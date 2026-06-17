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Messi stellt Klose-WM-Torrekord ein

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Lionel Messi hat bei seiner sechsten Weltmeisterschaft die nächste Bestmarke geknackt. Beim 3:0 des Titelverteidigers Argentinien zum WM-Auftakt gegen Algerien schnürte der 38-Jährige einen Dreierpack und zog damit in der ewigen WM-Torjägerliste mit Miroslav Klose gleich. Beide stehen nun bei 16 Treffern, öfter hat bei Weltmeisterschaften noch kein Spieler getroffen.

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Der argentinische Stürmer Lionel Messi (Nr. 10) steht auf dem Spielfeld vor dem Beginn des Endspiels der Fußballweltmeisterschaft Katar 2022 zwischen Argentinien und Frankreich im Lusail-Stadion in Lusail, nördlich von Doha, am 18. Dezember 2022. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Der argentinische Stürmer Lionel Messi (Nr. 10) steht auf dem Spielfeld vor dem Beginn des Endspiels der Fußballweltmeisterschaft Katar 2022 zwischen Argentinien und Frankreich im Lusail-Stadion in Lusail, nördlich von Doha, am 18. Dezember 2022. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
WM 2026
Argentinien
1
1
80′
3 (0)
10.0
Länderspiele 2026
Island
1
0
1
20′
1 (1)
Argentinien
2
1
1
135′
1 (0)
6.9
3
1
2
155′
0
0
0
2 (1)
0
0
Gesamt:
4
2
2
235′
0
0
0
5 (1)
0
0
Saison: 2025-2026
Absolvierte Begegnungen
4
-
Per Game
In Startaufstellung
2
0.5
Per Game
Minuten
235
58.8
Per Game
Tore
5
1.3
Per Game
Assists
0
0
Per Game

Messi traf in der 17., der 60. und der 76. Minute, ehe er in der 79. Minute ausgewechselt wurde. Es waren seine WM-Tore 14, 15 und 16, erzielt bei seiner mittlerweile sechsten Endrunde.

Klose hatte den Rekord einst Ronaldo abgenommen

Den alten Rekord hatte Klose selbst aufgestellt. Im Halbfinale der WM 2014 gegen Gastgeber Brasilien, jenem historischen 7:1, überholte er den Brasilianer Ronaldo, der bei 15 Toren stehen geblieben war. Für seine 16 Treffer benötigte Klose vier WM-Teilnahmen.

Klose gönnt dem Argentinier die Bestmarke

Überrascht hat ihn die Einstellung seiner Marke nicht. „Ich rechne damit, dass mein Rekord in diesem Turnier fällt“, hatte der Weltmeister von 2014 vor dem Start des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada der Süddeutschen Zeitung gesagt. Seinen Favoriten nannte er gleich dazu. „Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen. Er ist ein Genie.“

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Noch ein Rekord, den vor ihm keiner hielt

Der Auftritt gegen Algerien war für Messi ohnehin ein besonderer. Es war sein 200. Länderspiel, fast auf den Tag genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt. Als erster Spieler der Geschichte stand er damit bei sechs Weltmeisterschaften auf dem Platz.

WM 2026 | Spieltag 1
| Kansas City Stadium WM 2026 Stadion | 17.6.2026-3:00
Argentinien
S S S S S
3 : 0
1.23
xG
0.31
Endergebnis
Algerien
S N S U S
Lionel Messi
17'
Lionel Messi
60'
Lionel Messi
76'
| Schiedsrichter: S. Marciniak | Halbzeit: 1-0
Tore
Tor
Lionel Messi (Assist: Rodrigo de Paul)
17'
Tor
Lionel Messi
60'
Tor
Lionel Messi (Assist: N. González)
76'
23
Emiliano Martínez
25
Facundo Medina
6
Lisandro Martínez
13
Cristian Romero
4
Gonzalo Montiel
16
Thiago Almada
24
Enzo Fernández
20
Alexis Mac Allister
7
Rodrigo de Paul
22
Lautaro Martínez
10
Lionel Messi
23
Luca Zidane
15
R. Aït-Nouri
21
R. Bensebaïni
2
A. Mandi
17
Rafik Belghali
22
I. Maza
19
N. Bentaleb
14
Hicham Boudaoui
10
F. Chaïbi
9
Amine Gouiri
11
Anis Hadj Moussa
field field

Lange dürfte die gemeinsame Marke nicht halten

Dass die Bestmarke im weiteren Turnierverlauf noch fällt, gilt als wahrscheinlich. Kylian Mbappé hat die Jagd längst aufgenommen. Frankreichs Stürmer traf am Dienstag beim 3:1 gegen Senegal doppelt und steht nun bei 14 WM-Toren.

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