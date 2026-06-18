Fußball heute WM live im TV – Wer überträgt Kanada gegen Katar live im TV? ARD, ZDF oder MagentaTV!

Fußball heute bei der WM 2026 am 18.6.: In der Nacht zum Freitag trifft am 2. Spieltag der Gruppe B Gastgeber Kanada auf Katar. Beide holten zum Auftakt ein 1:1, Kanada gegen Bosnien, Katar gegen die Schweiz, mit einem Sieg kann Kanada an die Tabellenspitze springen. Wer überträgt Kanada gegen Katar live im TV, wo läuft die Übertragung und wo kann man das Spiel sehen? Die Partie zeigt das ZDF frei empfangbar, dazu gibt es einen kostenlosen Livestream. Anstoß im BC Place Vancouver in Vancouver, British Columbia ist am Freitag, 19. Juni 2026 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 00:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in Vancouver). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Kanada gegen Katar, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Kanada gegen Katar? Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 19. Juni

Heute stehen 3 WM-Spiele auf dem Programm: USA gegen Australien (in der ARD); Kanada gegen Katar (im ZDF); Mexiko gegen Südkorea (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Kanada - - Qatar

Wer überträgt Kanada gegen Katar im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Kanada gegen Katar (WM 2026 Gruppe B, 2. Spieltag)

Kanada gegen Katar (WM 2026 Gruppe B, 2. Spieltag) Wann? Freitag, 19. Juni 2026

Freitag, 19. Juni 2026 Anstoß? 00:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in Vancouver)

00:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in Vancouver) Wo? BC Place Vancouver in Vancouver, British Columbia

BC Place Vancouver in Vancouver, British Columbia Wer überträgt? ZDF und MagentaTV

ZDF und MagentaTV Free-TV? Ja, im ZDF

Ja, im ZDF Livestream? Kostenlos im zdf-streaming-portal und auf sportstudio.de

Das ZDF zeigt Kanada gegen Katar live und kostenlos im Free-TV, der Livestream läuft parallel kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de. Zusätzlich ist das Spiel wie jede Partie dieser WM bei MagentaTV zu sehen, dort sogar in UHD/4K.

Kanada gegen Katar Übertragung: TV, Livestream und Free-TV im Überblick

Wo läuft Kanada gegen Katar und wo kann man das Spiel sehen? Die Kanada gegen Katar Übertragung zeigt ZDF live im Free-TV, dazu gibt es den kostenlosen Livestream kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de. Wer zeigt Kanada gegen Katar, wer überträgt die Partie und wo kann man Katar gegen Kanada im TV schauen? Die Antwort lautet ZDF, zusätzlich ist das Spiel wie alle 104 WM-Partien im Livestream bei MagentaTV in UHD/4K zu sehen.

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Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Kanada gegen Katar im ZDF?

Das ZDF überträgt aus dem WM-Studio im Berliner Zollernhof: Durch die ZDF-Sendung führen Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein (im Wechsel, WM-Studio im Berliner Zollernhof). Zum ZDF-Kommentatoren-Team bei dieser WM gehören Oliver Schmidt, Claudia Neumann, Gari Paubandt, Martin Schneider.

Als ZDF-Experten sind Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp, Christian Streich im Einsatz, Schiedsrichter-Fragen klärt im ZDF Thorsten Kinhöfer. Alle 30 ZDF-Spiele laufen mit Live-Untertiteln und Audiodeskription; Zusammenfassungen aller 104 WM-Spiele gibt es im ZDF-Highlightplayer.

WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live

Kanada gegen Katar läuft zwar im Free-TV, aber wer die WM 2026 komplett sehen will, braucht MagentaTV: Die Telekom überträgt alle 104 Spiele live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, darunter echte Kracher der Gruppenphase und K.o.-Spiele bis hin zu Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Kanada gegen Katar: Gastgeber will an die Spitze

Bei Gastgeber Kanada dreht sich vor dem wichtigen Duell alles um eine Frage: Spielt Alphonso Davies oder nicht? Ganz Kanada hofft auf einen Einsatz des Kapitäns, doch nach seiner Oberschenkelverletzung kommt das Spiel in Vancouver wohl zu früh, ausgerechnet dort, wo der Außenverteidiger vor seinem Wechsel zum FC Bayern für die Whitecaps spielte. Die Whitecaps holten Davies einst mit 14 Jahren nach Vancouver, wo er mit 16 debütierte, Vizekapitän Stephen Eustáquio nennt ihn den besten Dribbler des Turniers. Zuletzt absolvierte der Bayern-Star aber nur rund 15 Minuten im Mannschaftstraining, Trainer Jesse Marsch gibt sich dennoch hoffnungsvoll. Mit oder ohne Davies gilt: Für den möglichen Einzug in die K.o.-Runde ist der erste kanadische WM-Sieg der Geschichte fast schon Pflicht.

Beide Teams holten zum Auftakt ein 1:1, Kanada gegen Bosnien, Katar gegen die Schweiz, in der ausgeglichenen Gruppe B kann der Sieger an die Tabellenspitze springen. Gespielt wird im BC Place in Vancouver. Katar baut auf Asiens Fußballer des Jahres Akram Afif. Wer zeigt Kanada gegen Katar und wo wird das Spiel übertragen? Die Antwort lautet ZDF, im Free-TV und im Livestream.

Das Stadion: BC Place Vancouver in Vancouver, British Columbia

Gespielt wird im BC Place Vancouver in Vancouver, British Columbia, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Kanada gegen Katar

Kanada: Marschs Heim-Elf um Davies und David

Gastgeber Kanada (FIFA-Platz 30) wird vom US-amerikanischen Trainer Jesse Marsch betreut, der dem Team eine aggressive, intensive Spielweise verpasst hat. Die Stars sind Bayern-Profi Alphonso Davies und Torjäger Jonathan David. Vor heimischer Kulisse in Vancouver ist Kanada klarer Favorit.

Katar: Lopeteguis Asienmeister mit Afif

Katar (FIFA-Platz 56) wird vom spanischen Trainer Julen Lopetegui gecoacht. Der zweimalige Asienmeister setzt auf Spielmacher Akram Afif und Torjäger Almoez Ali. Das 1:1 gegen die Schweiz zeigte, dass Katar defensiv diszipliniert steht und im Umschaltspiel gefährlich ist.

Wer ist Favorit? Kanada ist dank Heimvorteil und der größeren individuellen Klasse Favorit. Katar hat zum Auftakt aber bewiesen, dass mit den Asienmeistern zu rechnen ist.

WM 2026 Tabelle der Gruppe B

So steht es aktuell in der WM 2026 Gruppe B:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Bosnien & Herzegovina U > 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Kanada U > 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Qatar U > 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Schweiz U > 1 0 1 0 1 1 0 1

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Kanada und WM 2026 Kader von Katar.

FAQ zur TV-Übertragung Kanada gegen Katar

Wer überträgt Kanada gegen Katar bei der WM 2026?

Kanada gegen Katar läuft live und kostenlos im ZDF sowie parallel bei MagentaTV. Der kostenlose Livestream läuft kostenlos im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Kanada gegen Katar?

Anstoß ist am Freitag, 19. Juni 2026 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 00:00 Uhr MESZ (15:00 Uhr Ortszeit in Vancouver) im BC Place Vancouver in Vancouver, British Columbia.

Läuft Kanada gegen Katar im Free-TV?

Ja, das Spiel ist im ZDF frei empfangbar, der Stream ist ebenfalls kostenlos.