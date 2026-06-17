WM 2026 Statistik für Nerds: Messis Dreierpack und zwei Eigentore in der WM-Nacht

Die Zahl des Tages

Zum Auftakt der WM 2026 brachte die Nacht zum 17. Juni 2026 drei weitere Gruppenspiele, und die lauteste Zahl trägt einen vertrauten Namen. Lionel Messi erzielte beim 3:0 Argentiniens gegen Algerien alle drei Treffer selbst, und das, obwohl seine Mannschaft mit nur 48 Prozent Ballbesitz die Minderheit am Ball hatte. Ein Dreierpack, der eine ganze Mannschaftsleistung auf einen Mann verdichtet.

Insgesamt fielen in den drei Partien zwölf Tore. Norwegen schlug Irak mit 4:1, Österreich rang Jordanien mit 3:1 nieder. Zwei der fünf Spiele dieses Spieltags, Portugal gegen DR Kongo und England gegen Kroatien, standen am Abend noch aus und fehlen in diesem Datenblatt.

Norwegen war vor allem in der Chancenverwertung eine andere Klasse. Erling Haaland traf doppelt (29. und 43. Minute), Aymen Hussein hatte für Irak zwischenzeitlich ausgeglichen (39.), ehe Leo Östigård (76.) erhöhte und ausgerechnet Hussein per Eigentor in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Endstand besorgte. Fünf der zwölf norwegischen Schüsse fanden das Tor, Irak brachte nur einen einzigen aufs Gehäuse.

Kennzahl Irak Norwegen Ballbesitz 39 % 61 % Schüsse 11 12 Schüsse aufs Tor 1 5 Ecken 2 5 Fouls 11 13 Gelbe Karten 1 0

Mehr zum Spiel: Spielprofil, Spielbericht, Aufstellung, Boston Stadium.

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Argentinien gewann, ohne den Ball zu beanspruchen. Messi traf in der 17., 60. und 76. Minute, Algerien war in der achten Minute ein Treffer wegen Abseits aberkannt worden. Bei nur 48 Prozent Ballbesitz brachte die Albiceleste sechs ihrer zehn Schüsse aufs Tor, Algerien blieb über 90 Minuten ohne Torerfolg.

Kennzahl Argentinien Algerien Ballbesitz 48 % 52 % Schüsse 10 7 Schüsse aufs Tor 6 k. A. Ecken 2 2 Fouls 12 7 Gelbe Karten 0 0

Mehr zum Spiel: Spielprofil, Spielbericht, Aufstellung, Kansas City Stadium.

Österreich bestimmte das Spiel mit 63 Prozent Ballbesitz, dem höchsten Wert des Tages, tat sich gegen den WM-Neuling Jordanien aber lange schwer. Romano Schmid traf in der 21. Minute, Ali Olwan glich für Jordanien aus (50.), ehe ein Eigentor von Yazan Al Arab (76.) Österreich erneut in Führung brachte und Marko Arnautović in der zwölften Minute der Nachspielzeit per Elfmeter zum 3:1 vollendete. Ein vom Videobeweis wegen Handspiels zurückgenommener Treffer Arnautovićs (67.) gehörte zu den Aufregern.

Kennzahl Österreich Jordanien Ballbesitz 63 % 37 % Schüsse 11 11 Schüsse aufs Tor 4 4 Ecken 4 3 Fouls 12 7 Gelbe Karten 1 0

Mehr zum Spiel: Spielprofil, Spielbericht, Aufstellung, San Francisco Bay Area Stadium.

Die Schauplätze

Gespielt wurde an drei weit auseinander liegenden Orten. Im Boston Stadium, dem Gillette Stadium der New England Patriots, fasst die Arena 65.878 Plätze auf 30 Metern Höhe. Das Kansas City Stadium, im Alltag das Arrowhead Stadium der Kansas City Chiefs, liegt mit 270 Metern am höchsten von allen Schauplätzen dieser Nacht und bietet 76.416 Plätze. Im San Francisco Bay Area Stadium, dem Levi’s Stadium der San Francisco 49ers, passen 68.500 Zuschauer auf neun Meter über dem Meer.

Die schönste Geozahl ist erneut die Spreizung. Zwischen Santa Clara im Westen und Foxborough bei Boston im Osten liegen 4300 Kilometer Luftlinie, einmal quer über den Kontinent von der Pazifik- zur Atlantikküste.

Das Torjäger-Tableau

An der Spitze steht nach den ersten Spielen nun ein Name allein. Messi zog mit seinem Dreierpack an allen vorbei, dahinter drängt sich ein Pulk von Spielern mit je zwei Treffern, darunter Norwegens Erling Haaland nach seinem Doppelpack gegen Irak.

Disziplin und Kurioses

Friedlich blieb es auch in dieser Nacht. In drei Spielen zeigten die Unparteiischen ganze zwei gelbe Karten, je eine für Irak und Österreich, keine einzige Rote. Gefoult wurde 62 Mal. Die eigentliche Kuriosität sind die beiden Eigentore, Aymen Hussein für Irak und Yazan Al Arab für Jordanien, dazu zwei vom Videobeweis kassierte Treffer und ein Foulelfmeter, den Arnautović erst in der 102. Spielminute verwandelte. Verletzungs- oder sperrenbedingte Ausfälle meldet die Datenbank für diese drei Begegnungen keine.

Das Datenblatt vom Vortag gibt es hier.