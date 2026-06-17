Fußball heute WM Spiel: Aufstellungen England gegen Kroatien – Harry Kane gegen die Altstars

England startet am Mittwoch, 17.06.2026 um 22:00 Uhr deutscher Zeit im AT&T Stadium gegen Kroatien in die WM-Gruppe L. Für Thomas Tuchel beginnt damit die Jagd auf den zweiten Stern, 60 Jahre nach dem legendären Wembley-Triumph der Three Lions. Zum Auftakt steht sofort ein echter Härtetest an, dazu begleitet das berüchtigte Omen des sogenannten „ITV-Fluchs“ die Partie. In Deutschland läuft das Spiel live im ZDF Livestream und bei MagentaTV. Neben England und Kroatien gehören in Gruppe L auch Ghana und Panama zum Feld, was den ersten Auftritt in dieser letzten WM-Gruppe zusätzlich auflädt.

Weltmeisterschaften England - - Kroatien

Tuchels große Aufgabe und der Schatten des „ITV-Fluchs“

Seit 18 Monaten steht Thomas Tuchel an der Seitenlinie der englischen Nationalmannschaft. Mit klarer Linie und hoher Ambition soll er die Three Lions bei dieser WM zum zweiten Titel führen. In seinem Plan spielt höhere Gewalt zwar keine Rolle, doch ein alter Aberglaube sorgt vor dem Auftakt für Diskussionen: Immer wenn auf der Insel bei einer WM-Partie ITV statt BBC überträgt, zeigen die Engländer angeblich nur mäßige und meist erfolglose Auftritte.

Für die Fans ist das ein böses Omen vor dem Duell mit Kroatien am Mittwoch um 22.00 Uhr MESZ. Tuchel selbst verweist lieber auf die Chance, die dieses Turnier bietet. Die WM nannte er eine „außergewöhnliche Chance. Wir werden alles daran setzen, das Land stolz zu machen“.

Aufstellungen England gegen Kroatien

England: Pickford – James, Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Rogers, Gordon – Kane

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Kroatien: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Perisic – P. Sucic, Modric, Kovacic, Baturina – Musa

Kane setzt auf die Qualität des Kaders

Harry Kane geht mit hoher Erwartungshaltung in den Turnierstart. „Die Erwartungen sind jetzt hoch“, sagte der Bayern-Star vor dem Auftakt in Gruppe L gegen Kroatien (Mittwoch, 22.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV): „Wenn man zweimal im EM-Finale steht und ein WM-Halbfinale spielt, erwarten die Leute, dass man das nächste Mal gewinnt.“

Tuchel machte seinem Team zugleich Mut und sieht die Mannschaft bereit für die nächste Stufe. „Wir sind schon eine ganze Weile im Land. Die Spieler haben hart genug gearbeitet, wir sind in einer guten Verfassung.“ England reist auch mit starken Zahlen an. Die Qualifikation verlief makellos, als erstes europäisches Team lösten die Engländer das Ticket für die Endrunde ohne Gegentor, das Torverhältnis betrug 22:0. Für diese Bilanz verlängerte der Verband Tuchels Vertrag bis zur Heim-EM 2028. Trotzdem bleiben in der ohnehin kritischen englischen Fußball-Öffentlichkeit Zweifel, nicht zuletzt wegen der Nicht-Nominierungen von Cole Palmer und Phil Foden.

Erfahrung, direkte Bilanz und die Lage vor dem Anpfiff

Im Kader setzt England auf internationale Erfahrung und viel Qualität in der Spitze. Unter Tuchel stehen mit Kane und Jude Bellingham zwei präsente Leistungsträger für die Mischung aus Klasse und Stabilität. Kroatien reist unter Zlatko Dalić an und baut weiter auf die routinierte Achse um Luka Modrić, auf den erfahrenen Offensivmann Ivan Perišić und auf den sicheren Rückhalt Dominik Livaković im Tor. Schon vor dem ersten Anpfiff lässt sich die Form der Teams daher gut einordnen. England bringt eine junge, physisch starke Formation mit Kreativität im Mittelfeld, Kroatien dagegen Spielintelligenz und viel Turniererfahrung.

Auch der Blick auf die Gruppe schärft den Kontext. In Gruppe L warten außerdem Ghana und Panama, weshalb der erste Spieltag sofort Gewicht bekommt und frühe Punkte wichtig werden. England geht als klarer Favorit in das Spiel, Kroatien gilt zugleich als unangenehmer und technisch versierter Gegner mit viel Erfahrung auf internationaler Bühne.

Der direkte Vergleich spricht zuletzt eher für die Engländer. Beim bislang jüngsten großen Turnierduell setzte sich England bei der Europameisterschaft 2021 mit 1:0 durch. Die Weltmeisterschaft 2018 brachte dagegen ein wichtiges Duell, das Kroatien für sich entschied. Insgesamt trafen beide Nationen in den vergangenen Jahren mehrfach aufeinander, wobei England in den jüngeren Begegnungen häufiger die Oberhand hatte.

Quoten, Favoritenrolle und Wettimpulse

Auch die Buchmacher sehen England vorne. Für einen Sieg der Three Lions wird aktuell eine Quote von rund 1.80 angeboten, die beste Quote kommt laut Vergleich von Interwetten. Daraus ergeben sich zwei naheliegende Ansätze für den Markt. Tipp 1 ist ein Heimsieg in Anführungszeichen beziehungsweise ein Erfolg Englands, ebenfalls mit etwa 1.80 als Bestquote. Tipp 2 lautet: Beide Teams treffen nicht. Für das „Nein“ liegt die Quote derzeit bei ungefähr 1.83 bei ADMIRALBET, was die Erwartung widerspiegelt, dass England das Spiel kontrolliert und Kroatien offensiv wenig Räume bekommt.

Wer tiefer einsteigen will, kann die verschiedenen Wettanbieter vergleichen und sich passende Konditionen sowie Promotions für das Duell sichern. Sinnvoll ist dabei, sowohl die 1X2-Märkte als auch Spezialwetten wie Über und Unter oder Beide Teams treffen im Blick zu behalten.

Die wichtigsten Fragen zum Spiel

Wer geht in der Partie England gegen Kroatien als Favorit ins Rennen?

England ist vor dem Auftaktspiel der Favorit, gestützt auf die Quotenlage und die breitere individuelle Qualität im Kader. Kroatien bleibt jedoch ein erfahrener und schwer kalkulierbarer Gegner, der jede Partie eng machen kann.

Wo lassen sich für England gegen Kroatien die attraktivsten Quoten finden?

Für die besten Quoten lohnt sich ein Vergleich zwischen etablierten Buchmachern; aktuell bieten Interwetten und Tipico attraktive Angebote für das Spiel. Wenn du noch kein Konto bei einem Buchmacher hast, kann ein Blick in unseren Wettanbieter-Vergleich helfen, das passende Angebot zu finden.

Wann und auf welchem Weg wird England gegen Kroatien übertragen?

Das Spiel findet am Mittwoch, 17. Juni 2026 um 22:00 Uhr deutscher Zeit im AT&T Stadium statt. In Deutschland wird die Partie live über ZDF Livestream und MagentaTV gezeigt; zusätzlich sind alle Begegnungen des Turniers über Tipico verfügbar.