Yan Diomande glänzt bei RB-Kantersieg – und sendet ein WM-Signal an den DFB

RB Leipzig feiert ein 6:0-Schützenfest gegen Eintracht Frankfurt – und mittendrin: der 19-jährige Yan Diomande, der mit einem Dreierpack für Aufsehen sorgt. Der Angreifer der Elfenbeinküste liefert Bundestrainer Julian Nagelsmann damit einen Vorgeschmack auf das, was Deutschland bei der WM im kommenden Sommer erwartet.

Dreierpack mit Ansage: Diomande schreibt Bundesliga-Geschichte

Mit Treffern in der 47., 55. und 65. Minute machte sich Yan Diomande zum zweitjüngsten Dreierpacker der Bundesliga-Geschichte – nur Frankfurts Walter Bechtold war 1965 noch jünger. Dabei blieb der Leipziger Nachwuchsstürmer nach dem Spiel erstaunlich ruhig: „Drei Tore zu erzielen, ist ein besonderer Moment für mich als Profi. Ich bin froh für mich, aber vor allem für das Team.“

Sein schneller Durchbruch ist kein Zufall. Seit seinem Wechsel im Sommer vom spanischen Zweitligisten CD Leganés hat Diomande in allen 13 Ligaspielen auf dem Platz gestanden und bereits sechs Tore erzielt. Die Bundesliga scheint ihm auf den Leib geschnitten.

Bundesliga 2025/2026 13 9 4 799′ 2 6 (0) 3 7.6 DFB Pokal 2025/2026 2 2 151′ 1 (0) 1 7.5 Gesamt: 15 11 4 950′ 2 0 0 7 (0) 4 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 15 - Per Game In Startaufstellung 11 0.7 Per Game Minuten 950 63.3 Per Game Tore 7 0.5 Per Game Assists 4 0.3 Per Game

Leipzig dominiert – auch mit deutscher Unterstützung

Beim klaren 6:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt zeigte RB Leipzig über weite Strecken eine dominante Vorstellung. Schon früh stellte Conrad Harder mit seinem Treffer in der 5. Minute die Weichen. Christoph Baumgartner erhöhte in der 31. Minute, ehe Diomande nach der Pause das Spiel im Alleingang entschied. Den Schlusspunkt setzte David Raum mit einem Handelfmeter in der 62. Minute – ausgerechnet jener Raum, der bald bei der WM auf Diomande treffen wird.

„Ich habe in unserer Teamgruppe geschrieben, dass ich mich freue und gespannt bin, gegen ihn zu spielen“, sagte Raum über das bevorstehende WM-Duell. Die Elfenbeinküste trifft in der Gruppenphase auf Deutschland – am 20. Juni in Toronto.

WM-Ausblick: Ein Warnsignal für die DFB-Elf

Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte bei Diomandes Auftritt in Leipzig ganz genau hingeschaut haben. Der schnelle, abschlussstarke Stürmer ist einer der Shootingstars des afrikanischen Meisters und bringt genau das mit, was der deutschen Abwehr Probleme bereiten könnte. Diomande selbst zeigte sich im Hinblick auf die Begegnung selbstbewusst: „Es wird ein hartes Spiel, David muss für mich bereit sein. Das habe ich ihm auch schon gesagt“, sagte er mit einem Lachen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Der Neue bei RB: Schnell integriert, gefährlich vor dem Tor

Dass Diomande sich in der Bundesliga so schnell zurechtgefunden hat, liegt auch an seinem Umfeld: „Ich bin jung und lerne viel von meinen Trainern und Mitspielern“, sagte er. Leipzigs Spielweise scheint seinem Tempo und seiner Spielintelligenz entgegenzukommen – seine Entwicklung verläuft rasant.

Mit dem Kantersieg festigte RB Leipzig den zweiten Platz in der Tabelle, liegt aber weiterhin acht Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München. Diomande bleibt trotzdem optimistisch: „Ich hoffe, wir können so weitermachen.“