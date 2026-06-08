Frauenfußball heute: Wer überträgt das Länderspiel Slowenien – Deutschland im TV?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag in Ljubljana ihr letztes Spiel der WM-Qualifikation. Gegen Gastgeber Slowenien geht es ab 18 Uhr im Stadion Stozice um den Abschluss einer bereits erfolgreich abgeschlossenen Gruppenphase, live im ZDF. Im Hinspiel in Dresden setzte sich der DFB klar mit 5:0 durch. Für Deutschland geht esum nichts mehr, deshalb werden wir wohl eine stark veränderte Aufstellung sehen.

Wer überträgt das Länderspiel Slowenien – Deutschland im TV?

Zu sehen ist das Qualifikationsduell für die WM 2027 in Brasilien im ZDF und im Livestream des Senders. Die Übertragung startet um 17.45 Uhr, also 15 Minuten vor dem Anstoß. Martin Schneider kommentiert die Partie, Sven Voss führt durch die Sendung, Katrin Lehmann steht als Expertin an seiner Seite.

WM-Qualifikation der Frauen Slowenien Frauen - - Deutschland Frauen

WM 2027 Qualifikation Frauen UEFA | Spieltag 6 | - 18:00 Slowenien Frauen N S N N N - : - Deutschland Frauen S S S U S Tage Stunden Minuten Sekunden

Bilanz gegen Slowenien spricht klar für Deutschland

Es ist bereits das sechste Aufeinandertreffen beider Auswahlteams, und alle bisherigen fünf Partien entschied Deutschland für sich. Diese Spiele fanden ausschließlich im Rahmen von WM-Qualifikationen statt, auch das erste Duell in der laufenden Kampagne am 3. März 2026 in Dresden. Damals trafen Vivien Endemann, Elisa Senß, Linda Dallmann, Larissa Mühlhaus und Lea Schüller zum deutlichen 5:0.

Die DFB-Frauen blieben dabei stets ohne Gegentor und kommen in den fünf Begegnungen insgesamt auf ein Torverhältnis von 32:0. Die Premiere zwischen beiden Nationen datiert aus dem Oktober 2013, als Deutschland in Koper mit 13:0 gewann. Celia Sasic und Anja Mittag erzielten damals jeweils drei Treffer.

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Gruppe sicher gewonnen, Wück mit 24er-Kader

Nach fünf Spieltagen führt Deutschland die Gruppe A4 mit 13 Punkten uneinholbar an, vier Zähler vor Norwegen mit neun Punkten. Die Mannschaft ist in dieser Qualifikation noch ungeschlagen und hat vier Siege gegen Slowenien mit 5:0, gegen Norwegen mit 4:0 und 2:0 sowie gegen Österreich mit 5:1 eingefahren. Im Rückspiel gegen Österreich kam ein 0:0 hinzu. Damit ist der Gruppensieg und die direkte Qualifikation für die WM-Endrunde 2027 in Brasilien bereits gesichert. Die Teams auf den Plätzen zwei bis vier der Liga A können sich ihre Tickets noch über die Play-offs sichern.

Tabelle der Gruppe 4 Liga A

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S S U S > 5 4 1 0 16 1 15 13 2 Norwegen Frauen S N S S N > 5 3 0 2 9 8 1 9 3 ▲ Österreich Frauen N N N U S > 5 1 1 3 2 7 -5 4 4 ▼ Slowenien Frauen N S N N N > 5 1 0 4 3 14 -11 3

Bundestrainer Christian Wück nominierte für die entscheidenden Partien gegen Norwegen und in Slowenien einen Kader mit 24 Spielerinnen. Zurück im Aufgebot sind nach Verletzungspausen Klara Bühl vom FC Bayern München, Sophia Kleinherne vom VfL Wolfsburg, Kathrin Hendrich von Chicago Red Stars und Marie Müller von Portland Thorns FC. Auch Melissa Kössler von Denver Summit FC, deren bislang letztes Länderspiel 2024 lag, ist wieder dabei.

Verzichten muss Wück auf Kapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern München wegen einer Schulterproblematik sowie auf Nicole Anyomi, die ebenfalls verletzt ausfällt. Nachträglich absagen musste außerdem Franziska Kett, die den Lehrgang verletzungsbedingt nicht absolvieren kann.

Schiedsrichtergespann und Trikotwahl

Geleitet wird das WM-Qualifikationsspiel von einem polnischen Gespann. Schiedsrichterin ist Michalina Diakow, an den Linien assistieren ihr Paulina Baranowska und Julia Bukarowicz. Vierte Offizielle ist Anna Adamska.

Die DFB-Frauen treten in Ljubljana in ihren roten Auswärtstrikots an, die Torhüterin spielt im grünen Outfit. Beide Trikots sind im DFB-Fanshop erhältlich.