko klärt auf Kosten einer nächsten Ecke.

ℹ️ 21:03 Uhr

Ecke bringt nichts

Die bosnische Ecke führt zu nichts, es geht weiter mit Ballbesitz Schweiz.

ℹ️ 21:02 Uhr

Bosniens Freistoß

Der gefoulte flankt selbst und Widmer klärt zur Ecke, obwohl der Ball ins Aus geflogen wäre!

ℹ️ 21:01 Uhr

Erstes Foul

Michel Aebischer foult Kerim Alajbegović. Freistoßflanke kommt.

▶️ 21:00 Uhr

Gruppe B, Spieltag 2, los geht's

Der Anpfiff ist erfolgt, das Spiel läuft! Beide Teams mit Wechseln in der Startelf im Vergleich zum 1. Spieltag. Yakin tauscht 2-mal, Barbarez 3-mal.

Inglewood, Kalifornien, USA, 18. Juni 2026: Die Mannschaften der Schweiz und von Bosnien-Herzegowina stehen vor dem Anpfiff des WM-Gruppenspiels der Gruppe B im Los Angeles Stadium nebeneinander auf dem Spielfeld. (Foto: Richard Heathcote/Getty Images)
Inglewood, Kalifornien, USA, 18. Juni 2026: Die Mannschaften der Schweiz und von Bosnien-Herzegowina stehen vor dem Anpfiff des WM-Gruppenspiels der Gruppe B im Los Angeles Stadium nebeneinander auf dem Spielfeld. (Foto: Richard Heathcote/Getty Images)

ℹ️ 20:52 Uhr

Die Spieler kommen rein

Während der Einlauf und die Hymne stattfinden, hier der Text der inoffiziellen bosnischen WM-Hymne:


Dubioza Kolektiv - I Am from Bosnia - Take Me to America (Official Video)

[Refren]
I am from Bosnia
Take me to America
I want to see
Statue of Liberty
I can no longer wait
Take me to United States
Take me to Golden Gate
I will assimilate

[Strofa 1]
Ćevap je sa lukom
A burek je bez sira
"I am from Bosnia"
Sada svugdje svira
Igraj Bosno
Kao nikad do sad
A ono protiv Nigerije
Nije bio ofsajd
Mostar, Sarajevo
Pa sve do Banjaluke
Kad Zmajevi igraju
Haj’mo gore ruke!
Svi u glas!
Nek’ se zna!
BOSNA I HERCEGOVINA

ℹ️ 20:22 Uhr

Ein paar Fakten zum Spiel!

  • Die Schweiz erreichte bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften jeweils die K.o.-Runde.
  • Bosnien-Herzegowina nimmt erstmals seit der WM 2014 wieder an einer Endrunde teil.
  • Die Bosnier sind seit neun Länderspielen ungeschlagen.
  • Nach dem ersten Spieltag haben alle vier Teams der Gruppe B einen Punkt auf dem Konto, der Sieger könnte heute einen wichtigen Schritt Richtung K.o.-Phase machen.
  • Die Schweiz gab beim 1:1 gegen Katar 26 Torschüsse ab, ließ jedoch zahlreiche Chancen ungenutzt.
  • Bosnien-Herzegowina gilt vor allem durch schnelle Konter und seine Stärke bei Standardsituationen als gefährlicher Gegner.
ℹ️ 20:11 Uhr

New York im Ausnahmezustand!

Heute finden die NBA-Feierlichkeiten der Knicks in New York statt. World Cup spielt in der Ostküstenstadt heute nur die 2. Geige. (aber das Spiel ist sowieso in LA)

New York, New York, USA, 18. Juni 2026: Menschen verfolgen aus den Fenstern die Ticker-Tape-Parade der New York Knicks zur Feier des NBA-Titels 2026 in New York City. Die Knicks gewannen die NBA Finals gegen die San Antonio Spurs in fünf Spielen und sicherten sich ihre erste Meisterschaft seit 53 Jahren. (Foto: Adam Gray/Getty Images)
New York, New York, USA, 18. Juni 2026: Menschen verfolgen aus den Fenstern die Ticker-Tape-Parade der New York Knicks zur Feier des NBA-Titels 2026 in New York City. Die Knicks gewannen die NBA Finals gegen die San Antonio Spurs in fünf Spielen und sicherten sich ihre erste Meisterschaft seit 53 Jahren. (Foto: Adam Gray/Getty Images)

ℹ️ 20:10 Uhr

Aufstellungen: Schweiz - Bosnien-Herzegowina

Schweiz: Kobel - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez - Aebischer, Xhaka, Freuler - Ndoye, Embolo, Rieder.
Trainer: Yakin

Bosnien-Herzegowina: Vasilj - Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic - Demirovic, Dzeko.
Trainer: Barbarez

Schiedsrichter: Joao Pedro Silva Pinheiro (Portugal)

ℹ️ 17:22 Uhr

Historischer Vorteil für Bosnien

Das bislang einzige Länderspiel zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina gewann Bosnien am 29. März 2016 mit 2:0. Die Treffer erzielten Edin Džeko und Miralem Pjanić. Beide sind damit bis heute die einzigen Torschützen in der direkten Duellhistorie.

ℹ️ 16:10 Uhr

Auftakt zum 2. Spieltag in Gruppe B

Nach dem ersten Spieltag ist in der WM-Gruppe B alles offen. Die Schweiz kam gegen Katar nicht über ein 1:1 hinaus und kassierte den Ausgleich erst tief in der Nachspielzeit. Bosnien-Herzegowina verspielte beim 1:1 gegen Gastgeber Kanada ebenfalls eine Führung. Damit stehen vor dem direkten Duell alle vier Teams der Gruppe punktgleich da. Ein Sieg heute Abend in Los Angeles würde einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale bedeuten.

Die Eidgenossen gelten trotz des Fehlstarts weiterhin als Favorit. Das Team von Trainer Murat Yakin verlor nur eines seiner letzten 15 Länderspiele und verfügt mit Spielern wie Granit Xhaka und Breel Embolo über reichlich WM-Erfahrung. Bosnien reist dagegen mit einer Serie von neun Länderspielen ohne Niederlage an und will seine starke Ausgangsposition nutzen.

Anpfiff ist um 21:00 Uhr MESZ im SoFi Stadium bei Los Angeles. Die Partie wird in Deutschland exklusiv bei MagentaTV übertragen.

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