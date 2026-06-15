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Fußball heute Ergebnis: Ägypten verpasst ersten WM-Sieg – Lukaku mit 23 Sekunden Tor!

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Ausgerechnet am 34. Geburtstag von Mohamed Salah hat Ägypten den ersten WM-Sieg seiner Geschichte knapp verfehlt. In Seattle erkämpften sich die Pharaonen bei ihrer vierten Endrunden-Teilnahme ein 1:1 gegen ein lange überlegene Belgien, das nach der Pause deutlich mehr Druck entfaltete. Die entscheidende Szene spielte sich in der 66. Minute ab, als Mohamed Hany unter höchster Bedrängnis ein Eigentor unterlief.

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Die Spieler beider Mannschaften reihen sich vor dem WM-Gruppenspiel zwischen Belgien und Ägypten auf. Die Partie der Gruppe G fand am 15. Juni 2026 im Seattle Stadium in Seattle, Washington, statt. Emilee Chinn / Getty Images North America via Getty Images
Die Spieler beider Mannschaften reihen sich vor dem WM-Gruppenspiel zwischen Belgien und Ägypten auf. Die Partie der Gruppe G fand am 15. Juni 2026 im Seattle Stadium in Seattle, Washington, statt. Emilee Chinn / Getty Images North America via Getty Images
Weltmeisterschaften
15.6.2026
- 21:00
Belgien
1.16
xG
0.89
1 1
Ägypten
Lumen Field Seattle WM Stadion

Ägypten startet clever und geht in Führung

Die Mannschaft um Rekordnationalspieler Salah trat in der Mittagshitze von Seattle zunächst sehr abgeklärt auf. Ägypten ließ den Belgiern mit deren zahlreichen Ü30-Akteuren, darunter Kevin De Bruyne mit 34 Jahren, bewusst viel Raum für das Spiel, verteidigte aber aggressiv und setzte immer wieder auf schnelle Umschaltmomente.

Die frühe Belohnung folgte in der 20. Minute. Emam Ashour vom ägyptischen Rekordmeister Al-Ahly aus Kairo brachte die Auswahl überraschend in Front. Salah war an der Entstehung des Treffers beteiligt. Für den Superstar endete die Partie allerdings rund eine Viertelstunde vor dem Schluss, als er ausgewechselt wurde. Bis dahin hatten die Ägypter zwar nur wenige, aber durchaus gefährliche Abschlüsse verzeichnet. Omar Marmoush, der frühere Frankfurter, hätte die Führung sogar ausbauen können.

WM 2026 | Spieltag 1
| Lumen Field Seattle WM Stadion | 15.6.2026-21:00
Belgien
S S U S S
1 : 1
1.16
xG
0.89
Endergebnis
Ägypten
U N U S N
Mohamed Hany
66'
Emam Ashour
19'
| Schiedsrichter: R. Abatti Abel | Halbzeit: 0-1
Tore
19'
Tor
Emam Ashour (Assist: Mohamed Salah)
Eigentor
Mohamed Hany
66'
1
T. Courtois
21
Timothy Castagne
4
Brandon Mechele
25
N. Ngoy
15
T. Meunier
8
Youri Tielemans
24
Amadou Onana
11
Jérémy Doku
7
Kevin De Bruyne
10
Leandro Trossard
17
Charles De Ketelaere
23
Mostafa Shobeir
13
Ahmed Abou El Fotouh
14
Hamdi Fathy
2
Yasser Ibrahim
3
Mohamed Hany
17
Mohanad Lasheen
19
Marwan Attia
8
Emam Ashour
10
Mohamed Salah
11
M. Ziko
22
Omar Marmoush
field field

Belgien erhöht nach der Pause den Druck

Belgien fand lange kein Mittel gegen das stabile Abwehrbollwerk. Die von Rudi Garcia, dem französischen Coach und Nachfolger von Domenico Tedesco seit Januar 2025, betreute Mannschaft tat sich zunächst schwer, obwohl der Übungsleiter sein Team vorab als Außenseiter bezeichnet hatte. Dennoch wollte Garcia nicht an ein Vorrunden-Aus wie 2022 glauben und sagte: „Wir brauchen uns vor niemandem zu fürchten.“

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Vor der Pause blieben auch die Strategen De Bruyne und Youri Tielemans vom Europa-League-Sieger Aston Villa blass. Erst nach dem Seitenwechsel kam mehr Zug ins belgische Angriffsspiel. Die Roten Teufel fanden mit klareren Aktionen zunehmend Lücken und schnürten Ägypten phasenweise ein.

Die Spieler Belgiens stellen sich vor dem WM-Gruppenspiel gegen Ägypten zum Mannschaftsfoto auf. Die Partie der Gruppe G fand am 15. Juni 2026 im Seattle Stadium in Seattle, Washington, statt. Alex Grimm / Getty Images North America via Getty Images
Die Spieler Belgiens stellen sich vor dem WM-Gruppenspiel gegen Ägypten zum Mannschaftsfoto auf. Die Partie der Gruppe G fand am 15. Juni 2026 im Seattle Stadium in Seattle, Washington, statt. Alex Grimm / Getty Images North America via Getty Images
Die Spieler Ägyptens stellen sich vor dem WM-Gruppenspiel gegen Belgien zum Mannschaftsfoto auf. Die Partie der Gruppe G fand am 15. Juni 2026 im Seattle Stadium in Seattle, Washington, statt. Alex Grimm / Getty Images North America via Getty Images
Die Spieler Ägyptens stellen sich vor dem WM-Gruppenspiel gegen Belgien zum Mannschaftsfoto auf. Die Partie der Gruppe G fand am 15. Juni 2026 im Seattle Stadium in Seattle, Washington, statt. Alex Grimm / Getty Images North America via Getty Images

Pfosten, Ausgleich und ein bitteres Ende für die Pharaonen

Die beste Chance auf den Ausgleich vergab zunächst De Bruyne selbst. Sein Freistoß klatschte in der 52. Minute an den Pfosten. Danach häuften sich die Möglichkeiten für Belgien, das immer entschlossener anrannte.

In der 66. Minute fiel schließlich der Ausgleich durch ein unglückliches Eigentor von Mohamed Hany. Besonders bitter für Ägypten war dabei, dass Romelu Lukaku erst 23 Sekunden zuvor eingewechselt worden war und in höchster Bedrängnis auf die Szene einwirkte. Damit blieb den Pharaonen auch bei ihrer vierten WM-Teilnahme der erste Sieg auf der größten Fußballbühne verwehrt. Belgien dagegen kam trotz der klaren Überlegenheit nur zu einem Punkt. Die Goldene Generation der Belgier rückt mit ihren vielen erfahrenen Kräften immer näher an den Ruhestand heran und gilt längst nicht mehr als unangefochtener Favorit. Trotzdem war für Garcia vor diesem Duell klar, dass ein frühes Vorrunden-Aus nicht automatisch drohen müsse.

Ägyptische Fans treffen vor dem WM-Gruppenspiel gegen Belgien am Stadion ein. Die Partie der Gruppe G fand am 15. Juni 2026 im Seattle Stadium in Seattle, Washington, statt. Alex Grimm / Getty Images North America via Getty Images
Ägyptische Fans treffen vor dem WM-Gruppenspiel gegen Belgien am Stadion ein. Die Partie der Gruppe G fand am 15. Juni 2026 im Seattle Stadium in Seattle, Washington, statt. Alex Grimm / Getty Images North America via Getty Images

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