ZDF Dokus: Greenwashed? FIFA WM 2026 und American Soccer Dream im ZDF streamen

Zwei neue ZDF-Dokumentationen rücken die WM 2026 in den Fokus und nehmen dabei gleich zwei große Fragen auseinander. Geht das XXL-Turnier mit 48 Teams und 104 Spielen in drei Ländern wirklich nachhaltig über die Bühne und kann die USA den Wettbewerb nutzen, um sich als Fußballnation der Zukunft zu etablieren? Beide Produktionen sind ab sofort in der ZDF-Mediathek zu streamen.

FIFA, Nachhaltigkeit und der Blick auf die Kritik

Die erste Doku trägt den Titel „Greenwashed? FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen“ und läuft am Sonntag, 10. Mai 2026, um 15.30 Uhr im ZDF. Der Film geht der Frage nach, wie glaubwürdig die Nachhaltigkeitsversprechen der FIFA sind. Der Verband kündigt die WM als nachhaltiges Fußballfest an, doch bereits bei der WM 2022 in Katar hatte die FIFA das Turnier als „klimaneutral“ beworben.

Diese Aussage wurde später juristisch und von Aufsichtsseite beanstandet. Das Landgericht Berlin stufte sie als „irreführend“ ein, auch die Schweizer Lauterkeitskommission sprach eine Rüge aus. Vor diesem Hintergrund beleuchtet ZDF-Umweltreporter Sherif Rizkallah die Nachhaltigkeitsziele des Weltverbands und fragt, wie sich Stadioninfrastruktur, Klimaneutralität und soziale Verantwortung überhaupt mit der FIFA verbinden lassen.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem legendären Aztekenstadion in Mexiko City, in dem bereits zwei WM-Eröffnungsspiele stattgefunden haben, zuletzt 1986. Für die dritte Eröffnung benötigt die Arena eine komplette Renovierung. Laut FIFA soll der Umbau auf die lokalen kulturellen Faktoren und die verfügbaren Ressourcen abgestimmt werden.

Außerdem richtet die Doku den Blick auf einen der wichtigsten FIFA-Sponsoren, Saudi Aramco. Der Ölkonzern gilt als größter der Welt und betreibt unter anderem im texanischen Port Arthur, also im WM-Gastgeberland USA, eine Raffinerieanlage. Der Film von Swaantje Schröder fragt, ob das Unternehmen die Nachhaltigkeitskriterien des Weltfußballverbands erfüllen kann, die der Verband auch von seinen Partnern und Geldgebern einfordert.

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Der Fußballboom in den USA

Die zweite Produktion heißt „American Soccer Dream – Fußballnation der Zukunft?“ und wird am Donnerstag, 14. Mai 2026, um 18.15 Uhr im Anschluss an die ZDF-Live-Übertragung des DFB-Pokalfinales der Frauen ausgestrahlt. Inhaltlich nimmt sie die Entwicklung des Fußballs in den Vereinigten Staaten in den Blick, wo der Sport derzeit einen beispiellosen Boom erlebt. Getragen wird diese Dynamik von Superstar Lionel Messi und von mächtigen Milliardenkonzernen.

Experten sprechen in diesem Zusammenhang vom größten Wachstum im Weltsport. Mit dem Blick auf die WM 2026 fragt die ZDF- und „sportstudio“-Produktion von Tim Gorbauch, Sebastian Galle und Markus Harm deshalb, ob die USA tatsächlich zur Fußballnation der Zukunft werden können. Die Doku erzählt von den Visionären dieses Aufschwungs und schlägt zugleich den Bogen zu früheren Hypes um Beckenbauer und Pelé sowie zur Rolle der Frauen-Nationalmannschaft.