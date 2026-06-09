Deutschland Aufstellung gegen Curacao – Felix Nmecha neben Pavlovic gesetzt?

Felix Nmecha ist vor dem WM 2026 Start im deutschen Mittelfeld kaum wegzudenken. Der Dortmunder überzeugt als kraftvoller, technisch starker Box-to-Box-Spieler und hat sich auch bei Bundestrainer Julian Nagelsmann längst festgespielt. Im Teamcamp in Winston-Salem sorgte ausgerechnet ein kleiner Patzer beim Ballhochhalten für Spott unter den Kollegen.

Der Spieler, der Nagelsmann begeistert

Beim öffentlichen Training der Nationalmannschaft erwischte es Nmecha, als ihm beim Jonglieren ein Fehler unterlief. Die Folge waren keine Worte des Bundestrainers, sondern das sogenannte Strafschnipsen, zu dem sieben Mitspieler anschließend in Winston-Salem anrückten. Üblicherweise zeigt sich der 25-Jährige aber so ballsicher, dass Nagelsmann im Nominierungsvideo fast schon schwärmerisch klang. „Felix, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der mit deiner Größe so geschmeidig auf 2,17 Meter mit einem Spagat die Bälle beim Fußballtennis übers Netz wuchtet“, sagte der Chefcoach. „Deine Athletik, dein Körper, gepaart mit der Technik, das ist einmalig.“

Im Video liefen zugleich Bilder aus Nmechas Kindheit über den Bildschirm. Zu sehen waren Aufnahmen von ihm als kleinem Jungen am Strand, mit Bruder Lukas auf dem Platz, wobei Lukas im Clip den Familienteil übernahm, sowie im Kinderzimmer mit Cristiano-Ronaldo-Poster am Etagenbett. Was damals Traum war, ist heute Realität. Nmecha gilt in der deutschen Auswahl vor dem Turnierstart als unverzichtbar. Lothar Matthäus lobt ihn entsprechend deutlich: „Er ist einer der besten Box-to-Box-Spieler der Welt.“

WM 2026 | Spieltag 1 | Houston Stadium WM 2026 Stadion | - 19:00 Deutschland S S S S S - : - Curaçao U S U N S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Manuel Neuer 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 23 Felix Nmecha 5 Aleksandar Pavlović 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz

Der grätschdribbelnde Staubsauger

Intern fällt der Zuspruch ähnlich groß aus. Nmecha wird als unerbittlicher Jäger beschrieben, als „grätschdribbelnder Staubsauger“ und als Ballverteiler zwischen den Strafräumen. Körperlich robust, dynamisch, technisch glänzend und schnell, so lautet das Gesamtbild. Auch Niko Kovac findet klare Worte und nennt den BVB-Profi „menschlich eine Vollgranate“.

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Nmecha selbst denkt ohnehin weit über das Spielgerät hinaus. In seinem Podcast „The Pursuit“ spricht er inzwischen offen über seinen tiefen Glauben. Dort stellte er sich die Frage: „Wenn man mir den Fußball nehmen würde, meine Karriere, alles“, fragte er sich da selbst: „Wer wäre ich dann eigentlich?“ Seine Antwort: im Idealfall ein guter Mensch. Als er in den USA aus dem deutschen Teamflieger stieg, mit türkisfarbenem Louis-Vuitton-Täschchen unter dem Arm, wirkte es, als trage er in der anderen Hand eine Bibel. Täglich, sagt er, lese er im Wort Gottes: „Die Bibel hat mein Leben verändert und tut es weiterhin. Ich bin Felix, ein Christ, der Fußball spielt.“

Glauben, Kritik und die neue Rolle

Ganz reibungslos verlief Nmechas öffentliche Glaubensreise allerdings nicht. Mit seiner Nähe zum Missionarischen geriet er bereits in Schwierigkeiten. Er ist ein Aushängeschild der „Ballers in God“, einer Vereinigung evangelikaler Gotteskicker. Auf Instagram teilte und likte er zudem homophobe und transphobe Inhalte. Nach der Ermordung des radikalen Eiferers Charlie Kirk in den USA löschte er einen Post, in dem er geschrieben hatte, Kirk habe „friedlich für seine Überzeugungen und Werte eingestanden“.

Auf dem Platz überwiegt für Nagelsmann dennoch klar der sportliche Wert. Der Bundestrainer war in seinem kicker-Interview im März eigentlich schon darauf hinausgelaufen, Leon Goretzka in seinem WM-Album zu verankern. Inzwischen würden allerdings nur noch wenige den Münchner in der Startelf sehen. Nmecha ist dafür derzeit schlicht zu stark und dürfte an der Seite von Aleksandar Pavlovic beginnen, als patenter Grätschdribbler.