WM2026 Spielplan & Turnierbaum für Deutschland * So sieht der mögliche Weg ins Finale aus

Die WM-Auslosung ist vorbei – jetzt wird gerechnet: Mit Curacao, Elfenbeinküste und Kanada hat die deutsche Nationalmannschaft eine machbare WM Gruppe E erwischt. Doch viel spannender ist die Frage: Wie sieht der Turnierbaum für Deutschland bei der WM 2026 aus? Wir werfen einen Blick auf die möglichen Gegner nach der Vorrunde und zeigen den Weg ins Finale – basierend auf dem offiziellen WM 2026 Spielplan.

48 Teams, neue Regeln – so funktioniert der Turnierbaum 2026

Erstmals wird die Weltmeisterschaft mit 48 Teams ausgetragen, verteilt auf zwölf Gruppen. Der große Unterschied: Neben den Gruppensiegern und -zweiten kommen auch die acht besten Drittplatzierten weiter. Das bedeutet: Der Turnierbaum beginnt nicht wie gewohnt mit dem Achtelfinale, sondern bereits mit einem Sechzehntelfinale – eine Runde mehr bis zum Titel.

Für das DFB-Team bedeutet das auch: Schon die Gruppenplatzierung entscheidet, wie schwer der weitere Weg durch den Turnierbaum wird. Der offizielle WM 2026 Spielplan liefert alle nötigen Infos zu Terminen, Spielorten und möglichen Gegnern.

Deutschland als Gruppensieger: Diese Gegner warten

Holt Deutschland den Gruppensieg, trifft man in der ersten K.-o.-Runde auf einen der Gruppendritten aus A, B, C, D oder F. In der Theorie eine lösbare Aufgabe.

Im Achtelfinale könnte dann aber ein schweres Los warten: Der Sieger der Gruppe I – mit Frankreich, Norwegen oder Senegal – ist hier ein heißer Kandidat. Im Viertelfinale ginge es voraussichtlich gegen die Niederlande oder Marokko. Im Halbfinale könnte ein europäisches Top-Duell mit Spanien anstehen. Und im Finale? Mögliche Gegner wären Brasilien, Argentinien oder Portugal.

WM 2026 Spielplan von Deutschland

🏆 Deutschlands mögliche Gegner bei der WM 2026 – je nach Gruppenplatzierung

Turnierphase Deutschland 1. Platz Deutschland 2. Platz Deutschland als Gruppen-3. (Top 8 Dritte) Sechzehntelfinale Dritter aus A, B, C, D oder F Zweiter der Gruppe I (z. B. Frankreich, Senegal) Gruppensieger aus starker Gruppe (z. B. Brasilien, England) Achtelfinale Sieger Gruppe I (z. B. Frankreich, Norwegen) Brasilien Starker Gegner je nach Spielplan Viertelfinale Niederlande oder Marokko England England oder Niederlande Halbfinale Spanien Portugal oder Argentinien Spanien, Brasilien oder Argentinien Finale Brasilien, Argentinien oder Portugal Spanien, Frankreich, Brasilien Frankreich, Portugal, Brasilien, je nach Verlauf

Zweiter Platz – und der Turnierbaum wird hart

Wird Deutschland in der Vorrunde „nur“ Zweiter, geht es laut WM 2026 Spielplan sofort in die Vollen: Frankreich, Norwegen oder Senegal wären mögliche Sechzehntelfinal-Gegner. Ein Weiterkommen könnte zu einem Achtelfinale gegen Brasilien führen – das Viertelfinale dann möglicherweise gegen England mit Trainer Thomas Tuchel. Und im Halbfinale? Portugal oder Argentinien könnten dort auf die DFB-Elf warten.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Kurz: Der untere Turnierbaum ist das härtere Pflaster.

Jetzt sichern: Der WM 2026 Spielplan als PDF zum Download

Wer den Überblick behalten will, braucht den kompletten Spielplan schwarz auf weiß. Bei uns gibt’s den WM 2026 Spielplan als PDF zum Ausdrucken – mit allen Gruppen, Anstoßzeiten, Stadien und Turnierverlauf.

Offizieller WM 2026 Spielplan als PDF zum Download

Gruppensieg ist der Schlüssel im WM-Turnierbaum

Der neue Turniermodus macht den Einstieg ins Turnier leichter, aber den späteren Verlauf umso härter – je nach Platzierung. Wer im Turnierbaum nicht früh auf Frankreich, Brasilien oder England treffen will, muss von Anfang an liefern. Klar ist: Der WM 2026 Spielplan bietet viele spannende Konstellationen – und einen langen Weg bis ganz nach oben.