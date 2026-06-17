Pressestimmen WM 2026: Irak – Norwegen 1:4 – so reagiert die Presse auf Haalands Doppelpack

Erling Haaland hat seinen WM-Auftakt mit einem Doppelpack veredelt und Norwegen beim 1:4 (1:2) gegen den Irak zum Sieg in der Gruppe I getrieben. Der Stürmer traf in der 29. und der 43. Minute, dazwischen hatte Aymen Hussein in der 39. Minute zum 1:1 ausgeglichen. Leo Østigård erhöhte in der 76. Minute, ehe Hussein in der Nachspielzeit per Eigentor das 1:4 besorgte. Gespielt wurde im Boston Stadium in Foxborough, der Heimstätte der New England Patriots. Der prägende Punkt des Abends liegt in der Differenz zwischen Ergebnis und Verlauf, denn der Irak hielt lange tapfer mit, kassierte am Ende aber eine klare Niederlage. Wie alle Tore fielen und wie sich das Spiel entwickelte, steht in unserem Ergebnis-Artikel zum Spiel, hier folgen die Pressestimmen.

Weltmeisterschaften Irak 0.77 xG 2.53 1 4 Norwegen Weltmeisterschaften Argentinien 1.23 xG 0.31 3 0 Algerien Weltmeisterschaften Österreich - - Jordanien Weltmeisterschaften Portugal - - DR Kongo Weltmeisterschaften England - - Kroatien

King Erling beherrscht die Schlagzeilen

Die deutsche BILD machte Haaland zur Figur des Abends und titelte schlicht „King Erling!“. Das Blatt feierte den Norweger als überragenden Mann auf dem Platz und ordnete ausgerechnet sein zweites Tor als das bisher verrückteste Slapstick-Tor des Turniers ein. Der Schweizer Blick sah nach Anlaufschwierigkeiten gegen ein hohes irakisches Pressing einen überzeugenden Auftaktsieg und stellte Norwegen an die Spitze der Gruppe.

Auch international stand der Stürmer im Mittelpunkt. The Guardian fasste den Abend unter der Zeile „Norway’s Erling Haaland punishes Iraq with double on World Cup debut“ zusammen, auf Deutsch bestraft Haaland den Irak mit einem Doppelpack bei seinem WM-Debüt. Die englische Zeitung las den Doppelschlag als harte Strafe für einen Gegner, der durchaus tapfer aufgetreten sei. Die Bangkok Post aus Thailand verstand den starken Auftritt als Warnung an alle künftigen Norwegen-Gegner und ihre Abwehrreihen.

Der Irak besser als das Ergebnis

Zwei Stimmen ordneten das deutliche Resultat ein, ohne dem Sieger seinen Erfolg streitig zu machen. Die Times of India nannte den Sieg hochverdient, sah im 4:1 aber einen etwas zu harten Spiegel eines Spiels, in dem der Irak besser war, als es die Zahlen nahelegen. Die FIFA sprach in ihrem Matchbericht von einem letztlich souveränen Erfolg, den das späte Eigentor von Hussein abschloss.

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Worauf sich die Stimmen einigen

Quer durch die Länder deckt sich die Lesart in einem Punkt, Haaland gab dem Abend seinen Stempel, und Norwegen startete verdient mit drei Punkten. BILD, Blick, Guardian und Bangkok Post rücken den Stürmer und den überzeugenden Auftakt in den Vordergrund. Auseinander gehen die Bewertungen beim Maß der Überlegenheit. Times of India und FIFA betonen, dass der Irak lange mithielt und das Ergebnis das Geschehen härter zeichnet, als es war, während Blick und Bangkok Post vor allem die norwegische Wucht hervorheben.

WM 2026 Tabelle der Gruppe I

So steht die Gruppe I nach dem ersten Spieltag, mit Norwegen und Frankreich punktgleich an der Spitze und dem Irak nach der Auftaktniederlage im hinteren Feld.

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Frankreich S > 1 1 0 0 3 1 2 3 2 Norwegen S > 1 1 0 0 4 1 3 3 3 Irak N > 1 0 0 1 1 4 -3 0 4 Senegal N > 1 0 0 1 1 3 -2 0

Ausblick auf die nächsten Aufgaben

Für den Irak geht es am 22. Juni gegen Frankreich weiter, für Norwegen am 23. Juni gegen Senegal, beide Partien zählen erneut zur Gruppe I.