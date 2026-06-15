WM 2026 heute: Haaland vor WM-Premiere mit Norwegen

Am Ort von Diego Maradonas letztem WM-Auftritt beginnt für Erling Haaland das neue Kapitel WM 2026. Im Boston Stadium, einst Foxboro Stadium, bestreitet der Norweger am Dienstag gegen den Irak sein erstes WM-Spiel. Norwegens Coach Ståle Solbakken setzt dabei auf den Stürmer und sieht ihn in bester Verfassung.

Solbakken setzt auf den Torjäger

Der 58-Jährige sprach vor der Partie von Haaland als dem besten Vollstrecker der Welt. „Ich halte ihn für den weltbesten Torschützen“, sagte Solbakken. „Er ist körperlich in Topform. Ich finde, er hat im Training von Spiel zu Spiel besser gespielt.“

„Er ist genau da, wo er sein möchte, und hoffentlich kann ihm die Mannschaft die Vorlagen liefern, die er braucht, um Tore zu schießen. Wenn man Erling Chancen bietet, neigt er dazu, zu treffen“, ergänzte der Coach mit seiner typischen Untertreibung. Gerüchte über ein Interesse von Real Madrid wischte er beiseite. „Wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen“, sagte Solbakken. „Das interessiert mich nicht, und ich habe auch nichts davon gehört.“

Ein Team mit neuen Ansprüchen

Schon die Szene rund um Norwegens Abschlusstraining in Boston zeigte, wie groß das internationale Interesse an diesem Kader ist. Tore André Flo, lange selbst als herausragender Angreifer angesehen, bis Haaland sämtliche Rekorde überbot, wich einer direkten Vergleichsfrage aus dem französischen Medienlager aus, ob Haaland oder Kylian Mbappé der bessere Stürmer sei.

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Flo betonte dafür die Qualität der gesamten Mannschaft. „I think so, yes“, sagte der frühere Chelsea-Profi über die Frage, ob dies die talentierteste norwegische Generation aller Zeiten sei.

„If you look at their abilities with the ball, where they play, we have the top scorer in the Premier League and the captain of the team that won the Premier League. So there are some big superstars in this team. There are now more than two. There are lots of players who can positively decide a result. There are threats on the wings, centrally, the opportunities can come from anywhere. Offensively they are very strong. That applies a bit of pressure but at the same time it is 28 years since we have been here so they have already achieved something that the Norwegian people are happy about. Yes, there is some pressure but there are a lot of other teams with more pressure than Norway.“

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Auch Brentford-Verteidiger Kristoffer Ajer hob die Bedeutung von Haaland und Martin Ödegaard hervor. Der Arsenal-Mittelfeldmann ist für Norwegens Chancen ebenso zentral wie der Man City-Stürmer für die Torproduktion.

„I am very happy those players are Norwegian. It is a huge advantage for us to have two players who are among the best in the world. They come here with a lot of confidence and hopefully they can produce the goals and assists we need. They will always get the most attention but I feel like focus has shifted towards the team. We are humble but very confident.“

Haalands WM-Start und Norwegens Hoffnungen

Dass Haaland im ersten WM-Spiel seiner Laufbahn direkt auf einen dankbaren Gegner trifft, könnte ihm beim Rennen um die Trophäe für den besten Turniertorschützen helfen. Der Irak gilt als günstiger Auftakt, während Senegal und Frankreich deutlich härtere Prüfungen für Norwegen darstellen dürften. Der 25-Jährige kommt ohnehin mit beeindruckenden Zahlen: Auf Länderspielebene trifft er im Schnitt häufiger als einmal pro Partie.

Die Vorbereitung auf das Turnier verlief bei Haaland ungewöhnlich entspannt. Er spielte in Marbella Golf mit Freunden aus Kindertagen und verfolgte während des norwegischen Trainingslagers in North Carolina Spiel fünf des Stanley-Cup-Finales. Zugleich hat der Angreifer selbstbewusst vorausgesagt, dass Norwegen die Gruppenphase übersteht. Sollte das gelingen, würde er sogar seinen Vater übertreffen.

Alf-Inge Haaland war 1994 Teil jener norwegischen Auswahl, die bei der WM in den USA Gruppenletzter wurde. In dieser Woche erschien auf Erling Haalands YouTube-Kanal ein Dokumentarfilm, in dem er das Trikot seines Vaters aus diesem Turnier anprobiert. Auf die Aufschrift reagierte er trocken. „‘Haaland 18?’“ lacht Erling. „Too high a number, that.“

Auch in einem weiteren Clip zeigte sich der City-Star gewohnt lakonisch. Beim Vorlesen von Abschiedsgrüßen auf Trikots von Bernardo Silva und John Stones sagte er über die Botschaft des Portugiesen: „I needed you for the Champions League.“ Darauf nickte Haaland nur und antwortete: „It’s true they couldn’t win the Champions League until I arrived.“

Während Bernardo Silva und Haaland den Titel mit Manchester City 2023 schließlich gewannen, richtet sich der Blick in Massachusetts nun auf das nächste Kapitel. In Boston hängt Norwegens WM-Traum vor allem an Haaland, dessen ohnehin herausgehobene Rolle mit jedem Spiel noch größer werden kann.

Solbakken zieht einen Schlussstrich unter den Ärger mit Schottland

Vor dem Auftakt dämpfte Solbakken auch die Emotionen rund um den Streit mit Schottland. Nach der Absage eines Testspiels hatte es in Norwegens Lager zuletzt Ärger gegeben. Der Coach erklärte nun: „I am finished with that“, sagte Solbakken. „Now for me it is good luck to Scotland. I have always supported Scotland as a big Liverpool fan; Alan Hansen, Kenny Dalglish, Steve Nicol. I didn’t like what happened there but that has been over for a long time now. No hard feelings.“

Für Norwegen geht es damit ohne weitere Nebengeräusche ins erste WM-Spiel von Haaland. Für den Stürmer, der längst zu den prägenden Gesichtern des Weltfußballs zählt, könnte der Dienstag in Boston zum Beginn eines neuen Kapitels werden.