Yan Diomande beim Afrika-Cup: Leipzig muss auf Top-Talent verzichten

RB Leipzigs Angreifer Yan Diomande ist für die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup of Nations 2025 im Einsatz und könnte dadurch mehrere Bundesliga-Spiele verpassen. Der 19-Jährige wurde vom ivorischen Verband offiziell für das Turnier in Marokko nominiert – ein Ausfall, der Leipzig sportlich treffen dürfte.

Diomande überzeugt – und wird nun Nationalspieler

Seit seinem Wechsel von CD Leganés zu RB Leipzig im Sommer hat Yan Diomande einen echten Raketenstart hingelegt. In 15 Pflichtspielen erzielte er sieben Tore und lieferte vier Vorlagen. Mit dieser Bilanz gehört er zu den Entdeckungen der Saison und hat sich nun auch für die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste empfohlen. Dort wird er beim Afrika-Cup auf Torejagd gehen – und trifft mit seinem Team in der WM-Vorrunde 2026 auch auf die deutsche Nationalmannschaft.

Vier Bundesliga-Spiele auf der Kippe

Der Afrika-Cup findet vom 21. Dezember bis zum 18. Januar statt. Das bedeutet: Diomande wird auf jeden Fall das letzte Spiel vor der Winterpause gegen Bayer Leverkusen (20. Dezember) verpassen. Sollte die Elfenbeinküste weit kommen, droht Diomande Leipzig auch in den Partien gegen den FC St. Pauli (10. Januar), den SC Freiburg (14. Januar) und den FC Bayern München (17. Januar) zu fehlen. Besonders gegen die Bayern könnte sein Ausfall spürbar sein.

Elfenbeinküste mit Titelambitionen

Die Elfenbeinküste geht als Titelverteidiger in das Turnier und startet in der Gruppe F an Heiligabend gegen Mosambik. Weitere Gegner sind Kamerun und Gabun – keine einfache Gruppe, aber lösbar für den Afrikameister. Neben Diomande ist nur ein weiterer Bundesliga-Profi im Kader: Bazoumana Touré von der TSG Hoffenheim.