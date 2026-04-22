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ZDF Live Fußball Übertragung: 2:0 Wo läuft Halbfinale des FC Bayern München im Free-TV?

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In den beiden DFB-Pokal-Halbfinals steigt in dieser Woche das große Duell um das Finalticket für Berlin: Heute am Mittwoch empfängt Bayer Leverkusen den FC Bayern München, am Donnerstag trifft der VfB Stuttgart auf den SC Freiburg. Beide Partien laufen im Free-TV auf ZDF und ARD, dazu gibt es passende Livestreams.

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FC Bayern weiter im Triple-Traum: 2:0 gegen Leverkusen im DFB Pokal Halbfinale

Harry Kane vom FC Bayern München bejubelt sein Tor zum 1:0 im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer 04 Leverkusen am 22. April 2026 in der BayArena gemeinsam mit Jonathan Tah. (Pau Barrena / Getty Images Europe)
Harry Kane vom FC Bayern München bejubelt sein Tor zum 1:0 im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer 04 Leverkusen am 22. April 2026 in der BayArena gemeinsam mit Jonathan Tah. (Pau Barrena / Getty Images Europe)

Halbfinals im Free-TV: ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen

Wer die beide DFB Pokal Spiele verfolgen möchte, ist bei den öffentlich-rechtlichen Sendern richtig: ZDF und ARD übertragen jeweils eine Begegnung live. Das Zweite zeigt das Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München, während das Erste am Donnerstag das Duell des VfB Stuttgart mit dem SC Freiburg begleitet.

Auch online sind die Partien frei zugänglich: Für die Übertragung aus Leverkusen ist zdf.de die richtige Adresse, das Spiel in Stuttgart läuft im Stream unter sportschau.de.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:
DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Halbfinale |
| BayArena | 22.4.2026-20:45
Bayer 04 Leverkusen
N U S S N
0 : 2
Endergebnis
FC Bayern München
S S S S S
Harry Kane
22'
Luis Díaz
90'+3'
| Schiedsrichter: F. Zwayer | Halbzeit: 0-1
Tore
22'
Tor
Harry Kane (Assist: Jamal Musiala)
90'
+3
Tor
Luis Díaz (Assist: Leon Goretzka)
1
M. Flekken
12
E. Tapsoba
8
Robert Andrich
4
J. Quansah
20
Álex Grimaldo
24
Aleix García
25
E. Palacios
21
Lucas Vázquez
23
Nathan Tella
30
I. Maza
14
Patrik Schick
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
17
Michael Olise
9
Harry Kane
field field

Sky zeigt beide Partien komplett

Im Pay-TV bleibt Sky die zentrale Anlaufstelle, denn der Bezahlsender hält die Rechte an allen Pokalspielen und hat damit auch beide Halbfinals live im Programm. Wer unterwegs oder mobil zusehen will, kann zudem über SkyGo oder WOW per Livestream dabei sein.

Die wichtigsten Infos zu den Halbfinals

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München
Wettbewerb: DFB-Pokal
Spielrunde: Halbfinale
Datum: 22. April 2026
Uhrzeit: 20.45 Uhr
Ort: BayArena, Leverkusen
TV: Sky, ZDF
Livestream: SkyGo, WOW, zdf.de

Begegnung: VfB Stuttgart vs. SC Freiburg
Wettbewerb: DFB-Pokal
Spielrunde: Halbfinale
Datum: 23. April 2026
Uhrzeit: 20.45 Uhr
Ort: MHP-Arena, Stuttgart
TV: Sky, ARD
Livestream: SkyGo, WOW, sportschau.de

Liveticker heute 2:0 Bayern gegen Leverkusen

21:36 Uhr

Halbzeit

Verdient führt der FC Bayern zur Halbzeit mit 1:0! Von Leverkusen war nicht viel zu sehen . 62% Ballbesitz der Bayern.

21:17 Uhr

1:0 für die Bayern

Harry Kane ist da nach Zuspiel von Jamal Musiala.

20:10 Uhr

Die Aufstellungen sind da!

Leverkusen offizielle Aufstellung
Flekken – Quansah, Andrich, Tapsoba – Vázquez, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo – Maza, Tella – Schick.

FC Bayern offizielle Aufstellung
Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović.

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