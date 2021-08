ZDF Olympia Fußball heute *** Halbfinale Fußball Brasilien & Spanien im Finale *** Wo läuft Olympia Fußball im TV?

Das olympische Fußballturnier geht in die heiße Phase. Die Frauen spielten heute schon ihre Halbfinale, Kanada besiegten die hochfavorisierten US-Amerikanerinnen im 1.Halbfinale mit 1:0, im zweiten Spiel kämpfen derzeit noch Australien und Schweden um den Einzug ins Finale und den Kampf um die Goldmedaille bei Olympia. Die Männer spielen am Dienstag um den Einzug in Finale. Dort trifft Mexiko auf Brasilien sowie Gastgeber Japan auf Spanien. Wir sagen dir alles zum Halbfinale der Männer und Frauen im Fußball heute.

Ohne das deutsche Team ging es in die K.o.Phase des olympischen Fußballturniers. Im Viertelfinale kam es bei Japan gegen Neuseeland zum Elfmeterschießen und einem glücklichen 4:2 für die Gastgeber. Spanien spielte in der Verlängerung gegen die Elfenbeinküste 5:2, nachdem es nach 90 Minuten 2:2 stand. Dabei waren von Anfang an sechs Em-Spieler in der Startelf, das zeigt wie wichtig Olympia bei anderen Nationen ist. In der Verlängerung drehte Spanien dann auf, erst ein Handelfmeter-Elfer in der 98.Minute durch Mikel Oyarzabal, danach ein Doppelschlag durch Rafa Mir in den Minuten 117. und 120.+1.

Update im Fußball Halbfinale 15:30 Uhr: Ascensio rettet Spanien vor dem Elfmeterschießen und trifft in der 115.Spielminute zum 1:0. Es kommt also zum Olympia-Traum-Finale zwischen Brasilien und Spanien am Samstag! 14:45 Uhr: Immer noch keine Tore gefallen, auch hier geht es in die Verlängerung.

13:45 Uhr: Auch im 2.Halbfinal-Spiel ist bisher kein Tor gefallen! Mit einem 0:0 geht es in die Kabinen. 13:00 Uhr: Nun startet Japan gegen Spanien im 2.Halbfinale. Das Spiel ist im ZDF Livestream im Internet zu sehen, hier klicken. 11:45 Uhr: Elfmeterschießen! Hier gewinnt der Goldmedaillengewinner von Rio Brasilien mit 4:1 und steht nun im Finale um die Gold-Medaille. 11:45 Uhr: Es bleibt torlos, nun Verlängerung! 10:45 Uhr: Zur Halbzeit steht es 0:0. 10 Uhr: Es geht los, Mexiko gegen Brasilien! Das Spiel ist im ZDF Livestream im Internet zu sehen, hier klicken. Bernd Schmelzer sitzt am Mikro.

Das Fußball Halbfinale der Männer bei Olympia

Es wäre das Spiel, auf das alle gewartet hatten: Brasilien gegen Spanien. Das wäre das wünschenswerte Finale des olympischen Fußballturniers. Vorher aber das Halbfinale der Männer, morgen früh um 10 Uhr spielt Mexiko gegen Brasilien, den Titelverteidiger 2016 in Rio de Janeiro. Um 13 Uhr wird dann der Finalgegner gesucht zwischen Gastgeber Japan und Spanien.

Spiel Team 1 Team 2 1. Halbfinale Di, 03.08.,

10:00 Uhr 🇲🇽 Mexiko 🇧🇷 Brasilien 1:4 n.E. 2. Halbfinale Di, 03.08.,

13:00 Uhr 🇯🇵 Japan 🇪🇸 Spanien 0:1 n.V. Spiel um Platz 3 Fr, 06.08.,

13:00 Uhr 🇲🇽 Mexiko 🇯🇵 Japan Finale Sa, 07.08.,

13:30 Uhr 🇧🇷 Brasilien 🇪🇸 Spanien

Das Fußball Halbfinale der Frauen bei Olympia

Das 1.Halbfinale gewann Kanada knapp mit 1:0 gegen die USA, die nun nur noch um Bronze spielen können. Im 2.Spiel spielten Japan und Schweden, Schweden gewinnt mit 1:0. Das Finale zwischen Kanada und Schweden wird am Freitag stattfinden, einen Tag vorher das Spiel um Platz 3 und die Bronze-Medaille.

Der weitere Fußball Olympia Spielplan 2021

Das Finale der Frauen Kanada gegen Schweden findet am Freitag statt, das der Männer einen Tag später. Am Donnerstag dann das Spiel um Bronze der Frauen, am Freitag das der Männer.

Übersicht zu Fußball Olympia 2021 Wann läuft Olympia heute im ZDF? Heute am Dienstag, 3.August 2021: 1.35 – 17.00 Uhr

Olympia im ZDF – Sendungen, Zeitplan & Moderatoren

Das ZDF steuert seine Olympia-Berichterstattung weitgehend vom Sendezentrum auf dem Mainzer Lerchenberg aus. Dort befindet sich das NBC (National Broadcast Center) – das gemeinsam von ZDF und ARD genutzt wird und wo alle Fäden zusammenlaufen. Wie bei der Fußball-Europameisterschaft erfolgt die gesamte Sendeabwicklung von dort. Hier befinden sich Regie, Sendetechnik und Arbeitsplätze für Redaktion und Postproduktion. Ein Großteil der Wettbewerbe wird aus dem NBC kommentiert, nur ein kleines ZDF-Team wird in Tokio sein.

Das „Fenster zu Olympia“ für das ZDF liegt allerdings vor Ort in einem Glasstudio an der Tokyo Bay. Auf dieser Präsentationsfläche mit Blick auf die Rainbow Bridge und das Olympische Dorf werden die ZDF-Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne im Wechsel durch die Olympia-Tage führen, mit Experten und Expertinnen sprechen und Gäste aus der Welt des Sports begrüßen.

Wann läuft Olympia im ZDF?

Dienstag, 3. August 2021:01.35 Uhr bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 5. August 2021:00.45 Uhr bis 17.00 Uhr

Samstag, 7.August 2021:23.45 Uhr bis 17.00 Uhr (Fr. auf Sa.)

