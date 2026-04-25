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ZDF Fußball live heute TV- 1:1 Champions League Frauen FC Bayern gegen FC Barcelona

LIVEvon
🇪🇸

Das ZDF zeigt das Halbfinale der UEFA Women’s Champions League zwischen den Frauen des FC Bayern München und des FC Barcelona zweimal live. Zunächst läuft am Samstag, 25. April 2026, das Hinspiel aus München in „sportstudio live“, ehe am Sonntag, 3. Mai 2026, auch das Rückspiel in Barcelona im ZDF zu sehen ist.

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Champions League Frauen
25.4.2026
- 18:15
FC Bayern München Frauen
1 1
FC Barcelona Frauen
Bayern München Spielerinnen jubeln laut nach einem Tor im Champions League Halbfinale gegen Barcelona. Die Mannschaft mit ihren Nummern 7, 70 und 29 feiert den Treffer. Getty Images
Bayern München Spielerinnen jubeln laut nach einem Tor im Champions League Halbfinale gegen Barcelona. Die Mannschaft mit ihren Nummern 7, 70 und 29 feiert den Treffer. Getty Images

Bayern-Frauen vor der nächsten Bewährungsprobe

Für die Münchnerinnen ist es ein historischer Moment: Erstmals seit 2001 steht das Frauenteam des FC Bayern wieder im Halbfinale der Königsklasse. Gleichzeitig ist in dieser Saison sogar noch das Triple möglich, und der Deutsche Meistertitel könnte bereits in dieser Woche vor dem ersten Duell mit Barcelona gesichert werden. Ein möglicher Extra-Schub für die Aufgabe gegen einen der derzeit stärksten Klubvereine der Welt, den FC Barcelona Femení.

Champions League 2026/2026 der Frauen - Halbfinale |
| 25.4.2026-18:15
FC Bayern München Frauen
S S S S S
1 : 1
Endergebnis
FC Barcelona Frauen
S S
Franziska Kett
69'
E. Pajor
8'
| Schiedsrichter: I. Martinčić | Halbzeit: 0-1
32
E. Mahmutovic
20
Franziska Kett
2
V. Gilles
4
G. ViggÃ³sdÃ³ttir
7
Giulia Gwinn
15
Bernadette Amani
31
G. Stanway
17
Klara Bühl
18
M. Tanikawa
10
L. Dallmann
21
P. Harder
13
Cata Coll
24
E. Brugts
4
M. Leon
2
Irene Paredes
22
Ona Batlle
11
Alexia Putellas
12
P. Guijarro
19
V. Lopez
9
Clàudia Pina
17
E. Pajor
10
C. Graham Hansen
field field
Tore
8'
Tor
E. Pajor (Assist: E. Brugts)
Tor
Franziska Kett (Assist: P. Harder)
69'

Das Hinspiel in München beginnt am Samstag, 25. April 2026, um 18.00 Uhr. Moderatorin Katja Streso führt durch die Übertragung, ZDF-Fußball-Expertin Kathrin Lehmann ordnet die Partie ein, Claudia Neumann kommentiert. Beim Rückspiel in Barcelona übernimmt am Sonntag, 3. Mai 2026, ab 16.15 Uhr Sven Voss die Moderation. Auch dort sind Kathrin Lehmann als Expertin und Claudia Neumann als Kommentatorin im Einsatz.

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Auch das Pokalfinale und die Männer-Königsklasse im ZDF

Bevor es zum europäischen Rückspiel kommt, steht für den FC Bayern noch ein weiteres Endspiel live im ZDF an: Am Donnerstag, 14. Mai 2026, überträgt „sportstudio live“ ab 15.40 Uhr das DFB-Pokal-Finale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München. Es moderiert Sven Voss, Kathrin Lehmann analysiert, Claudia Neumann kommentiert. Zusätzlich gibt es einen Livestream mit KiKA-Kinder-Kommentatorin Gari Paubandt.

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Auch die Männer des FC Bayern sind in dieser Champions-League-Saison im Halbfinale gefordert und treffen auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Die Highlights der Hinspiele zeigt das ZDF am Mittwoch, 29. April 2026, um 23.00 Uhr in „sportstudio UEFA Champions League“ mit Katrin Müller-Hohenstein und Experte René Adler, die Zusammenfassungen der Rückspiele folgen am Mittwoch, 6. Mai 2026, um 23.00 Uhr mit Sven Voss und Hanno Balitsch. Ergänzend sind alle Partien auch auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de abrufbar.

Liveticker heute

19:44 Uhr

1:1

Und da ist es! Schneller Konter – Harder zu Franzi Kett in die Mitte, die eiskalt einnetzt!

19:42 Uhr

Noch 20 Minuten...

haben dieBayern-Frauen Zeit zumindest ein Unentschieden zu holen. Beide schenken sich nichts.

19:04 Uhr

Abpfiff 1.Hälfte

Mit einem 0:1 Rückstand geht es in die Pause – Bayern hatte gute Möglichkeiten und hier ist noch fast alles drin!

18:18 Uhr

Anpfiff

Pünktlich geht es hier los -die Bayern Frauen im roten Trikot, Barcelona im sandfarbenen Away-Trikot mit Spotify-Werbung.

17:39 Uhr

Anpfiff

Bayern Aufstellung: 32 Mahmutovic, 2 Gilles, 4C Viggósdóttir, 7 Gwinn, 10 Dallmann, 15 Kakounan, 17 Bühl, 18 Tanikawa, 20 Kett, 21 Harde

17:36 Uhr

Gleich geht es los!

Der FC Bayern bestreitet sein achtes Spiel in der Fußball-Arena München. Bislang hat der Verein hier fünf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht, wobei die Niederlage im März 2022 beim allerersten Spiel an diesem Ort erfolgte. In dieser Saison hat der Verein alle drei Spiele hier gewonnen, zwei davon in der Frauen-Champions-League.

12:54 Uhr

Anpfiff

Ein Novum – das ZDF zeigt kurzfristig dieses wichtige Frauen-Fußball Spiel im Free-TV.

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