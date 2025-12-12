XXL-Ehrung: Indien baut Lionel Messi eine 20-Meter-Statue

Laut der englischen BBC ehrt Indien den frisch gekrönten Champion Lionel Messi mit einer beeindruckenden 20-Meter-Statue. Nach seinem Triumph in der Major League Soccer (MLS) wird die Statue am Samstag in Kolkata enthüllt. Ein 45-köpfiges Team hat in nur 27 Tagen an dem Monument gearbeitet, das Teil einer dreitägigen Tour durch Indien ist.

Statue wird in Kolkata enthüllt

Die Statue zu Ehren von Lionel Messi, der oft als der beste Fußballspieler aller Zeiten gilt, wird in Kolkata der Öffentlichkeit vorgestellt. Laut BBC ist die Figur über 20 Meter hoch und symbolisiert die immense Anerkennung, die der Argentinier in der Fußballwelt genießt. Messi wird von seinen Teamkollegen Luis Suárez und Rodrigo de Paul auf dieser besonderen Reise begleitet.

G.O.A.T Tour: Messi in Indien unterwegs

Im Rahmen der “G.O.A.T Tour” wird Messi vier Städte in Indien besuchen: Neben Kolkata stehen Hyderabad, Mumbai und Neu-Delhi auf dem Programm. In der indischen Hauptstadt wird der 38-Jährige voraussichtlich Premierminister Narendra Modi treffen. Diese Tour stellt eine einmalige Gelegenheit für Fans dar, ihren Idol hautnah zu erleben.

Fanzone und lebensgroße Messi-Figur

Zusätzlich zur Statue wird es die “Hola Messi”-Fanzone geben, wo Fans eine lebensgroße Messi-Figur auf einem Thron sowie eine Nachbildung seiner illustrierten Trophäensammlung bewundern können. Diese interaktive Zone soll die Fans näher an den Weltstar heranbringen und ein unvergessliches Erlebnis schaffen.

Messis Statue ist nicht die erste Ehrung

Für Lionel Messi ist diese Statue nicht das erste Kunstwerk, das ihm zu Ehren geschaffen wurde. Bereits 2016 wurde er in Buenos Aires mit einer Bronzestatue ausgezeichnet. Auch in seine Zeit beim FC Barcelona wurde die Idee für eine Statue im renovierten Camp Nou diskutiert, was die große Bedeutung des Spielers für den Fußball unterstreicht.