+++ ✅ Breaking News: Die neuen 🖼️ Panini WM 2026 Sticker 🔥 Sammelhefte – Jetzt kaufen! ✅ +++

Premier League: Kai Havertz ist Meister und Guardiola-Tränen

von
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Kai Havertz hat nach sechs Jahren in England endlich den englischen Meisterpott in den Händen. Mit dem 2:1 gegen Crystal Palace sicherte sich der 26 Jahre alte Nationalspieler mit dem FC Arsenal den Titel, nach 22 Jahren ist der Klub wieder Insel-Champion.

Kai Havertz vom FC Arsenal hebt die Premier-League-Trophäe in die Höhe und feiert mit Teamkollegen wie David Raya, Viktor Gyökeres, Riccardo Calafiori, William Saliba und Gabriel den Gewinn der englischen Meisterschaft. Arsenal wurde nach dem Spiel gegen Crystal Palace im Selhurst Park in London am 24. Mai 2026 als Champion der Premier League 2025/26 gekürt. Michael Regan / Getty Images Europe via Getty Images
Kai Havertz vom FC Arsenal hebt die Premier-League-Trophäe in die Höhe und feiert mit Teamkollegen wie David Raya, Viktor Gyökeres, Riccardo Calafiori, William Saliba und Gabriel den Gewinn der englischen Meisterschaft. Arsenal wurde nach dem Spiel gegen Crystal Palace im Selhurst Park in London am 24. Mai 2026 als Champion der Premier League 2025/26 gekürt. Michael Regan / Getty Images Europe via Getty Images

Arsenal feiert den Titel in London

Der Erfolg löste in der britischen Hauptstadt große Euphorie aus. Tausende Fans feierten die Mannschaft auf den Straßen Londons, nachdem Arsenal die lange Wartezeit auf die Meisterschaft beendet hatte.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop

Abschied für Salah, Tränen bei Guardiola

An der Anfield Road in Liverpool stand zugleich ein bewegender Abschied im Mittelpunkt. Mohamed Salah, der von vielen als Jahrhundert-Stürmer der Reds gilt, wurde nach neun Jahren bei Liverpool verabschiedet. Der 32 Jahre alte Ägypter stellte in dieser Zeit zahlreiche Premier-League-Rekorde des Klubs auf, erzielte 257 Tore und führte Liverpool zweimal zur Meisterschaft sowie zum Gewinn der Champions League.

Salah sagte dazu: „Ich habe viel geweint. Mehr als jemals zuvor in meinem ganzen Leben!“

Rund 60 Kilometer entfernt kämpfte Pep Guardiola mit den Emotionen. Der 55 Jahre alte Spanier verlässt Manchester City nach zehn Jahren und 20 Titeln und wischte sich dabei Tränen aus den Augen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Breaking News: Die neuen 🖼️ Panini WM 2026 Sticker 🔥 Sammelhefte – Jetzt kaufen! ✅ +++