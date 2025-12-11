WM2026: So sicherst du dir Tickets für den deutschen Fanblock

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher – und wer live dabei sein will, wenn das DFB-Team in Nordamerika aufläuft, sollte sich jetzt um Tickets kümmern. Besonders gute Chancen haben Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft und der DFB-Fanbase. Die Bewerbungsphase läuft vom 11. Dezember 2025 bis 13. Januar 2026.

Fan-Club-Mitgliedschaft bringt klare Vorteile

Wer Teil des offiziellen Fan Club Nationalmannschaft ist, sichert sich den besten Zugang zum Ticketkontingent im deutschen Fanblock. Für 30 Euro Jahresbeitrag gibt es nicht nur die Chance auf WM-Tickets, sondern auch viele weitere Vorteile: 15-Euro-Tickets bei Heimspielen, Rabatte im Fanshop, ein Welcome-Package mit Schal, Cap und Gym Bag sowie Zugang zum Fan-Zelt bei Heimspielen. Zudem können Mitglieder an exklusiven Gewinnspielen und Aktionen teilnehmen.

Wichtig: Die Mitgliedschaft muss spätestens bis zum 8. Januar 2026 abgeschlossen sein, um an der Ticketvergabe teilzunehmen. Wer erst danach eintritt, bleibt außen vor – ebenso wie neue Fanclubs, die sich nach dem 5. Dezember 2025 registrieren.

Auch kostenlose Fanbase-Registrierung öffnet WM-Tür

Für alle, die sich noch nicht für eine kostenpflichtige Mitgliedschaft entscheiden wollen, bietet die kostenlose DFB-Fanbase eine Alternative. Auch hier ist die Anmeldung bis spätestens 8. Januar 2026 erforderlich. Mitglieder können sich auf alle WM-Spiele des DFB bewerben – allerdings mit geringeren Chancen als Fan-Club-Mitglieder.

Wichtig zu wissen: Pro FIFA-Account ist nur eine Bewerbung möglich. Wer sich über mehrere Kanäle oder E-Mail-Adressen bewirbt, riskiert den Ausschluss. Ungenutzte Tickets gehen zurück in den öffentlichen Verkauf – schlimmstenfalls an Fans anderer Nationen.

Bewerbung ab 11. Dezember – das musst du wissen

Am 11. Dezember startet auf FIFA.com/tickets die Bewerbungsphase für Tickets im deutschen Fanblock. Bis zum 13. Januar können sich berechtigte Mitglieder für die drei Gruppenspiele sowie mögliche K.-o.-Spiele des DFB-Teams bewerben. Die genaue Verteilung der Tickets erfolgt voraussichtlich Anfang Februar. Nur wer zu diesem Zeitpunkt eine aktive Mitgliedschaft im Fan Club Nationalmannschaft nachweisen kann, wird bei der finalen Zuteilung berücksichtigt.

Wie viele Tickets gibt es und was kosten sie?

Der DFB erhält pro Spiel 8 Prozent der Netto-Stadionkapazität – wie alle anderen Verbände auch. Wie viele Tickets das konkret sind, hängt vom jeweiligen Stadion ab. Auch die Ticketpreise stehen aktuell noch nicht fest und werden erst nach der Auslosung durch die FIFA bekannt gegeben.