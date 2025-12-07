WM2026 Spielplan & Turnierbaum für Deutschland * So sieht der mögliche Weg ins Finale aus

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Die WM-Auslosung ist vorbei – jetzt wird gerechnet: Mit Curacao, Elfenbeinküste und Kanada hat die deutsche Nationalmannschaft eine machbare WM Gruppe E erwischt. Doch viel spannender ist die Frage: Wie sieht der Turnierbaum für Deutschland bei der WM 2026 aus? Wir werfen einen Blick auf die möglichen Gegner nach der Vorrunde und zeigen den Weg ins Finale – basierend auf dem offiziellen WM 2026 Spielplan.
48 Teams, neue Regeln – so funktioniert der Turnierbaum 2026
Erstmals wird die Weltmeisterschaft mit 48 Teams ausgetragen, verteilt auf zwölf Gruppen. Der große Unterschied: Neben den Gruppensiegern und -zweiten kommen auch die acht besten Drittplatzierten weiter. Das bedeutet: Der Turnierbaum beginnt nicht wie gewohnt mit dem Achtelfinale, sondern bereits mit einem Sechzehntelfinale – eine Runde mehr bis zum Titel.
Für das DFB-Team bedeutet das auch: Schon die Gruppenplatzierung entscheidet, wie schwer der weitere Weg durch den Turnierbaum wird. Der offizielle WM 2026 Spielplan liefert alle nötigen Infos zu Terminen, Spielorten und möglichen Gegnern.
Deutschland als Gruppensieger: Diese Gegner warten
Holt Deutschland den Gruppensieg, trifft man in der ersten K.-o.-Runde auf einen der Gruppendritten aus A, B, C, D oder F. In der Theorie eine lösbare Aufgabe.
Im Achtelfinale könnte dann aber ein schweres Los warten: Der Sieger der Gruppe I – mit Frankreich, Norwegen oder Senegal – ist hier ein heißer Kandidat. Im Viertelfinale ginge es voraussichtlich gegen die Niederlande oder Marokko. Im Halbfinale könnte ein europäisches Top-Duell mit Spanien anstehen. Und im Finale? Mögliche Gegner wären Brasilien, Argentinien oder Portugal.
WM 2026 Spielplan von Deutschland
|#
|Datum
|Uhrzeit
|Vorschau
|Team1
|Team2
|Stadion
|Gruppe
|9
|14.06. (So)
|19:00
|DE - CUW
|🇩🇪 Deutschland
|🇨🇼 Curaçao
|🇺🇸 Houston Stadium
|Gruppe E
|35
|20.06. (Sa)
|22:00
|DE - CIV
|🇩🇪 Deutschland
|🇨🇮 Elfenbeinküste
|🇨🇦 Toronto Stadium
|Gruppe E
|55
|25.06. (Do)
|22:00
|ECU-DE
|🇪🇨 Ecuador
|🇩🇪 Deutschland
|🇺🇸 New York/New Jersey Stadium
|Gruppe E
🏆 Deutschlands mögliche Gegner bei der WM 2026 – je nach Gruppenplatzierung
|Turnierphase
|Deutschland 1. Platz
|Deutschland 2. Platz
|Deutschland als Gruppen-3. (Top 8 Dritte)
|Sechzehntelfinale
|Dritter aus A, B, C, D oder F
|Zweiter der Gruppe I (z. B. Frankreich, Senegal)
|Gruppensieger aus starker Gruppe (z. B. Brasilien, England)
|Achtelfinale
|Sieger Gruppe I (z. B. Frankreich, Norwegen)
|Brasilien
|Starker Gegner je nach Spielplan
|Viertelfinale
|Niederlande oder Marokko
|England
|England oder Niederlande
|Halbfinale
|Spanien
|Portugal oder Argentinien
|Spanien, Brasilien oder Argentinien
|Finale
|Brasilien, Argentinien oder Portugal
|Spanien, Frankreich, Brasilien
|Frankreich, Portugal, Brasilien, je nach Verlauf
Zweiter Platz – und der Turnierbaum wird hart
Wird Deutschland in der Vorrunde „nur“ Zweiter, geht es laut WM 2026 Spielplan sofort in die Vollen: Frankreich, Norwegen oder Senegal wären mögliche Sechzehntelfinal-Gegner. Ein Weiterkommen könnte zu einem Achtelfinale gegen Brasilien führen – das Viertelfinale dann möglicherweise gegen England mit Trainer Thomas Tuchel. Und im Halbfinale? Portugal oder Argentinien könnten dort auf die DFB-Elf warten.
Kurz: Der untere Turnierbaum ist das härtere Pflaster.
Jetzt sichern: Der WM 2026 Spielplan als PDF zum Download
Wer den Überblick behalten will, braucht den kompletten Spielplan schwarz auf weiß. Bei uns gibt’s den WM 2026 Spielplan als PDF zum Ausdrucken – mit allen Gruppen, Anstoßzeiten, Stadien und Turnierverlauf.
Offizieller WM 2026 Spielplan als PDF zum Download
Gruppensieg ist der Schlüssel im WM-Turnierbaum
Der neue Turniermodus macht den Einstieg ins Turnier leichter, aber den späteren Verlauf umso härter – je nach Platzierung. Wer im Turnierbaum nicht früh auf Frankreich, Brasilien oder England treffen will, muss von Anfang an liefern. Klar ist: Der WM 2026 Spielplan bietet viele spannende Konstellationen – und einen langen Weg bis ganz nach oben.