Women’s European Qualifiers für die FIFA-WM der Frauen 2027 – Wann spielt Deutschland?

Die Women’s European Qualifiers für die FIFA-WM der Frauen 2027 laufen von Februar bis Dezember 2026 und bestimmen sowohl die europäischen Teilnehmer für Brasilien 2027 als auch Auf- und Abstieg für die kommende UEFA Women’s Nations League. Im Zentrum steht die Ligaphase im Nations-League-Format mit drei Ligen (Liga A und B je 16 Teams, Liga C 21 Teams).

Vier Gruppensieger aus Liga A qualifizieren sich direkt für die WM 2027 Endrunde; die übrigen europäischen Startplätze werden über zwei Play-off-Runden vergeben, ein Team zieht zudem in die Interkontinental-Play-offs. Dieser Artikel erklärt Modus, Spielplan, Gruppenaufteilung und wer in welcher Liga spielt. Deutschlands Länderspiele 2026 führen uns nach Norwegen, Österreich und Slowenien.

Modus und Zeitplan der Women’s European Qualifiers

Die Qualifikation folgt dem Format der UEFA Women’s Nations League: In der Ligaphase treten die Teams in Vierergruppen (Liga A und B) bzw. Dreier- oder Vierergruppen (Liga C) an und absolvieren Hin- und Rückspiele. Die Ligaphase läuft zwischen Februar und Juni 2026 über sechs Spieltage, gefolgt von zwei Play-off-Runden im Oktober und November/Dezember 2026. Wichtige Termine sind die Auslosung der Qualifikation am 4. November 2025, die Spieltage 1–2 (26. Feb–7. März 2026), Spieltage 3–4 (9.–18. April 2026), Spieltage 5–6 (3.–9. Juni 2026) sowie die Play-off-Spieltermine und die Interkontinental-Play-offs im Februar 2027.

Deutschland Spielplan

Datum Uhrzeit Vorschau 🇩🇪 Deutschland vs. Ort (voraussichtlich) TV 03.03.2026 17:45 DE-SLO 🇸🇮 Slowenien heim 07.03.2026 18:00 NOR-DE 🇳🇴 Norwegen auswärts 14.04.2026 18:15 DE-AT 🇦🇹 Österreich heim 18.04.2026 18:00 AT-DE 🇦🇹 Österreich auswärts 05.06.2026 tba DE-NOR 🇳🇴 Norwegen heim 09.06.2026 tba SLO-DE 🇸🇮 Slowenien auswärts

Ligaphase: Gruppen und Zusammensetzung

Die Ligaphase teilt die teilnehmenden UEFA-Teams in drei Ligen: Liga A und Liga B mit je vier Gruppen, Liga C mit sechs Gruppen. Die Gruppeneinteilungen bilden das Grundgerüst für die direkte WM-Qualifikation und die anschließenden Play-offs; die genaue Zusammensetzung ergab sich aus der Nations League 2025, ergänzt durch Play-offs im Oktober 2025. Nachfolgend die Gruppenübersicht der Ligaphase 2026.

Liga A (4 Gruppen, je 4 Teams)

Gruppe A1: Schweden, Italien, Dänemark, Serbien

Schweden, Italien, Dänemark, Serbien Gruppe A2: Frankreich, Niederlande, Polen, Republik Irland

Frankreich, Niederlande, Polen, Republik Irland Gruppe A3: Spanien, England, Island, Ukraine

Spanien, England, Island, Ukraine Gruppe A4: Deutschland, Norwegen, Österreich, Slowenien

Liga B (4 Gruppen, je 4 Teams)

Gruppe B1: Wales, Tschechien, Albanien, Montenegro

Wales, Tschechien, Albanien, Montenegro Gruppe B2: Schweiz, Nordirland, Türkei, Malta

Schweiz, Nordirland, Türkei, Malta Gruppe B3: Portugal, Finnland, Slowakei, Lettland

Portugal, Finnland, Slowakei, Lettland Gruppe B4: Belgien, Schottland, Israel, Luxemburg

Liga C (6 Gruppen, Dreier- oder Vierergruppen)

Gruppe C1: Bosnien und Herzegowina, Estland, Litauen, Liechtenstein

Bosnien und Herzegowina, Estland, Litauen, Liechtenstein Gruppe C2: Kroatien, Kosovo, Bulgarien, Gibraltar

Kroatien, Kosovo, Bulgarien, Gibraltar Gruppe C3: Ungarn, Aserbaidschan, Nordmazedonien, Andorra

Ungarn, Aserbaidschan, Nordmazedonien, Andorra Gruppe C4: Griechenland, Färöer Inseln, Georgien

Griechenland, Färöer Inseln, Georgien Gruppe C5: Rumänien, Zypern, Moldau

Rumänien, Zypern, Moldau Gruppe C6: Belarus, Kasachstan, Armenien

Play-offs und WM-Qualifikation 2027

Die Qualifikation zur FIFA-WM 2027 gliedert sich in die Ligaphase und zwei Play-off-Runden, wobei die Ligaphase direkten Einfluss auf die Setzlisten hat. Die vier Gruppensieger aus Liga A sichern sich direkte Tickets für Brasilien; die weiteren sieben direkten UEFA-Startplätze werden über zwei Play-off-Runden vergeben, wobei ein letzter Platz über die Interkontinental-Play-offs ausgespielt wird. Insgesamt stellt UEFA 11 direkte Startplätze für die Endrunde bereit; zusätzlich gibt es einen Interkontinental-Play-off-Platz.

