ZDF heute live im TV: WM 2026 Team wird mit Christian Streich verstärkt

Christian Streich wird bei der Fußball-WM 2026 als neuer Experte im ZDF zum Einsatz kommen. Der frühere Erfolgscoach des SC Freiburg ergänzt damit eine bereits hochkarätig besetzte Runde und gibt ausgerechnet zum WM-Auftakt sein Debüt im Studio. Beim WM-Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika am Donnerstag, 11. Juni 2026 ab 21 Uhr, ist der 60-Jährige erstmals live dabei.

Streich bringt Freiburger Prägung ins WM-Studio

Der langjährige Cheftrainer prägte den SC Freiburg von 2012 bis 2024 über eine ganze Ära hinweg und soll nun seine Erfahrung in die Übertragungen des Senders einbringen. Für das ZDF ist sein Einstieg ein weiterer Zugewinn an fußballerischer Expertise. ZDF-Sportchef Yorck Polus lobte die Mischung des Teams und sieht in Streich einen besonderen Fachmann mit klarer Haltung.

Polus erklärte: „Unsere Experten-Riege bietet große fußballerische Kompetenz und bringt zugleich auch unterhaltende Elemente in ihre Spielanalysen ein. Wir freuen uns, diese gute Mischung noch weiterentwickeln zu können: Mit Christian Streich verstärkt ein besonderer Trainertyp unser WM-Team, der für seine klaren Worte bekannt ist. Für unsere Live-Sendungen bedeutet das nicht nur weiteren Kompetenzzuwachs, sondern noch mehr Perspektiven aufs Fußballgeschehen.“

Debüt beim Auftakt, weitere Einsätze in der Gruppenphase

Streich selbst blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen. Er sagte: „Ich freue mich auf diese ganz neue Rolle, und darauf, mich intensiv auf die Aufgabe vorzubereiten. Vor allem freue ich mich auf lebhaften und konstruktiven Austausch mit den anderen Expertinnen und Experten im ZDF-Studio. Mein Ziel ist es, die Spielideen der einzelnen Teams so zu erklären, dass dies für die Zuschauer verständlich und nachvollziehbar ist.“

Zum WM-Countdown begrüßen Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Moderator Jochen Breyer am Donnerstag, 11. Juni 2026, ab 17.15 Uhr die Zuschauer aus dem ZDF-WM-Studio im Berliner Zollernhof. Mit Beiträgen, Schaltgesprächen und Talks werden dort die 39 WM-Tage eingeläutet. Beim Auftakt sitzen neben Streich auch die Weltmeister von 2014, Per Mertesacker und Christoph Kramer, Trainerin Friederike Kromp sowie ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer im Studio vor Publikum.

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In der Gruppenphase ist Christian Streich auch an weiteren „sportstudio live“-Abenden eingeplant. Am Mittwoch, 17. Juni 2026, läuft die Sendung von 18.00 bis 0.30 Uhr, unter anderem mit dem Spiel England gegen Kroatien, das um 22.00 Uhr angepfiffen wird. Am Samstag, 20. Juni 2026, ist er ebenfalls dabei, wenn von 18.05 bis 0.55 Uhr unter anderem das zweite Gruppenspiel der DFB-Auswahl gegen Elfenbeinküste um 22.00 Uhr übertragen wird. Auch in der K.-o.-Phase soll Streich an ausgewählten WM-Spieltagen mit seiner Fachkompetenz dafür sorgen, dass die Expertenrunde im ZDF dem Publikum echten Fußball-Mehrwert bietet.