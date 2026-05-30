Wer überträgt die Fußball WM 2026 im TV bei ARD, ZDF & MagentaTV? Die beste Zusammenfassung!

Die WM 2026 wird zum TV-Großereignis auf drei Plattformen. ARD, ZDF und MagentaTV begleiten das Turnier vom 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA, wobei 44 der 104 Partien ausschließlich bei der Telekom-Tochter live zu sehen sind. Wir sagen dir, wo die WM-Spiele zu sehen sind, wer moderiert und kommentiert. Und vielleicht ist MagentaTV die gute Alternative um alle WM-Spiele zu sehen!

Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika steigt am 11. Juni im Aztekenstadion, das inzwischen Estadio Banorte heißt. ZDF und MagentaTV übertragen die Partie ab 21 Uhr live.

Wer überträgt die WM 2026? Sendeaufteilung & Übertragungsrechte

MagentaTV: Überträgt alle 104 Spiele live (davon 44 exklusiv).

ARD: Überträgt 30 Spiele live (u.a. 40-mal Vorrunde, 10-mal 16tel-Finale, 5-mal Achtelfinale, 2-mal Viertelfinale, beide Halbfinals, Finale geteilt).

ZDF: Überträgt 30 Spiele live (gleicher Verteilschlüssel wie ARD, zeigt zudem das Eröffnungsspiel am 11. Juni und das Finale live).

So senden ARD, ZDF und MagentaTV

Die ARD produziert aus ihrem Studio in Köln, wo Lea Wagner (31) durch die Sendungen führt und Experten an ihrer Seite hat. Bei den Topspielen des Tages sind Esther Sedlaczek (40) und Bastian Schweinsteiger (41) direkt im Stadion dabei.

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Das ARD-Team bei der WM 2026

Studio Köln: Lea Wagner (Moderation)

Im Stadion (Top-Spiele): Esther Sedlaczek (Moderation) und Bastian Schweinsteiger (Experte)

Kommentatoren (vor Ort): Tom Bartels, Christina Graf, Philipp Sohmer

Schiedsrichter-Experte: Lutz Wagner

Reporter (DFB-Quartier): Alex Schlüter

Das ZDF sendet aus Berlin. Dort wechseln sich Katrin Müller-Hohenstein (60) und Jochen Breyer (43) in der Moderation ab. Analytisch verstärken Per Mertesacker (41), Christoph Kramer (35), Christian Streich (60) und Fritzy Kromp (41) das Team.

Das ZDF-Team bei der WM 2026

Studio Berlin: Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer (im Wechsel)

Expertenrunde: Per Mertesacker, Christoph Kramer, Christian Streich, Fritzy Kromp

Kommentatoren (vor Ort): Oliver Schmidt, Claudia Neumann, Gari Paubandt

Kommentator (aus Deutschland): Martin Schneider

Schiedsrichter-Experte: Thorsten Kinhöfer

Reporter (DFB-Quartier): Lili Engels, Florian Zschiedrich, Nils Kaben

MagentaTV setzt auf zwei Standorte. In New York moderiert Laura Wontorra (37) gemeinsam mit Experte Mats Hummels (37), in München führt Anna Kraft (40) durch die Sendestrecken. Johannes B. Kerner (61) berichtet mit den Experten Jürgen Klopp (58) und Thomas Müller (36) aus den Stadien, Tabea Kemme (34) ergänzt das Experten-Team. Jan Henkel (52) übernimmt die Taktik-Analysen mit Manuel Baum (46), Sebastian Kneißl (43) und Tobias Schweinsteiger (44).

