WM 2026 heute: Ghana gegen Panama 1:0 – Last-Minute-Sieg zum Auftakt der Gruppe L

90 Minuten lang sah es nach einem torlosen Auftakt aus, dann drückte ein 20-Jähriger den Ball doch noch über die Linie. Ghana hat sein erstes Gruppenspiel der WM 2026 gegen Panama mit 1:0 gewonnen, weil Caleb Yirenkyi in der fünften Minute der Nachspielzeit traf. Im Toronto Stadium standen die Black Stars damit nach dem 1. Spieltag der Gruppe L mit drei Punkten da, während Panama bei der zweiten WM-Teilnahme nach 2018 weiter auf den ersten Punkt wartet. Für Ghana ist es ein Sieg, der die Aussicht eröffnet, an die starke WM 2010 mit dem Viertelfinaleinzug anzuknüpfen.

WM 2026 | Spieltag 1 | BMO Field | - 1:00 Ghana N N N N U 1 : 0 0.03 xG 0.13 Endergebnis Panama U S N S U Caleb Yirenkyi 90'+5' Tore Tor Caleb Yirenkyi Assist : B. Thomas-Asante) 90' +5 Karten Gelbe Karte Caleb Yirenkyi 16' 73' Gelbe Karte César Blackman 90' +10 Gelbe Karte C. Harvey Begegnungsstatistiken Ghana Panama Am Tor vorbei 1 Aufs Tor 0 Aufs Tor 1 Am Tor vorbei 2 Blocked 1 1 Gelbe Karten 2 3 Fouls 6 3 Abseits 1 36 Ballbesitz 64 1 Torschüsse 3 0 Schüsse aufs Tor 1 1 Tore 0 1 Schüsse aufs Tor 1 0 Abgewehrte Schüsse 1 1 Schüsse innerhalb des Sechzehners 3 1 Torhüter Paraden 0 172 Pässe insgesamt 315 141 Pässe erfolgreich 276 0.03 Expected Goals 0.13

Panama drückt früh, Ghana wackelt hinten

Bei Dauerregen und 19 Grad begann Panama druckvoll. Schon in der 2. Minute brach Michael Murillo rechts durch, und nach seiner Flanke zwang Cecilio Waterman per Volley Ghanas Torwart Lawrence Ati Zigi zu einer Parade. Danach verflachte die Partie. Panama versuchte es mit langen Bällen gegen Ghanas oft weit aufgerückte Abwehr, blieb aber zu ungenau. Großchancen gab es bis zur Pause keine mehr, der Halbzeitstand lautete 0:0.

Nach dem Seitenwechsel kam mehr Schwung auf. Ghana musste den verletzten Ati Zigi durch Benjamin Asare ersetzen, der von Beginn der zweiten Halbzeit an im Tor stand. Jonas Adjetey vom VfL Wolfsburg prüfte Panamas Schlussmann Orlando Mosquera per Kopfball (48.), Cristian Martínez traf für Panama das Außennetz (60.). Auf der Gegenseite rettete Jiovany Ramos in höchster Not vor dem einschussbereiten Jordan Ayew (65.), und nach einer Freistoßflanke von Ayew köpfte Adjetey knapp daneben (73.). So lief alles auf ein Remis hinaus, ehe Yirenkyi in der 90.+5 nach Vorarbeit von Brandon Thomas-Asante doch noch traf. Thomas-Asante war erst in der 58. Minute eingewechselt worden.

Yirenkyi vollendet, was einstudiert war

Der Mann des Abends ist 20 Jahre alt und hatte schon in der 16. Minute Gelb gesehen. Caleb Yirenkyi stand von Beginn an auf dem Feld und entschied das Spiel mit dem einzigen Treffer. Die Szene war kein Zufall. Nach einem Ball auf den Flügel und der Hereingabe rückte Yirenkyi in den Strafraum nach und vollendete. „Ich bin nach vorne gelaufen und habe geschaut, was passiert. Dann bekam ich den Ball im Strafraum und habe ihn verwertet“, sagte er. Genau diese Spielweise habe man seit Beginn der Vorbereitung einstudiert, den Ball auf die Flügel zu bringen, in den Strafraum zu spielen und mit mehreren Spielern nachzurücken.

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Mahamas Anruf und der Fall Partey

Vor dem Anpfiff hatte Ghanas Präsident John Mahama die Mannschaft angerufen und auf ihre Aufgabe eingestimmt. „Ich wollte euch vor diesem Spiel selbst anrufen und euch sagen, dass wir alle für euch beten und daran glauben, dass ihr es schaffen könnt“, sagte er. Ganz Afrika blicke auf die Black Stars.

Der Sieg fällt in eine unruhige Woche. Mittelfeldspieler Thomas Partey durfte wegen der Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn nicht nach Kanada einreisen, ein Rechtsstreit bestimmte die Tage vor dem Spiel. Beim zweiten Gruppenspiel gegen England und vier Tage später gegen Kroatien soll Partey wieder dabei sein. Panama, trainiert vom früheren Bundesliga-Torschützenkönig Thomas Christiansen, geht nach dem späten Gegentor weiter ohne Zähler in das Turnier.

Rang zwei hinter England

Ghana steht nach dem 1. Spieltag mit drei Punkten auf Rang zwei der Gruppe L, nur wegen des schlechteren Torverhältnisses hinter England, das Kroatien 4:2 bezwang. Panama ist nach der Niederlage Tabellenletzter und steht mit den noch ausstehenden Spielen gegen Kroatien und England früh unter Druck. Weiter geht es für Ghana am 23. Juni gegen England in Boston, Panama trifft am 24. Juni auf Kroatien.