WM 2026 heute: Usbekistan – Kolumbien 1:3 – Pressestimmen und Reaktionen zum Auftakt der Gruppe K

Usbekistan – Kolumbien K

Kolumbien ist bei seiner WM-Rückkehr nach dem verpassten Turnier 2022 mit einem 3:1 gegen WM-Neuling Usbekistan in die Gruppe K gestartet. Vor 80.824 Zuschauern im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt brachte Daniel Muñoz die Kolumbianer in der 40. Minute in Führung, ehe Abbosbek Fayzullajew in der 60. Minute mit dem ersten WM-Treffer der usbekischen Verbandsgeschichte für einen kurzen Hoffnungsmoment sorgte. Doch nur fünf Minuten später stellte Luis Díaz die Führung wieder her, in der neunten Minute der Nachspielzeit machte Jaminton Campaz alles klar. Alle Tore und der Verlauf stehen in unserem Ergebnis-Artikel zum Spiel, hier bündeln wir die Pressestimmen zum Auftakt der Gruppe K.

Weltmeisterschaften Ghana 0.03 xG 0.13 1 0 Panama Weltmeisterschaften Uzbekistan 1.14 xG 1.61 1 3 Kolumbien Weltmeisterschaften Tschechien - - Südafrika Weltmeisterschaften Schweiz - - Bosnien & Herzegovina

Luis Díaz als Mann des Abends

Im deutschsprachigen Raum dreht sich vieles um einen Namen. Der kicker titelte „Assist und Tor: Luis Diaz bringt Kolumbien auf Kurs“ und sah die Kolumbianer ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Das Fachblatt nannte den 3:1-Erfolg verdient, hob Díaz als Vorbereiter und Torschützen hervor und vermerkte, dass er zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Dem tief stehenden WM-Neuling gestand der kicker immerhin die Freude über den ersten WM-Treffer zu.

Auch das Schweizer SRF rückte den Flügelspieler in den Mittelpunkt und schrieb „Tor und Assist: Diaz beschert Kolumbien drei Punkte“. Der Sender beschrieb Díaz als überragenden Mann auf dem Platz und ordnete den usbekischen Ausgleich als völlig überraschend ein, weil ihm ein Patzer von Torwart Camilo Vargas vorausgegangen war. Díaz habe die Führung nur fünf Minuten später wiederhergestellt, wobei aus Sicht des SRF auch der usbekische Keeper Utkir Yusupov unangenehm im Bild war.

Aus Bogotá kommt Selbstkritik

Im siegreichen Lager fielen die Töne zurückhaltender, als das Ergebnis vermuten ließe. Die kolumbianische El Tiempo zitierte Trainer Nestor Lorenzo mit den Worten „Nos costó llegar. Hay que terminar mejor las jugadas“, auf Deutsch in etwa, es sei der Mannschaft schwergefallen durchzukommen und sie müsse ihre Aktionen besser zu Ende spielen. Die Zeitung beschrieb einen selbstkritischen Trainer, der seinem Team einen zu langen Aufenthalt im Ballbesitz und ein großes Risiko ankreidete und konsequentere Abschlüsse forderte.

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In dieselbe Kerbe schlug die spanische ABC mit der Schlagzeile „Colombia se impone al debutante Uzbekistán en un final cardíaco“, Kolumbien setze sich gegen Debütant Usbekistan in einem nervenaufreibenden Schlussspurt durch. Aus spanischer Sicht tat sich Kolumbien schwer, den Gegner zu beherrschen. Die Elf um James Rodríguez und Luis Díaz habe zwar keine große individuelle Klasse gezeigt, sei zeitweise sogar in Bedrängnis geraten und kam erst spät zur Entscheidung.

Stolz trotz Niederlage aus Usbekistan

Auf usbekischer Seite überwog das Positive. Die Nachrichtenagentur Reuters gab Trainer Fabio Cannavaro mit dem Satz „It felt like playing in Colombia with all the Colombian fans here“ wieder, es habe sich angefühlt, als spielten sie in Kolumbien, bei all den kolumbianischen Fans. Cannavaro zeigte sich laut Reuters stolz auf den Auftritt seiner Mannschaft und fand, das Ergebnis spiegele den Aufwand seines Teams nicht voll wider. Die Kulisse im Aztekenstadion habe sich wegen der vielen kolumbianischen Anhänger wie ein Auswärtsspiel angefühlt.

Worauf sich die Stimmen einigen

Quer durch die fünf Medien zieht sich ein gemeinsamer Befund. kicker und SRF stellen Luis Díaz als prägende Figur des Abends heraus, beide messen dem Tor und der Vorlage besonderes Gewicht bei. Auffällig ist, dass die Wertung dort am kritischsten ausfällt, wo man dem Sieger am nächsten steht. Während der kicker den Erfolg verdient nennt, betonen El Tiempo mit Lorenzos Selbstkritik und die spanische ABC die Mühe, mit der Kolumbien den Debütanten in Schach hielt. Auf usbekischer Seite ordnet Reuters die Niederlage über Cannavaro als achtbaren Auftritt ein, dem das Ergebnis nicht ganz gerecht werde.

WM 2026 Tabelle der Gruppe K

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Kolumbien S > 1 1 0 0 3 1 2 3 2 DR Kongo U > 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Portugal U > 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Uzbekistan N > 1 0 0 1 1 3 -2 0

Wie es weitergeht

Für Usbekistan steht am 23. Juni 2026 das Duell mit Portugal an, Kolumbien trifft am 24. Juni 2026 auf die DR Kongo.