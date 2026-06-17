Messi stellt Klose-WM-Torrekord ein

Lionel Messi hat bei seiner sechsten Weltmeisterschaft die nächste Bestmarke geknackt. Beim 3:0 des Titelverteidigers Argentinien zum WM-Auftakt gegen Algerien schnürte der 38-Jährige einen Dreierpack und zog damit in der ewigen WM-Torjägerliste mit Miroslav Klose gleich. Beide stehen nun bei 16 Treffern, öfter hat bei Weltmeisterschaften noch kein Spieler getroffen.

WM 2026 1 1 80′ 3 (0) 10.0 Länderspiele 2026 1 0 1 20′ 1 (1) 2 1 1 135′ 1 (0) 6.9 3 1 2 155′ 0 0 0 2 (1) 0 0 Gesamt: 4 2 2 235′ 0 0 0 5 (1) 0 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 4 - Per Game In Startaufstellung 2 0.5 Per Game Minuten 235 58.8 Per Game Tore 5 1.3 Per Game Assists 0 0 Per Game

Messi traf in der 17., der 60. und der 76. Minute, ehe er in der 79. Minute ausgewechselt wurde. Es waren seine WM-Tore 14, 15 und 16, erzielt bei seiner mittlerweile sechsten Endrunde.

Klose hatte den Rekord einst Ronaldo abgenommen

Den alten Rekord hatte Klose selbst aufgestellt. Im Halbfinale der WM 2014 gegen Gastgeber Brasilien, jenem historischen 7:1, überholte er den Brasilianer Ronaldo, der bei 15 Toren stehen geblieben war. Für seine 16 Treffer benötigte Klose vier WM-Teilnahmen.

Klose gönnt dem Argentinier die Bestmarke

Überrascht hat ihn die Einstellung seiner Marke nicht. „Ich rechne damit, dass mein Rekord in diesem Turnier fällt“, hatte der Weltmeister von 2014 vor dem Start des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada der Süddeutschen Zeitung gesagt. Seinen Favoriten nannte er gleich dazu. „Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen. Er ist ein Genie.“

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Noch ein Rekord, den vor ihm keiner hielt

Der Auftritt gegen Algerien war für Messi ohnehin ein besonderer. Es war sein 200. Länderspiel, fast auf den Tag genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt. Als erster Spieler der Geschichte stand er damit bei sechs Weltmeisterschaften auf dem Platz.

Lange dürfte die gemeinsame Marke nicht halten

Dass die Bestmarke im weiteren Turnierverlauf noch fällt, gilt als wahrscheinlich. Kylian Mbappé hat die Jagd längst aufgenommen. Frankreichs Stürmer traf am Dienstag beim 3:1 gegen Senegal doppelt und steht nun bei 14 WM-Toren.

Lesetipp: WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose: Wer wird Torschützenkönig 2026? Alle WM-Torschützenkönige