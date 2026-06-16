Aufstellungen heute Frankreich gegen Senegal: Spielen Dembelé, Olise, D. Doué & Mbappé heute?

Frankreich startet mit großen Erwartungen in das nächste Duell mit Senegal. 24 Jahre nach der WM-Sensation von Seoul geht es heute am Dienstag um 21 Uhr MESZ erneut gegen die „Löwen von Teranga“. Im Mittelpunkt stehen dabei auch die Personalfragen um Dembelé, Olise, D. Doué und Mbappé. Wie wird die französische Aufstellung aussehen? Und kann Frankreich zeigen, was es drauf hat, nachdem andere Top-Favoriten wie Spanien, Belgien oder Brasilien eher Schonkost zeigten? Um 21 Uhr nur auf MagentaTV ist das Spiel zu sehen.

Weltmeisterschaften Frankreich - - Senegal

Erinnerung an Seoul bleibt lebendig

Der 1:0-Sieg Senegals über Frankreich bei der WM 2002 gilt bis heute als eine der größten Auftakt-Überraschungen der Turniergeschichte. Damals öffnete sich die Fußballwelt entsetzt die Augen, als der Außenseiter den Weltmeister gleich zum Start düpierte. Frankreich schied zwei Partien später ohne eigenen Treffer aus, während Senegal seinen Lauf bis ins Viertelfinale fortsetzte, ehe in der 94. Minute ein Golden Goal der Türkei das Abenteuer stoppte.

Auch deshalb ist die Partie nun weit mehr als nur ein weiterer Gruppenspieltag. Frankreich will die alten Geister von Seoul endlich abschütteln, Senegal dagegen kommt mit Selbstvertrauen, Erfahrung und einer Mannschaft, die längst nicht mehr unterschätzt wird. Der Gegner ist für die Equipe Tricolore zwar weiterhin Außenseiter, aber ein harter Prüfstein bleibt er allemal.

Die voraussichtliche Startelf Frankreichs

Bei Frankreich deutet vieles auf folgende Besetzung hin: Maignan im Tor, davor Koundé, Saliba, Upamecano und Theo. Im Zentrum sollen Tchouameni und Rabiot die Balance halten, während Dembelé offensiv die zentrale Rolle einnimmt. Über die halbräume könnten Olise und D. Doué kommen, vorne führt Mbappé die Angriffsreihe an.

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Voraussichtliche Aufstellung Frankreich

Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo – Tchouameni, Rabiot – Dembelé – Olise, D. Doué – Mbappé

Reservebank

Risser, Samba, Digne, Gusto, Hernandez, Konaté, Lacroix, Akliouche, Cherki, Kanté, Koné, Zaire-Emery, B. Barcola, Mateta, Thuram

SenegalSenegal

Voraussichtliche Aufstellung Senegal

E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, E. Diouf – Camara, Diarra, P. Gueye – I. Sarr, Jackson, Mané

Reservebank

Diaw, Y. Diouf, Jakobs, A. Mendy, M. Sarr, Seck, Ciss, I. Gueye, Sapoko Ndiaye, P. Sarr, Diao, Dieng, Mbaye, C. Ndiaye, I. Ndiaye

Deschamps setzt damit auf ein Ensemble, das auf nahezu jeder Position mit Hochkarätern bestückt ist. Auf der Bank stehen Risser, Samba, Digne, Gusto, Hernandez, Konaté, Lacroix, Akliouche, Cherki, Kanté, Koné, Zaire-Emery, B. Barcola, Mateta und Thuram bereit.

Bei Senegal sieht die erwartete Formation so aus: E. Mendy im Tor, dazu Diatta, Koulibaly, Niakhaté und E. Diouf in der Abwehr. Das Mittelfeld bilden Camara, Diarra und P. Gueye, offensiv sollen I. Sarr, Jackson und Mané für Gefahr sorgen. Trainer des Teams ist Thiaw. Auf der Ersatzbank sitzen Diaw, Y. Diouf, Jakobs, A. Mendy, M. Sarr, Seck, Ciss, I. Gueye, Sapoko Ndiaye, P. Sarr, Diao, Dieng, Mbaye, C. Ndiaye und I. Ndiaye.

Frankreich will sich nicht erneut überraschen lassen

Vor dem Wiedersehen hat sich die Lage verändert, und doch bleibt das Grundmuster gleich: Senegal tritt als Außenseiter an, Frankreich als Top-Favorit mit Titelanspruch. Unterschätzen werden die Franzosen den Gegner trotzdem nicht. Zu groß ist der Respekt vor den individuellen Qualitäten von Sadio Mané und vor der Tiefe, die Senegal in allen Mannschaftsteilen mitbringt.

Das weiß man auch auf französischer Seite. Jean-Philippe Mateta formulierte es so: „Dieses Spiel wird verrückt werden. Möge der Bessere gewinnen.“ Für Deschamps und sein Starensemble geht es dabei um mehr als nur einen gelungenen Start. Nach der Niederlage in der WM-Vorbereitung gegen die Elfenbeinküste steht Frankreich unter Zugzwang. In Gruppe I wartet mit Norwegen außerdem noch eine weitere schwere Aufgabe. Ein Erfolg gegen Senegal würde nicht nur früh für Ruhe sorgen, sondern auch die bösen Geister von Seoul vertreiben.

Liveticker Frankreich gegen Senegal

17:00 Uhr Wer moderiert heute Frankreich gegen Senegal bei MagentaTV? ⚠️ Umschalten angesagt! Frankreich gegen den Senegal gibt es heute Abend ab 21:00 Uhr NUR bei MagentaTV – ARD und ZDF sind bei dieser Partie raus. Hier das MagentaTV 1 Monatsabo für 11 EUR abschließen – Müller, Hummels & Klopp inklusive! Dafür gibt es aber das volle Star-Aufgebot: Wolff Fuss kommentiert gemeinsam mit Robert Andrich. Im Stadion melden sich Laura Wontorra, Thomas Müller und Mats Hummels. Wer Bock auf die totale Nerd-Analyse hat, schaltet auf den Taktik-Feed zu Benni Zander und Tobias Schweinsteiger.