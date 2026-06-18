Tartan Army chartert Schulbusse: Wie Schottlands Fans die teure WM-Anreise austricksen – WM heute

Schottlands Anhänger haben für die WM 2026 ihre eigene Antwort auf die teuren Wege rund um Foxborough gefunden. Statt die offiziellen Zug- und Shuttle-Angebote nach Boston zu bezahlen, charterte die Tartan Army Dutzende gelbe US-Schulbusse und machte daraus die gemeinsame Anreise zum Stadion.

Ausgangspunkt war die Unterkunft vieler Schotten in Providence im Bundesstaat Rhode Island. Von dort organisierten die Fans laut BBC zunächst rund 20 Busse zu 38 US-Dollar pro Person, andere Berichte nannten je nach inkludierten Leistungen Werte um 47 US-Dollar. Boston.com zählte mehr als 20 gebuchte Busse mit Platz für etwa 1.100 Anhänger. CBS Boston kam später auf insgesamt 41 Schulbusse für beide Schottland-Spiele in Foxborough.

Warum die Fans zu Schulbussen griffen

Auslöser waren die Preise für die offiziellen Wege zum Stadion. Die Verkehrsgesellschaft MBTA setzte den WM-Zugtarif für Hin- und Rückfahrt zwischen Boston und Foxborough auf 80 US-Dollar fest. Dazu kam der offizielle Shuttle Boston Stadium Express, der laut FIFA und Boston Globe 95 US-Dollar für die Rundfahrt kostete.

Besonders kritisch wurde der Aufschlag beim Zug gesehen. Reguläre Fahrten nach Foxborough lagen sonst deutlich darunter, je nach Verbindung bei wenigen Dollar bis rund 20 US-Dollar. Gegenüber dem offiziellen Shuttle sparte ein Fan mit dem Schulbus grob 57 US-Dollar pro Fahrt, gegenüber dem WM-Zug etwa 42 US-Dollar. Wichtig ist die Abgrenzung, die offiziellen Angebote waren an ein gültiges Spieltagsticket gekoppelt, die Tartan-Army-Busse dagegen privat gechartert und damit ein Sonderfahrdienst für ohnehin reisende Fans.

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Aus einer Schnapsidee wurde ein Logistikprojekt

Begonnen hat das Ganze als Scherz. Gegenüber WGBH erzählten die Organisatoren, schließlich habe man fast jeden Schulbus in Rhode Island und Umgebung gemietet. Rechtlich ist daran wenig ungewöhnlich, Gruppencharter für Sportveranstaltungen sind in den USA Alltag, solange ein zugelassener Anbieter fährt und Versicherung sowie Auflagen stimmen. Teile der Strecke wurden sogar mit Polizeibegleitung gefahren, aus der Sparlösung wurde ein gemeinsamer Korso mit Musik.

Mehr als nur ein Sparmodell

Die Aktion blieb nicht beim Geldsparen. Laut WGBH kamen über 16.000 US-Dollar für lokale Organisationen zusammen, CBS Boston berichtete von einem symbolischen 10.000-Dollar-Scheck für das Hasbro Children’s Hospital. Die BBC meldete später Spendenerlöse von rund 23.000 Pfund für mehrere Zwecke. Damit ist die Episode mehr als eine Kuriosität am Rande des Turniers.

Ein Schlaglicht auf die WM-Logistik

Hinter der Geschichte steckt ein größeres Thema. Mehrere WM-Standorte in den USA sind auf das Auto ausgelegt, der öffentliche Nahverkehr stößt an Grenzen. Al Jazeera sprach von einem schwer erreichbaren Turnier, und die Debatte in Massachusetts zeigte, wie stark Preis- und Kapazitätsfragen in der Kommunikation der Gastgeberstädte mitschwingen.

Für Schottland geht es unterdessen sportlich weiter. Den Auftakt gegen Haiti gewann die Auswahl mit 1:0, am 19. Juni um 21:00 Uhr deutscher Zeit folgt das zweite Gruppenspiel gegen Marokko. Gespielt wird erneut im Boston Stadium in Foxborough, sonst Heimstätte der New England Patriots aus der NFL. Die Schulbusse dürften also noch einmal rollen.