Das MagentaTV-Team bei der WM 2026

Studio New York: Laura Wontorra (Moderation) und Mats Hummels (Experte)

Studio München: Anna Kraft (Moderation)

Im Stadion: Johannes B. Kerner (Moderation), Jürgen Klopp und Thomas Müller (Experten)

Weitere Expertin: Tabea Kemme

Taktik-Analyse: Jan Henkel (Moderation), Manuel Baum, Sebastian Kneißl, Tobias Schweinsteiger

Kommentatoren: Wolff Fuss, Christian Straßburger, Marco Hagemann, Jonas Friedrich, Jan Platte, Markus Höhner, Christina Rann

Schiedsrichter-Experte: Patrick Ittrich

Reporter (DFB-Quartier): Thomas Wagner

Kommentatoren, Schiedsrichter und deutsche Spiele

Für die ARD kommentieren vor Ort Tom Bartels (60), Christina Graf (40) und Philipp Sohmer (50). Im ZDF sitzen Oliver Schmidt (53), Claudia Neumann (62) und Gari Paubandt (36) in den Stadien am Mikrofon, Martin Schneider (58) kommentiert aus Deutschland. MagentaTV setzt unter anderem auf Wolff Fuss (49), Christian Straßburger (37), Marco Hagemann (49), Jonas Friedrich (45), Jan Platte (50), Markus Höhner (60) und Christina Rann (44).

Auch die Schiedsrichter-Experten sind verteilt: Thorsten Kinhöfer (57) analysiert fürs ZDF, Lutz Wagner (62) für die ARD und Patrick Ittrich (47) für MagentaTV. Um das deutsche Team kümmern sich bei der ARD Alex Schlüter (41) aus dem Quartier der DFB-Auswahl in Winston-Salem in den USA, beim ZDF berichten Lili Engels (29) gemeinsam mit Florian Zschiedrich (40) und Nils Kaben (58), bei MagentaTV ist Thomas Wagner (54) im Einsatz.

Die Aufteilung der Spiele sieht so aus: MagentaTV zeigt als einziger Anbieter alle 104 Begegnungen live. ARD und ZDF kommen jeweils auf 30 Partien, zusammen also 60. Diese verteilen sich auf 40 Spiele der Vorrunde, zehn Sechzehntelfinals, fünf Achtelfinals, zwei Viertelfinals, beide Halbfinals und das Endspiel. Das Eröffnungsspiel und das Finale laufen live im ZDF.

TV-Spielplan der deutschen Nationalmannschaft

Bei den deutschen Partien ist die Verteilung bereits festgelegt: gegen Curaçao am 14. Juni um 19 Uhr in der ARD, gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni um 22 Uhr im ZDF und gegen Ecuador am 25. Juni um 22 Uhr wieder in der ARD. Sollte die DFB-Auswahl das Sechzehntelfinale und das Viertelfinale erreichen, wäre das ZDF zuständig, in Achtel- und Halbfinale übernähme die ARD.

Exklusive Spiele bei MagentaTV und Kosten des Angebots

Exklusiv bei MagentaTV laufen in der Vorrunde 32 Begegnungen, darunter sämtliche Spiele der Türkei. In den K.-o.-Runden zeigt die Plattform sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals und außerdem das Spiel um Platz drei.

Exklusiv bei MagentaTV

Vorrunde: 32 Spiele (inklusive aller Spiele der türkischen Mannschaft)

K.-o.-Runde: 6 Sechzehntelfinals, 3 Achtelfinals, 2 Viertelfinals, Spiel um Platz 3

Bei MagentaTV startet morgens um 7 Uhr zudem der frei empfangbare „Breakfast Club“ mit den Highlights der Nacht. Auf der Plattform läuft das Turnier auf drei Kanälen: „Fußball TV 1″ als Hauptkanal, „Fußball TV 2″ mit Taktik-Feed und „Fußball TV 3″ als „Überraschungs-Kanal“ mit wechselnden Promis.

Wer die WM über MagentaTV sehen will, kann zwischen zwei Tarifen wählen. „MagentaTV Smart“ ist in einem Startangebot sechs Monate kostenlos und kostet danach bei 24 Monaten Laufzeit elf Euro im Monat. „MagentaTV Flex“ ist monatlich kündbar und liegt ebenfalls bei elf Euro pro Monat.

MagentaTV-Programmstruktur & Kosten