Runde 1 — Zwei Wege

Runde 1 teilt sich in Weg 1 und Weg 2. In Weg 1 treffen die Zweiten und Dritten der Liga A auf die sechs Gruppensieger und die zwei besten Zweitplatzierten der Liga C; die Liga-A-Teams sind gesetzt und spielen das Rückspiel zuhause. In Weg 2 spielen die vier Viertplatzierten der Liga A und die vier Gruppensieger der Liga B in acht Paarungen gegen Zweit- und Drittplatzierte der Liga B; auch hier sind Liga-A-Teams und die Gruppensieger der Liga B gesetzt und haben das Rückspiel zuhause. Die acht Sieger jeder Weg-Variante erreichen Runde 2.

Runde 2 — Entscheidung über direkte Startplätze

In Runde 2 werden die Sieger beider Wege zusammengeführt und in acht Paarungen gelost; die Sieger der Weg-1-Partien sind gesetzt und bestreiten das Rückspiel zuhause. Die sieben bestplatzierten Sieger der zweiten Play-off-Runde — nach Tabellenplatzierung in den Women’s European Qualifiers 2026 — qualifizieren sich direkt für die FIFA-WM 2027. Der verbleibende Sieger zieht in die Interkontinental-Play-offs ein und nimmt dort an der zweiten Phase im Februar 2027 teil.

Auf- und Abstieg: Folgen für die Nations League

Die Ligazugehörigkeit der European Qualifiers basiert auf den Ergebnissen der Nations League 2025; nach Abschluss der Ligaphase und Play-offs wurden die verbleibenden Plätze per Play-offs (22.–29. Oktober) verteilt. Die Platzierungen in der Qualifikation bestimmen außerdem Auf- und Abstieg für den nächsten Nations-League-Zyklus (2027–2029) und wirken sich damit auf die Teilnahme an der UEFA Women’s EURO 2029 aus.

Die Auf- und Abstiegsregeln lauten konkret: Die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten der Liga A bleiben in Liga A. In Liga B verbleiben die Zweitplatzierten und die beiden besten Drittplatzierten. In Liga C verbleiben Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte. Gruppensieger der Ligen B und C steigen jeweils auf, während alle Viertplatzierten der Ligen A und B sowie die zwei schlechtesten Drittplatzierten der Liga B absteigen.

Wer ist in welcher Liga? (Zusammensetzung nach Play-offs)

Die endgültige Ligazusammensetzung ergibt sich aus Gruppensiegen, Play-off-Ergebnissen und Aufstiegsentscheidungen. Nach den Play-offs stehen folgende Teams in den jeweiligen Ligen und Kategorien, dabei markieren Hinweise Auf- bzw. Abstiege sowie Play-off-Resultate.

Liga A — Zusammensetzung

Gruppensieger: Frankreich, Deutschland, Spanien, Schweden

Frankreich, Deutschland, Spanien, Schweden Gruppenzweite: Niederlande, England, Italien, Norwegen

Niederlande, England, Italien, Norwegen Gruppendritte (Play-offs gegen Gruppenzweite B gewonnen): Dänemark, Österreich, Island

Dänemark, Österreich, Island Aufgestiegen aus Liga B: Polen, Slowenien, Serbien, Ukraine, Republik Irland* (*Republik Irland: Gruppenzweiter Liga B, Play-offs gegen einen Gruppendritten von Liga A gewonnen)

Liga B — Zusammensetzung

Abgestiegen aus Liga A: Belgien* (*Gruppendritter Liga A, Play-offs gegen Gruppenzweiten von Liga B verloren), Portugal, Wales, Schweiz, Schottland

Belgien* (*Gruppendritter Liga A, Play-offs gegen Gruppenzweiten von Liga B verloren), Portugal, Wales, Schweiz, Schottland Gruppenzweite (Play-offs gegen Gruppendritte A verloren): Tschechien, Finnland, Nordirland

Tschechien, Finnland, Nordirland Gruppendritte (Play-offs gegen die beiden besten Gruppenzweiten von Liga C gewonnen): Albanien, Türkei

Albanien, Türkei Aufgestiegen aus Liga C (Gruppensieger): Slowakei, Israel, Luxemburg, Malta, Montenegro, Lettland

Liga C — Zusammensetzung

Abgestiegen aus Liga B (vierter Platz und zwei schlechteste Gruppendritte): Bosnien und Herzegowina*, Ungarn*, Rumänien, Belarus, Kroatien, Griechenland (*Dritt- und viertbester Gruppendritter)

Bosnien und Herzegowina*, Ungarn*, Rumänien, Belarus, Kroatien, Griechenland (*Dritt- und viertbester Gruppendritter) Gruppenzweite: Zypern*, Kosovo*, Aserbaidschan, Färöer Inseln, Kasachstan, Estland (*Play-offs gegen die beiden Gruppendritten mit den höchsten Platzierungen von Liga B verloren)

Zypern*, Kosovo*, Aserbaidschan, Färöer Inseln, Kasachstan, Estland (*Play-offs gegen die beiden Gruppendritten mit den höchsten Platzierungen von Liga B verloren) Gruppendritte und -vierte: Litauen, Armenien, Bulgarien, Moldau, Nordmazedonien, Georgien, Andorra, Liechtenstein, Gibraltar

Kalender-Hinweis: Die Auslosung der Play-offs (1. und 2. Runde) fand am 24. Juni 2026 statt; die 1. Play-off-Runde (Hin- und Rückspiel) ist terminiert für 7.–13. Oktober 2026, die 2. Runde für 26. November–5. Dezember 2026. Die Interkontinental-Play-offs folgen im Februar 2027, die Endrunde in Brasilien findet vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 statt.

