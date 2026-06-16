Stadion WM heute – Wo spielt Argentinien gegen Algerien? Arrowhead Stadium in Kansas City!

Stadion WM heute Nacht: Wo spielt Argentinien gegen Algerien? Das Gruppenspiel des amtierenden Weltmeisters Argentinien gegen Algerien steigt an einem der spektakulärsten Schauplätze des Turniers. Gespielt wird im Kansas City Stadium, hinter dessen WM-Namen sich das legendäre Arrowhead Stadium verbirgt, die lauteste Sportarena der Welt. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe J ist in der Nacht auf Mittwoch um 03:00 Uhr MESZ live in der ARD , in Kansas City ist es dann noch Dienstagabend, 20:00 Uhr Ortszeit. Für Superstar Lionel Messi dürfte es die letzte Weltmeisterschaft seiner Karriere sein.

Arrowhead Stadium: die lauteste Arena der Welt

Für Argentinien und Algerien geht es in einem Stadion los, das wie kein zweites für ohrenbetäubende Lautstärke steht. Das Arrowhead Stadium in Kansas City ist seit Jahrzehnten die Heimat der Kansas City Chiefs aus der NFL und von Guinness World Records offiziell als lauteste Outdoor-Sportstätte der Welt zertifiziert.

Mit rund 76.000 Plätzen zählt die Arena im US-Bundesstaat Missouri zu den größten Spielorten der WM 2026. Sind die Ränge voll besetzt, entsteht ein Klangteppich, der schon vielen Gegnern das Leben schwer gemacht hat. 2014 wurde hier ein Rekordwert von 142,2 Dezibel gemessen, lauter als ein startendes Düsenflugzeug.

Weltmeisterschaften Argentinien - - Algerien

Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Kansas City wissen:

Weltrekord im Guinness-Buch: Das Arrowhead Stadium ist als lauteste Outdoor-Sportstätte der Welt zertifiziert. 2014 erreichten die Fans beim Spiel der Chiefs gegen die New England Patriots gemessene 142,2 Dezibel.

Das Arrowhead Stadium ist als lauteste Outdoor-Sportstätte der Welt zertifiziert. 2014 erreichten die Fans beim Spiel der Chiefs gegen die New England Patriots gemessene 142,2 Dezibel. Heimat der Kansas City Chiefs: Die Arena ist die feste Spielstätte der Kansas City Chiefs, die zuletzt zu den dominierenden Teams der NFL gehörten und von 2019 bis 2023 fünf Conference Championships in Serie austrugen.

Die Arena ist die feste Spielstätte der Kansas City Chiefs, die zuletzt zu den dominierenden Teams der NFL gehörten und von 2019 bis 2023 fünf Conference Championships in Serie austrugen. Fußballhauptstadt Amerikas: Kansas City gilt als eine der traditionsreichsten Fußballstädte der USA, mit dem zweimaligen MLS-Meister Sporting KC und dem NWSL-Klub KC Current. Die Metropolregion erstreckt sich über die Staatsgrenze von Missouri und Kansas.

Kansas City gilt als eine der traditionsreichsten Fußballstädte der USA, mit dem zweimaligen MLS-Meister Sporting KC und dem NWSL-Klub KC Current. Die Metropolregion erstreckt sich über die Staatsgrenze von Missouri und Kansas. Großbühne der WM 2026: Mit rund 76.000 Plätzen gehört das Kansas City Stadium zu den größten Spielorten des Turniers. Neben mehreren Gruppenspielen finden hier auch eine Partie der Runde der 32 sowie ein Viertelfinale statt.

Wie wird das Wetter beim Spiel Argentinien gegen Algerien?

Weil das Spiel in Kansas City am Dienstagabend um 20:00 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, erwartet die Fans ein warmer Hochsommerabend im Mittleren Westen. Zum Anstoß zeigt das Thermometer rund 28 Grad bei nur leichtem Wind, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent. Der Himmel ist locker bis stärker bewölkt, trocken bleibt es aber durchweg.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Im Lauf der Partie kühlt es spürbar auf etwa 23 Grad ab, während der Wind etwas auffrischt. Für die Spieler bedeutet das gute Bedingungen, für die Fans auf den offenen Rängen des Arrowhead Stadium einen lauen Sommerabend ohne Regenrisiko.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Wer das Spiel im Fernsehen verfolgen will, findet alle Sender in unserem Überblick: Wer überträgt Argentinien gegen Algerien im TV?