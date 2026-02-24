ZDF Miniserie zur Fußball-WM 1974 – Topspiel BRD gegen DDR

Die ZDF Miniserie zur Fußball-WM 1974 – beleuchtet die Heim-WM 1974 aus neuer Perspektive: Der Dreiteiler rekonstruiert das deutsch-deutsche Duell BRD gegen DDR, die Zwischenrunde und den Finalsieg der Bundesrepublik gegen die Niederlande. Autor Uli Weidenbach wertet unveröffentlichtes Archivmaterial und Zeitzeugen-Interviews aus, darunter Paul Breitner, Sepp Maier, Günter Netzer und Jürgen Sparwasser. Die Produktion zeigt politische Dimensionen wie Stasi-Überwachung ebenso wie sportliche Entwicklungen vom Volksparkstadion in Hamburg bis zum Olympiastadion in München. Alle drei Folgen stehen als Stream in der ZDFmediathek zur Verfügung.

ZDF Miniserie zur Fußball-WM 1974 – Thema und Aufbau

Die Dokumentation versteht sich als 360-Grad-Rückblick auf die Heim-WM 1974 und fokussiert das einmalige Aufeinandertreffen der beiden deutschen Mannschaften. Als Dreiteiler mit Folgen von jeweils rund 30 bis 45 Minuten verbindet der Film Spielverläufe, politische Hintergründe und persönliche Erinnerungen der Protagonisten. Gleichzeitig rückt die Produktion die Bedeutung einzelner Ereignisse in den Mittelpunkt: das Sparwasser-Tor, die anschließende Mannschaftskrise Westdeutschlands und der Weg ins Finale gegen die Niederlande.

Folgen: Teil 1 bis 3

Die Miniserie gliedert sich klar in drei thematische Blöcke. Teil 1 konzentriert sich auf das Duell BRD–DDR am 22. Juni 1974 im Volksparkstadion Hamburg und beleuchtet die Aufladung zum „Kampf der Systeme“ sowie die Stasi-Überwachung. Teil 2 schildert die Krise der westdeutschen Mannschaft nach der Niederlage, den sogenannten Lagerkoller in der Sportschule Malente, und stellt dem das spielerische Ideal der Niederländer um Johan Cruyff gegenüber – den sogenannten „Totalen Fußball“. Teil 3 widmet sich dem Endspiel im Münchner Olympiastadion, dem 2:1-Sieg der Bundesrepublik und der Rivalität mit Oranje, die tiefere historische und gesellschaftliche Wurzeln hat.

Wichtige Stationen und Narrativ

Die Serie verfolgt den Turnierverlauf von den Gruppenspielen über die Zwischenrunde bis zum Finale. Unbekanntes Filmmaterial zeigt Szenen hinter den Kulissen, Spieler-Alltag, Emotionen nach dem Sparwasser-Tor und die Entwicklungen, die schließlich zum Triumph um Kapitän Franz Beckenbauer führten. Auch Anekdoten wie der heimliche Trikottausch zwischen Jürgen Sparwasser und Paul Breitner werden dokumentiert und in ihren historischen Kontext gestellt.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Zeitzeugen, Archivmaterial und Autor

Uli Weidenbach führt als Autor durch die Dreiteilerzählung und stützt sich auf Interviews mit Zeitzeugen wie Paul Breitner, Sepp Maier, Günter Netzer und Jürgen Sparwasser. Die Redaktion nutzt teilweise unveröffentlichtes Archivmaterial, das neue Perspektiven eröffnet: Spielszenen, Presserummel – etwa Boulevardtitel über Cruyff – und interne Mannschaftsaufnahmen. Dadurch entsteht ein Bild, das sportliche Analyse mit politischen und gesellschaftlichen Hintergründen verbindet.

Verfügbarkeit in der ZDFmediathek

Alle drei Folgen der ZDF-Dokumentation sind in der ZDFmediathek als Stream abrufbar. Unter dem Reiter „Folgen“ lassen sich die einzelnen Teile gezielt auswählen und nachsehen. Ergänzend werden in der Mediathek die Beiträge durch archivierte Aufnahmen und die präsentierten Zeitzeugeninterviews gestützt.