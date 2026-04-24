ZDF Fußball live: UEFA Champions League der Frauen FC Bayern – FC Barcelona (Halbfinale live im Free-TV)

Das ZDF zeigt das Halbfinale der UEFA Women’s Champions League zwischen den Frauen des FC Bayern München und des FC Barcelona zweimal live. Zunächst läuft am Samstag, 25. April 2026, das Hinspiel aus München in „sportstudio live“, ehe am Sonntag, 3. Mai 2026, auch das Rückspiel in Barcelona im ZDF zu sehen ist.

Bayern-Frauen vor der nächsten Bewährungsprobe

Für die Münchnerinnen ist es ein historischer Moment: Erstmals seit 2001 steht das Frauenteam des FC Bayern wieder im Halbfinale der Königsklasse. Gleichzeitig ist in dieser Saison sogar noch das Triple möglich, und der Deutsche Meistertitel könnte bereits in dieser Woche vor dem ersten Duell mit Barcelona gesichert werden. Ein möglicher Extra-Schub für die Aufgabe gegen einen der derzeit stärksten Klubvereine der Welt, den FC Barcelona Femení.

Das Hinspiel in München beginnt am Samstag, 25. April 2026, um 18.00 Uhr. Moderatorin Katja Streso führt durch die Übertragung, ZDF-Fußball-Expertin Kathrin Lehmann ordnet die Partie ein, Claudia Neumann kommentiert. Beim Rückspiel in Barcelona übernimmt am Sonntag, 3. Mai 2026, ab 16.15 Uhr Sven Voss die Moderation. Auch dort sind Kathrin Lehmann als Expertin und Claudia Neumann als Kommentatorin im Einsatz.

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Auch das Pokalfinale und die Männer-Königsklasse im ZDF

Bevor es zum europäischen Rückspiel kommt, steht für den FC Bayern noch ein weiteres Endspiel live im ZDF an: Am Donnerstag, 14. Mai 2026, überträgt „sportstudio live“ ab 15.40 Uhr das DFB-Pokal-Finale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München. Es moderiert Sven Voss, Kathrin Lehmann analysiert, Claudia Neumann kommentiert. Zusätzlich gibt es einen Livestream mit KiKA-Kinder-Kommentatorin Gari Paubandt.

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Auch die Männer des FC Bayern sind in dieser Champions-League-Saison im Halbfinale gefordert und treffen auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Die Highlights der Hinspiele zeigt das ZDF am Mittwoch, 29. April 2026, um 23.00 Uhr in „sportstudio UEFA Champions League“ mit Katrin Müller-Hohenstein und Experte René Adler, die Zusammenfassungen der Rückspiele folgen am Mittwoch, 6. Mai 2026, um 23.00 Uhr mit Sven Voss und Hanno Balitsch. Ergänzend sind alle Partien auch auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de abrufbar.

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