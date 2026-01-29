Zusätzlichen Startplatz in der Champions League? Bundesliga noch mit Chancen

Die Bundesliga hat weiterhin Chancen auf einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League für die Saison 2026/27. Aktuell belegt Deutschland den zweiten Platz in der UEFA-Rangliste, die darüber entscheidet, welche Ligen von einer zusätzlichen Qualifikationsmöglichkeit profitieren. Neben der Premier League, die derzeit auf Rang eins steht, könnte auch die Bundesliga von dieser Regelung profitieren, sollte sich die Situation im Europapokal günstig entwickeln.

Bundesliga auf dem zweiten Rang der UEFA-Rangliste

In der aktuellen Saison-Rangliste der UEFA steht Deutschland mit 14,500 Punkten auf dem zweiten Platz hinter England, das 18,736 Punkte gesammelt hat. Diese Rangliste ist entscheidend, da die beiden Länder mit den meisten Punkten in der Saison einen zusätzlichen Champions-League-Startplatz erhalten. Spanien und Italien folgen auf den Plätzen drei und vier, was zeigt, dass die Bundesliga weiterhin eine starke Rolle im europäischen Fußball spielt.

Die Auswirkungen eines zusätzlichen Platzes

Ein zusätzlicher Platz in der Champions League würde nicht nur die direkten Teilnehmer der Bundesliga aufwerten, sondern auch die Startplätze in der Europa League und Conference League beeinflussen. Bei einer Vergabe des fünften Platzes würden auch die Positionen der anderen europäischen Wettbewerbe nach unten verschoben, was weiteren Klubs aus der Bundesliga zugutekäme. Dies könnte die Attraktivität des deutschen Fußballs auf internationaler Ebene erhöhen.

Tabelle Top 8 der CL

Punktevergabe und deren Bedeutung

Die Punkte, die für die UEFA-Rangliste vergeben werden, basieren auf den Leistungen der Klubs in den Europapokalwettbewerben. Deutschland startete in dieser Saison mit sieben Teams, was bedeutet, dass jeder Punkt eines Klubs nur 0,143 Punkte zur Rangliste beiträgt. Die Punktevergabe erfolgt durch Siege und Unentschieden in der Champions League, Europa League und Conference League, wobei die Erfolge ab der Ligaphase besonders gewichtet werden.

Historische Entwicklung der UEFA-Plätze

In der Saison 2024/25 erhielt die Bundesliga bereits einen zusätzlichen Platz, was Borussia Dortmund den Zugang zur Champions League ermöglichte. In der aktuellen Saison profitieren La Liga und die Premier League ebenfalls von einem weiteren Platz. Diese Regelungen zeigen, dass sich die UEFA-Rangliste direkt auf die Möglichkeiten der Ligen auswirkt und die Konkurrenz zwischen den europäischen Ligen intensiviert.