ZDF Live Fußball Übertragung: 2:0 Wo läuft Halbfinale des FC Bayern München im Free-TV?

In den beiden DFB-Pokal-Halbfinals steigt in dieser Woche das große Duell um das Finalticket für Berlin: Heute am Mittwoch empfängt Bayer Leverkusen den FC Bayern München, am Donnerstag trifft der VfB Stuttgart auf den SC Freiburg. Beide Partien laufen im Free-TV auf ZDF und ARD, dazu gibt es passende Livestreams.

FC Bayern weiter im Triple-Traum: 2:0 gegen Leverkusen im DFB Pokal Halbfinale

Halbfinals im Free-TV: ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen

Wer die beide DFB Pokal Spiele verfolgen möchte, ist bei den öffentlich-rechtlichen Sendern richtig: ZDF und ARD übertragen jeweils eine Begegnung live. Das Zweite zeigt das Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München, während das Erste am Donnerstag das Duell des VfB Stuttgart mit dem SC Freiburg begleitet.

Auch online sind die Partien frei zugänglich: Für die Übertragung aus Leverkusen ist zdf.de die richtige Adresse, das Spiel in Stuttgart läuft im Stream unter sportschau.de.

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DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Halbfinale | | BayArena | - 20:45 Bayer 04 Leverkusen N U S S N 0 : 2 Endergebnis FC Bayern München S S S S S Harry Kane 22' Luis Díaz 90'+3' Tore 22' Tor Harry Kane Assist: Jamal Musiala) 90' +3 Tor Luis Díaz Assist: Leon Goretzka) 1 M. Flekken 12 E. Tapsoba 8 Robert Andrich 4 J. Quansah 20 Álex Grimaldo 24 Aleix García 25 E. Palacios 21 Lucas Vázquez 23 Nathan Tella 30 I. Maza 14 Patrik Schick 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Sky zeigt beide Partien komplett

Im Pay-TV bleibt Sky die zentrale Anlaufstelle, denn der Bezahlsender hält die Rechte an allen Pokalspielen und hat damit auch beide Halbfinals live im Programm. Wer unterwegs oder mobil zusehen will, kann zudem über SkyGo oder WOW per Livestream dabei sein.

Die wichtigsten Infos zu den Halbfinals

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München

Wettbewerb: DFB-Pokal

Spielrunde: Halbfinale

Datum: 22. April 2026

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

TV: Sky, ZDF

Livestream: SkyGo, WOW, zdf.de

Begegnung: VfB Stuttgart vs. SC Freiburg

Wettbewerb: DFB-Pokal

Spielrunde: Halbfinale

Datum: 23. April 2026

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: MHP-Arena, Stuttgart

TV: Sky, ARD

Livestream: SkyGo, WOW, sportschau.de

Liveticker heute 2:0 Bayern gegen Leverkusen

21:36 Uhr Halbzeit Verdient führt der FC Bayern zur Halbzeit mit 1:0! Von Leverkusen war nicht viel zu sehen . 62% Ballbesitz der Bayern.



21:17 Uhr 1:0 für die Bayern Harry Kane ist da nach Zuspiel von Jamal Musiala.