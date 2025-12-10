WM2026 – Wer wird Fußball-Weltmeister 2026? Quoten, Favoriten & Deutschlands Chancen im Check

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher – und mit ihr die große Frage: Wer holt sich den Titel in den USA, Kanada und Mexiko? Während sich die Gruppenphase abzeichnet, werfen Sportwettenanbieter wie z.b. bwin bereits ein klares Bild auf die Favoritenlage. Spanien, England, Frankreich – und auch Deutschland? Ein Blick auf die Quoten zeigt, wie die Buchmacher die Titelchancen einschätzen.

Spanien vor England und Frankreich – Europas Topteams setzen sich ab

Laut bwin geht Spanien mit einer Quote von 5.00 als Top-Favorit ins Turnier. Die Mannschaft um Shootingstars wie Gavi und Lamine Yamal hat sich unter Trainer Luis de la Fuente stabilisiert und bringt sowohl Ballkontrolle als auch Turniererfahrung mit.

Knapp dahinter folgt England (7.00). Das Team von Thomas Tuchel verfügt über ein junges, aber erfahrenes Gerüst mit Spielern wie Jude Bellingham und Bukayo Saka – längst keine „Golden Generation“ mehr ohne Titel. Frankreich rangiert mit 8.00 auf Platz drei, bleibt aber mit Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga und Co. jederzeit brandgefährlich.

Nation Quote Einordnung Spanien 5.00 Top-Favorit England 7.00 Starker Titelanwärter Frankreich 8.00 Globales Spitzenteam

Brasilien, Argentinien und Portugal – Südamerika stark, aber nicht dominant

Titelverteidiger Argentinien (Quote 9.00) und Rekordweltmeister Brasilien (9.00) bleiben feste Größen. Argentinien dürfte mit einem personellen Umbruch antreten – ohne Lionel Messi, aber mit Enzo Fernández und Julian Álvarez als Hoffnungsträger. Brasilien kämpft noch mit der Balance zwischen Offensivpower und defensiver Stabilität.

Portugal kommt mit 12.00 ins Turnier – ein interessanter Wert für eine erfahrene Mannschaft, die vermutlich mit Cristiano Ronaldo ein letztes großes Kapitel aufschlägt. In der Breite bleibt das Team stark besetzt.

Nation Quote Einordnung Argentinien 9.00 Titelverteidiger im Umbruch Brasilien 9.00 Rekordweltmeister, jedoch schwankend Portugal 12.00 Erfahrenes Team mit breiter Qualität

Deutschland: Außenseiter mit Potential – Quote 13.00 für Titel Nummer fünf

Deutschland liegt mit einer Quote von 13.00 knapp hinter dem Favoritenkreis. Zwar spricht die Formkurve nach dem Heim-Turnier bei der EM 2024 wieder nach oben, doch die letzten WM-Auftritte wirken nach. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann steht vor einem Spagat: Einerseits wird in Gruppe E ein souveränes Weiterkommen erwartet, andererseits muss sie beweisen, dass sie wieder ein echtes Turnierteam ist.

Kimmich, Wirtz, Musiala, Havertz – das Gerüst steht, aber die Konstanz fehlt noch. Wer an das Comeback glaubt, bekommt hier eine spannende Quote mit Value-Potenzial. Spätestens ab dem Viertelfinale entscheidet auch die Tagesform – und da war Deutschland früher immer für Überraschungen gut.

Die besten Langzeitwetten & Außenseiter

Hinter dem erweiterten Favoritenkreis finden sich Teams wie die Niederlande (17.00), Norwegen (26.00) oder Italien und Belgien (jeweils 34.00). Auch die Gastgeber USA und Mexiko liegen bei 51.00 – viel Risiko, viel Potenzial für Heim-Boni.

Ganz hinten: Curacao, mit einer astronomischen Quote von 1001.00. Für Wettschein-Füller oder Sensationsfreunde vielleicht ein Klick wert – sportlich aber kaum realistisch.

Nation Quote Einordnung Niederlande 17.00 Stabile Turniermannschaft Norwegen 26.00 Talentiert, aber unerfahren Italien 34.00 Traditionsteam ohne klare Form Belgien 34.00 Gute Einzelspieler, unklare Perspektive

Wer auf den Titel setzt, hat die Qual der Wahl

Die Quoten zur WM 2026 zeigen ein breites Feld: Spanien, England und Frankreich führen die Liste an, aber auch Brasilien, Argentinien und Portugal sind im Rennen. Deutschland bleibt mit 13.00 ein spannender Pick für mutige Wetter – besonders, wenn man an das Comeback der Turniermannschaft glaubt. Wer mitdenkt, findet hier einige interessante Langzeitwetten.

