Fußball heute ZDF WM live im TV: Wer überträgt Portugal gegen DR Kongo live im TV?

Auftakt mit einem Weltstar: In der WM 2026 Gruppe K trifft Portugal um Cristiano Ronaldo auf die kampfstarken Léopards aus der DR Kongo. Anstoß im Houston Stadium in Houston ist am Mittwoch, 17. Juni 2026 um 19:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Houston). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Portugal gegen DR Kongo, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Portugal gegen DR Kongo? Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 17. Juni

Heute stehen 5 WM-Spiele auf dem Programm: Argentinien gegen Algerien (in der ARD); Österreich gegen Jordanien, England gegen Kroatien, Portugal gegen DR Kongo (im ZDF); Irak gegen Norwegen (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Irak 0.77 xG 2.53 1 4 Norwegen Weltmeisterschaften Argentinien 1.23 xG 0.31 3 0 Algerien Weltmeisterschaften Österreich 0.83 xG 0.53 3 1 Jordanien Weltmeisterschaften Portugal - - DR Kongo Weltmeisterschaften England - - Kroatien

Wer überträgt Portugal gegen DR Kongo im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Portugal gegen DR Kongo (WM 2026 Gruppe K, 1. Spieltag)

Portugal gegen DR Kongo (WM 2026 Gruppe K, 1. Spieltag) Wann? Mittwoch, 17. Juni 2026

Mittwoch, 17. Juni 2026 Anstoß? 19:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Houston)

19:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Houston) Wo? Houston Stadium in Houston

Houston Stadium in Houston Wer überträgt? ZDF und MagentaTV

ZDF und MagentaTV Free-TV? Ja, im ZDF

Ja, im ZDF Livestream? Kostenlos im zdf-streaming-portal und auf sportstudio.de

Das ZDF zeigt Portugal gegen DR Kongo live und kostenlos im Free-TV, der Livestream läuft parallel kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de. Zusätzlich ist das Spiel wie jede Partie dieser WM bei MagentaTV zu sehen, dort sogar in UHD/4K.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Portugal gegen DR Kongo im ZDF?

Das ZDF überträgt aus dem WM-Studio im Berliner Zollernhof: Durch die ZDF-Sendung führen Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein (im Wechsel, WM-Studio im Berliner Zollernhof). Zum ZDF-Kommentatoren-Team bei dieser WM gehören Oliver Schmidt, Claudia Neumann, Gari Paubandt, Martin Schneider.

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Als ZDF-Experten sind Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp, Christian Streich im Einsatz, Schiedsrichter-Fragen klärt im ZDF Thorsten Kinhöfer. Alle 30 ZDF-Spiele laufen mit Live-Untertiteln und Audiodeskription; Zusammenfassungen aller 104 WM-Spiele gibt es im ZDF-Highlightplayer.

WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live

Portugal gegen DR Kongo läuft zwar im Free-TV, aber wer die WM 2026 komplett sehen will, braucht MagentaTV: Die Telekom überträgt alle 104 Spiele live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, darunter echte Kracher der Gruppenphase und K.o.-Spiele bis hin zu Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Portugal gegen DR Kongo: Ronaldos großer Auftritt gegen Afrikas Außenseiter

Portugal, Europameister von 2016 und aktuell die Nummer 5 der Welt, geht als klarer Favorit in die Partie gegen DR Kongo (Platz 46). Trainer Roberto Martínez verfügt über eine der talentiertesten Mannschaften des Turniers, angeführt von Superstar Cristiano Ronaldo, für den es eine seiner letzten großen Bühnen sein dürfte.

Die DR Kongo unter dem französischen Trainer Sébastien Desabre hat sich über die Playoffs ins Turnier gekämpft und ist als WM-Rückkehrer hochmotiviert. Die Léopards sind körperlich stark und schnell, gegen Portugals Klasse brauchen sie aber einen perfekten Tag. In der Gruppe K warten danach noch Kolumbien und Usbekistan.

Das Stadion: Houston Stadium in Houston

Gespielt wird im Houston Stadium in Houston, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Portugal gegen DR Kongo

Portugal: Martínez und das Starensemble um Ronaldo

Roberto Martínez kann aus dem Vollen schöpfen. Vorne führt Cristiano Ronaldo die Selecção an, dahinter glänzen Bruno Fernandes, Bernardo Silva und Flügelstürmer Rafael Leão. Auf nahezu jeder Position steht ein Spieler von europäischem Topniveau bereit.

DR Kongo: Desabres kampfstarke Léopards

Sébastien Desabre hat die DR Kongo zu einer unangenehmen, physisch starken Mannschaft geformt. Im Sturm sorgen Theo Bongonda und der erfahrene Cédric Bakambu für Gefahr. Die Stärke der Léopards liegt in ihrer Athletik und Geschwindigkeit, mit der sie jede Defensive vor Probleme stellen können.

Wer ist Favorit?

Portugal, deutlich. Die individuelle Klasse ist auf einem ganz anderen Niveau. Die DR Kongo kann mit Tempo und Wucht aber jederzeit gefährlich werden, vor allem wenn Portugal den Gegner unterschätzt.

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe K:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 DR Kongo > 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kolumbien > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Portugal > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Uzbekistan > 0 0 0 0 0 0 0 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Portugal und WM 2026 Kader von DR Kongo.

FAQ zur TV-Übertragung Portugal gegen DR Kongo

Wer überträgt Portugal gegen DR Kongo bei der WM 2026?

Portugal gegen DR Kongo läuft live und kostenlos im ZDF sowie parallel bei MagentaTV. Der kostenlose Livestream läuft kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Portugal gegen DR Kongo?

Anstoß ist am Mittwoch, 17. Juni 2026 um 19:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Houston) im Houston Stadium in Houston.

Läuft Portugal gegen DR Kongo im Free-TV?

Ja, das Spiel ist im ZDF frei empfangbar, der Stream ist ebenfalls kostenlos.