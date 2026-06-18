WM 2026 heute Ergebnisse: Kolumbien schlägt Usbekistan 3:1 und führt Gruppe K an

Usbekistan – Kolumbien K

Kolumbien hat sich zum Auftakt der Gruppe K gegen WM-Neuling Usbekistan mit 1:3 durchgesetzt und steht nach dem ersten Spieltag an der Tabellenspitze. Im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt geriet der Favorit zwar zwischenzeitlich ins Wanken, doch Luis Díaz behielt die Partie in der Hand und führte sein Team mit einem Tor und einer Vorlage zum verdienten Sieg. Für die Usbeken, den ersten WM-Teilnehmer aus Zentralasien, blieb am Ende ein historisches Tor und die Erkenntnis, dass das Weiterkommen weiter in eigener Hand liegt. Die Ausgangslage hatten wir in unserem Vorbericht zum Spiel beschrieben.

Díaz scheitert am Pfosten, ehe Muñoz trifft

Kolumbien bestimmte das Geschehen von Beginn an, fand gegen die tief und kompakt stehenden Usbeken aber lange keine Lücke. 61 Prozent Ballbesitz und ein Verhältnis von 15:8 Torschüssen erzählen, wie einseitig die Partie verlief. Jhon Arias zielte aus 18 Metern ans Außennetz (17.), Díaz traf nach Steilpass desselben Arias den Pfosten (31.). Kurz vor der Pause wurde der Druck belohnt, als Daniel Muñoz auf Vorlage von Díaz artistisch zur verdienten Führung traf (40.).

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber mutiger, und aus dem Nichts fiel der Ausgleich. Abbosbek Faysullajew traf zum 1:1 (60.) und erzielte damit das erste WM-Tor in der Geschichte seines Landes. Die Spannung hielt nur fünf Minuten, denn Díaz stellte nach Zuspiel des früheren Leverkuseners Gustavo Puerta die Führung umgehend wieder her (65.). Den Rest verwaltete Kolumbien clever, ehe Joker Jaminton Campaz in der neunten Minute der Nachspielzeit nach Vorlage von Cucho Hernández zum 1:3 traf. Campaz war in der 72. Minute für James Rodríguez gekommen, Hernández als zweiter Joker ab der 80. Minute. Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor kam mit zwei Gelben Karten aus, je einer für Johan Mojica und Abdukodir Chusanow.

Luis Díaz war der Unterschied

Der Angreifer von Bayern München war der auffälligste Mann auf dem Platz und der entscheidende Faktor an diesem Abend. Díaz erzielte das 1:2, bereitete die Führung durch Muñoz vor und prüfte zwischendurch mit seinem Pfostentreffer das Aluminium. Faysullajews Ausgleich hatte den Usbeken für wenige Minuten die Aussicht auf eine Überraschung beschert, doch Díaz‘ direkte Antwort nahm dem Außenseiter sofort wieder den Schwung.

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Kolumbien führt die Gruppe K an

Mit drei Punkten übernimmt Kolumbien die Tabellenführung vor Portugal und DR Kongo, die sich zuvor 1:1 getrennt hatten und je einen Zähler holten. Usbekistan steht nach der Auftaktniederlage am Tabellenende, hat das Weiterkommen aber weiter selbst in der Hand. Vor dem Turnier hatte Trainer Fabio Cannavaro, italienischer Weltmeisterkapitän von 2006, angekündigt, sein Team könne den einen oder anderen überraschen. Gegen Kolumbien blieb es bei guten Ansätzen.

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Kolumbien S > 1 1 0 0 3 1 2 3 2 DR Kongo U > 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Portugal U > 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Uzbekistan N > 1 0 0 1 1 3 -2 0

Für die Usbeken geht es am 23. Juni gegen Portugal weiter, Kolumbien trifft am 24. Juni auf DR Kongo.