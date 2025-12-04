ZDF TV-Übertragung: Gruppenauslosung der FIFA WM 2026 live – Kommentatoren & Moderatoren

Morgen, am Freitag den 5. Dezember 2025, steht ein erster wichtiger Höhepunkt auf dem Weg zur FIFA WM 2026 an: Die Gruppenauslosung wird ab 17.55 Uhr bei sportstudio live im ZDF ausgestrahlt. Die Zeremonie in Washington D.C. markiert den offiziellen Start in die Vorbereitungsphase für das erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragene WM-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Ablauf der TV-Übertragung

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein führt durch die Sendung, die pünktlich um 18.00 Uhr deutscher Zeit in die Auslosung startet.

Weitere Rollen in der Übertragung:

Oliver Schmidt kommentiert das Losgeschehen.

kommentiert das Losgeschehen. Hanno Balitsch begleitet die Sendung als ZDF-Experte.

begleitet die Sendung als ZDF-Experte. Amelie Stiefvatter übernimmt die Interviews vor Ort in Washington.

Die Übertragung wird zusätzlich auf sportstudio.de, in der ZDFheute-App sowie im ZDF-Streaming-Portal angeboten.

Bedeutung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft

Die deutsche Auswahl geht nach dem 6:0 im letzten Qualifikationsspiel gegen die Slowakei als Gruppenkopf in die Auslosung. Der Platz im Lostopf 1 sorgt dafür, dass Deutschland möglichen Topgegnern zunächst aus dem Weg geht. Dort befinden sich auch:

Titelverteidiger Argentinien

Europameister Spanien

die drei Gastgeberländer USA, Kanada und Mexiko

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann wird damit erstmals klar, welche drei Gegner in der Vorrunde warten.

Turnierzeitraum: 11. Juni bis 19. Juli 2026

11. Juni bis 19. Juli 2026 Format: 48 Teams in zwölf Vierergruppen

48 Teams in Bereits qualifiziert: 42 Nationalmannschaften

42 Nationalmannschaften Noch offen: 6 Startplätze (vier über europäische Play-offs, zwei über ein interkontinentales Play-off-Turnier)

ZDF und ARD werden 60 Spiele der WM 2026 live übertragen und bieten darüber hinaus umfassende Berichterstattung zu allen 104 Partien.